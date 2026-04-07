ΑρχικήΚοινωνία
Υπ. Προστασίας Καταναλωτή: Ακριβότερο 4% το φετινό πασχαλινό τραπέζι

 07.04.2026 - 16:03
Ελαφρώς ακριβότερο κατά περίπου 4% αναμένεται να είναι το φετινό πασχαλινό τραπέζι, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών για το Πάσχα, της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να διαπιστώνονται σε ντομάτες και αγγουράκια, καθώς και σε αβγά, σοκολατένια και κανονικά.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή εκτίμησε ότι η συνολική τιμή για ένα ενδεικτικό τραπέζι για 8 άτομα ανέρχεται φέτος στα €186,42. Τα αντίστοιχα προϊόντα που περιλαμβάνονταν στο περσινό γιορτινό τραπέζι ανέρχονταν σε €179,36.

Από τα προϊόντα που καταγράφονται, μικρή αύξηση παρατηρείται στο αμνοερίφιο (€14,10 το κιλό σε σχέση με €13,46 πέρσι). Από την άλλη, οι ντομάτες είναι ακριβότερες κατά 81% σε σχέση με πέρσι (€4,43 το κιλό, έναντι €2,44) και τα αγγουράκια θερμοκηπίου κατά 10% (€3,28 το κιλό, έναντι €2,97). Αύξηση παρατηρείται και στην τιμή της φέτας (€3,09 τα 200 γρ., σε σχέση με €2,70 πέρσι).

Η δωδεκάδα μεγάλων αυγών φέτος στοιχίζει €3,73, αυξημένη από €3,34 πέρσι. Αύξηση καταγράφει και η τιμή από το μεγάλο τσουρέκι, στα €5,46 από €4,98, καθώς και στις φλαούνες στα €13,66 το κιλό, από €13,17 πέρσι. Αύξηση καταγράφεται και στα αναψυκτικά στα €5,30 τα 8 τενεκάκια, σε σχέση με €4,88 πέρσι.

Τα σοκολατένια αυγά κυμαίνονται μεταξύ €8,47 και €15,32, καταγράφοντας, σε κάποιες περιπτώσεις, αυξήσεις μέχρι και 22% για το ίδιο προϊόν σε σχέση με πέρσι.

Από την άλλη, μειωμένη είναι η τιμή στις πατάτες (€0,95 από €1,22) και στα κάρβουνα (€5,91 τα 5 κιλά, σε σχέση με €6,19 πέρσι).

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή σημειώνει ότι οι τιμές που αναφέρονται ίσχυαν στις 6 Απριλίου.

Όσον αφορά στα νωπά κρέατα, λήφθηκαν τιμές από 87 σημεία πώλησης (μεγάλες και μικρές υπεραγορές και συνοικιακά κρεοπωλεία), ενώ για τα εδέσματα από 65 σημεία πώλησης (μεγάλες και μικρές υπεραγορές και αρτοποιεία) σε όλες τις επαρχίες.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή διευκρινίζει ότι τα Παρατηρητήρια Τιμών ετοιμάζονται αποκλειστικά για σκοπούς υποβοήθησης/γενικής πληροφόρησης των καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλές. Τα Παρατηρητήρια Τιμών, δεν προορίζονται και ούτε μπορούν να υποκαταστήσουν την έρευνα αγοράς που πρέπει να κάνει ο κάθε καταναλωτής βάσει των δικών του προτιμήσεων, δεδομένων και αναγκών, ούτε αποσκοπούν να υποδείξουν στους καταναλωτές τα σημεία πώλησης που θα επιλέξουν.

Ιδιαίτερα για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτό το Παρατηρητήριο, τονίζεται ότι υφίστανται ποιοτικές διαφορές οι οποίες δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη στα αποτελέσματα ενός Παρατηρητηρίου Τιμών. Για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παροτρύνει τους καταναλωτές όπως κάνουν ουσιαστική έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε αγορές, προκειμένου να βρουν τα προϊόντα και τις τιμές που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους.

Τονίζεται ότι οι τιμές που παρουσιάζονται σε κάθε δημοσίευση του Παρατηρητηρίου Τιμών, αφορούν τις τιμές στη συγκεκριμένη ημερομηνία που έχει διεξαχθεί η λήψη τιμών, δηλαδή στις 6 Απριλίου 2026 για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΠτΔ: Έτοιμο πλάνο για τις Βρετανικές Βάσεις - Η επόμενη κίνηση της Κύπρου

ΠτΔ: Έτοιμο πλάνο για τις Βρετανικές Βάσεις - Η επόμενη κίνηση της Κύπρου

Θα κινηθούμε στη βάση ενός συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, δήλωσε τη Μ.Τρίτη από τη Μαρίνα Αγίας Νάπας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε σχέση με το θέμα των Βρετανικών Βάσεων. 

