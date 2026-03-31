Τέλος στην εργασιακή ανασφάλεια: Σε καθεστώς αορίστου χρόνου εκατοντάδες εργαζόμενοι στην Παιδεία

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, κατά την οποία συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η ρύθμιση της διαδικασίας πρόσληψης και απασχόλησης εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, εξέφρασε τη στήριξη από πλευράς ΔΗΣΥ προς το εν λόγω νομοσχέδιο.

Ο κ. Κάρουλλας υπενθύμισε ότι από το 2022 είχε ήδη καταργηθεί η πρακτική της αγοράς υπηρεσιών, στο πλαίσιο πολιτικής που, όπως είπε, έθεσε τις βάσεις για τη σημερινή εξέλιξη. «Στη βάση αυτής της πολιτικής που θεσμοθετήθηκε από το 2022 έχουμε σήμερα ένα νομοσχέδιο που έρχεται να καλύψει εκατοντάδες εργοδοτουμένους στα υποστηρικτικά προγράμματα», ανέφερε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Κάρουλλα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι εργαζόμενοι που απασχολούνται σήμερα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, είτε ως μισθωτοί είτε στο παρελθόν με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών, θα μπορούν, με τη συμπλήρωση 30 μηνών υπηρεσίας, να μετατρέπονται σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου. Με τον τρόπο αυτό, όπως εξήγησε, διασφαλίζεται η συνέχεια της απασχόλησής τους και ενισχύεται η σταθερότητα στα συγκεκριμένα προγράμματα. «Είναι ένα νομοσχέδιο προς την ορθή κατεύθυνση και θα το στηρίξουμε», πρόσθεσε ο κ. Κάρουλλας.

Στις δικές του δηλώσεις ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, χαρακτήρισε τη σημερινή εξέλιξη ως «αποτέλεσμα μακροχρόνιων αγώνων», κάνοντας λόγο για «καθοριστικό βήμα δικαίωσης» για τους εργαζομένους. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια προσπάθεια που διαρκεί εδώ και 13 χρόνια, από τότε που, όπως σημείωσε, οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα μετατράπηκαν σε αυτοεργοδοτούμενους, χάνοντας περίπου το 35% των εισοδημάτων τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα τέθηκε επανειλημμένα ενώπιον της Βουλής, ενώ υπήρξαν συνεχείς κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις, με στόχο την αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων των επηρεαζόμενων εργαζομένων. Ο κ. Χριστοφίδης υπενθύμισε ότι το 2023 καταργήθηκε η πρακτική της αγοράς υπηρεσιών, γεγονός που οδήγησε στην επαναφορά των εργαζομένων σε καθεστώς μισθωτής εργασίας, ενώ δήλωσε ότι «σήμερα γίνεται ακόμα ένα καθοριστικό βήμα». «Οι αγώνες φέρνουν αποτέλεσμα, μετατρέπονται λοιπόν σε αορίστου χρόνου εργαζόμενους, με βάση το διεθνές δίκαιο, με βάση την εσωτερική κυπριακή νομολογία αποκαθίσταται η δικαιοσύνη», συμπλήρωσε.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, χαιρέτισε την κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου, με το οποίο, όπως ανέφερε, οι εργοδοτούμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας οδηγούνται σε καθεστώς αορίστου χρόνου. Όπως σημείωσε ο κ. Τρυφωνίδης, με το νομοσχέδιο «τερματίζεται αισίως η μεγάλη προσπάθεια να γίνουν αορίστου χρόνου οι εκατοντάδες εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα, οι οποίοι υπηρετούν την παιδεία μας με αξιόλογο έργο». Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι «ήταν καθήκον και της Κυβέρνησης και της Βουλής και με βάση τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, να δώσουμε αυτό το επίπεδο του αορίστου χρόνου σε αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται και 10 και 15, ακόμα και 20 χρόνια σε αυτά τα προγράμματα και υπηρετούν την παιδεία μας και τους μαθητές μας».

Ο κ. Τρυφωνίδης πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο αναμένεται να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα συμβάλει στη ρύθμιση του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων και στη συνέχεια της προσφοράς τους στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ