Τελεσίγραφο Αστυνομίας προς Δρουσιώτη: «Αναμένουμε τα στοιχεία χωρίς καθυστέρηση»

Σε νέα αυστηρή τοποθέτησή της, η Αστυνομία επανέρχεται στο ζήτημα των δημοσιευμάτων του κ. Δρουσιώτη, καθιστώντας σαφές ότι η υπομονή των διωκτικών αρχών εξαντλείται.

Η Αστυνομία, στην ανακοίνωσή της, υπογραμμίζει πως η έγκαιρη προσκόμιση των στοιχείων είναι απαραίτητη για την ουσιαστική διαλεύκανση της υπόθεσης και καλεί τον δημοσιογράφο να ανταποκριθεί «χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση».

Το Σώμα τονίζει πως αντιμετωπίζει την υπόθεση με απόλυτη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, διαμηνύοντας πως οι έρευνες συνεχίζονται με επαγγελματισμό και διαφάνεια. Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι η διασφάλιση της νομιμότητας και η θωράκιση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, με το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης να στρέφεται πλέον στο κατά πόσον ο κ. Δρουσιώτης θα προχωρήσει στην κατάθεση του υλικού που θα μπορούσε να ρίξει φως στις σοβαρές καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.