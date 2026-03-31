Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠερισσότεροι δικαιούχοι και αυξημένα ποσά: Ποιοι φοιτητές θα δουν παραπάνω χρήματα στην τσέπη τους
Περισσότεροι δικαιούχοι και αυξημένα ποσά: Ποιοι φοιτητές θα δουν παραπάνω χρήματα στην τσέπη τους

 31.03.2026 - 17:41
Στην Ολομέλεια της Βουλής οδηγείται νομοσχέδιο που τροποποιεί τα κριτήρια του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου, αυξάνοντας τους δικαιούχους, καθώς και το ύψος της φοιτητικής χορηγίας, όπως συζητήθηκε την Τρίτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας.

Σε δηλώσεις του μετά από τη συνεδρία, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, εξέφρασε τη στήριξη από πλευράς ΔΗΣΥ στο νομοσχέδιο για αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων κατά 5.000 ευρώ, καθώς και των ποσών χορηγίας κατά 10%, μέχρι τα 44.000 ευρώ εισοδηματικό όριο, δηλώνοντας πως «οποιαδήποτε ενίσχυση των εισοδηματικών κριτηρίων και των ποσών είναι προς τη θετική κατεύθυνση».

Όπως ανέφερε ο κ. Αλαμπρίτης, η στήριξη αυτή θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, ιδιαίτερα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, ειδικά στις συνθήκες της ακρίβειας που ζούμε σήμερα. «Θεωρούμε ότι έπρεπε τα εισοδηματικά κριτήρια να αυξηθούν τουλάχιστον όσο ήταν η αύξηση του κόστους ζωής τα προηγούμενα χρόνια και να διασυνδεθούν και τα παρεχόμενα ποσά με το τιμαριθμικό επίδομα και την αύξηση του κόστους ζωής», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Βουλευτής εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με την επαρκή στήριξη οικογενειών, των οποίων σπουδάζουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα παιδιά, καθώς και για περιπτώσεις που τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν την πρώτη κατοικία, η οποία, όπως είπε, θα μπορούσε να εξαιρεθεί από τα κριτήρια. «Γενικά έχουμε πολλές εισηγήσεις και προβληματισμούς, εάν θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο», πρόσθεσε.

Σε δηλώσεις προέβη και ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ο οποίος ανέφερε ότι οι νέες ρυθμίσεις αυξάνουν έστω και οριακά το ποσό της χορηγίας και διευρύνουν τα κριτήρια των δικαιούχων, ενώ περιλαμβάνουν μικρές ρυθμίσεις για τις πεντάτεκνες οικογένειες. Ωστόσο, σημείωσε ότι «αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι ικανοποιητικές και δεν είναι ικανοποιητικές για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους», καθώς το ποσό που θα διατεθεί δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των φοιτητών. Όπως είπε, η πραγματική αύξηση για κάθε φοιτητή είναι περίπου 15 ευρώ τον μήνα. «Αντιλαμβάνεστε, δεν υποτιμούμε ούτε το ένα ευρώ, αλλά δεν είναι σίγουρα αυτή η αύξηση της χορηγίας που αναμέναμε και προσδοκούσαμε», πρόσθεσε.

Ακόμη, όπως δήλωσε «για να συνεχίσουμε να καλύπτουμε τον ίδιο αριθμό και να μην είναι φθίνουσα η πορεία των δικαιούχων όπως είναι σήμερα, έπρεπε να υπάρξει τιμαριθμοποίηση της φοιτητικής χορηγίας». Όπως εξήγησε, τα χρήματα από τη φοιτητική χορηγία παραμένουν αδιάθετα, καθώς οι περισσότεροι πολίτες κρίνονται ως μη δικαιούχοι, λόγω των αυξήσεων στους μισθούς, λόγω της ΑΤΑ κ.ο.κ.

Καταλήγοντας, ο κ. Χριστοφίδης σημείωσε ότι «η Βουλή δεν μπορεί από μόνη της να δίνει τις χορηγίες ή να αναπροσαρμόζει τα κριτήρια, όμως θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Πετύχαμε αρκετά για τους φοιτητές μας, δεν είμαστε όμως ικανοποιημένοι και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, χαιρέτισε τις αλλαγές του νομοσχεδίου που αυξάνουν τους δικαιούχους, αλλά και το ύψος της χορηγίας, σημειώνοντας όμως ότι το θέμα των πολυτέκνων παραμένει κρίσιμο. Όπως είπε, είναι αναγκαίο να καταργηθεί η λέξη «εξαρτώμενα» για τις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, ώστε να διευκολυνθούν οι πολύτεκνοι, λόγω της σημασίας τους για το δημογραφικό και το εθνικό συμφέρον. Όπως δήλωσε, «οι πολύτεκνες οικογένειες υπηρετούν ένα εθνικό έργο, λόγω του μεγάλου δημογραφικού προβλήματος, το οποίο παραμένει καθηλωμένο στο 1,4% και προμηνύει μεγάλους εθνικούς κινδύνους». «Είμαστε δίπλα στους πολυτέκνους και μαζί θα συνεχίσουμε για να δικαιωθούν», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Αν τον δείτε, πείτε του να γυρίσει πίσω» - Άρπαξαν τον κάδο απορριμμάτων για… τη Λαμπρατζιά – Να γελάσεις ή να κλάψεις με τα σχόλια;
Απολογήθηκε δημόσια ο Φειδίας Παναγιώτου - Αυτός είναι ο λόγος - Βίντεο
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Άντρας φέρει τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια - Χειροπέδες σε έξι πρόσωπα
Επεισοδιακή καταδίωξη: Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ακούγονται οι πυροβολισμοί – «Το Τέξας της Λευκωσίας»
Σχολεία: Πότε κλείνουν για Πάσχα και πότε ανοίγουν ξανά
Παντρεύεστε; Δείτε αν κινδυνεύετε να πληρώσετε περισσότερα - Τι αλλάζει με τις τιμές λόγω πολέμου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τελεσίγραφο Αστυνομίας προς Δρουσιώτη: «Αναμένουμε τα στοιχεία χωρίς καθυστέρηση»

 31.03.2026 - 17:31
Επόμενο άρθρο

Τέλος στην εργασιακή ανασφάλεια: Σε καθεστώς αορίστου χρόνου εκατοντάδες εργαζόμενοι στην Παιδεία

 31.03.2026 - 17:48
Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

Στην οικονομία, την ενέργεια, και θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης κατά την Ενημέρωση του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

  •  31.03.2026 - 14:00
Τελεσίγραφο Αστυνομίας προς Δρουσιώτη: «Αναμένουμε τα στοιχεία χωρίς καθυστέρηση»

Τελεσίγραφο Αστυνομίας προς Δρουσιώτη: «Αναμένουμε τα στοιχεία χωρίς καθυστέρηση»

  •  31.03.2026 - 17:31
Κοροϊδία με τους αερόσακους-φονιάδες: «Ίσως έβαλαν πάλι Takata» – Συγκλονιστικές καταγγελίες στη Βουλή

Κοροϊδία με τους αερόσακους-φονιάδες: «Ίσως έβαλαν πάλι Takata» – Συγκλονιστικές καταγγελίες στη Βουλή

  •  31.03.2026 - 18:58
Παρέμβαση Αναστασιάδη: Αναμένει αποτελέσματα «οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας» - Παραπέμπει στον «Συκοφάντη» - «Αρνούμαι να ασχοληθώ»

Παρέμβαση Αναστασιάδη: Αναμένει αποτελέσματα «οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας» - Παραπέμπει στον «Συκοφάντη» - «Αρνούμαι να ασχοληθώ»

  •  31.03.2026 - 15:25
Ο «ERMINIO» φέρνει βροχές και καταιγίδες – Σε ισχύ νέα Κίτρινη Προειδοποίηση

Ο «ERMINIO» φέρνει βροχές και καταιγίδες – Σε ισχύ νέα Κίτρινη Προειδοποίηση

  •  31.03.2026 - 18:09
LIVE: «Αν θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στο Ορμούζ και πάρτε το μόνοι σας», νέα επίθεση Τραμπ στους συμμάχους

LIVE: «Αν θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στο Ορμούζ και πάρτε το μόνοι σας», νέα επίθεση Τραμπ στους συμμάχους

  •  31.03.2026 - 13:50
SOS από γονείς: «Στοιβάζουν» 81 παιδιά σε μια αυλή σχολείου που στενεύει επικίνδυνα

SOS από γονείς: «Στοιβάζουν» 81 παιδιά σε μια αυλή σχολείου που στενεύει επικίνδυνα

  •  31.03.2026 - 16:49
Η Ελλάδα είπε το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα - Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Αλεξίου και Νταλάρα

Η Ελλάδα είπε το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα - Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Αλεξίου και Νταλάρα

  •  31.03.2026 - 10:58

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα