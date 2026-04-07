Αφθώδης πυρετός: Εντοπίστηκαν πέντε νέα κρούσματα σε Λευκωσία και Λάρνακα - Πόσες είναι οι μολυσμένες μονάδες

 07.04.2026 - 16:58
Στις 59 έφτασαν οι μολυσμένες μονάδες αιγοπροβάτων σε Λάρνακα και Λευκωσία, μετά τον εντοπισμό ακόμη πέντε θετικών μονάδων στις μολυσμένες περιοχές, ενώ οι επιδημιολογικές δειγματοληψίες στη βάση στατιστικού δείγματος σε όλες τις επαρχίες ολοκληρώθηκαν χθες με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Γεωργίας, από τις πέντε νέες θετικές μονάδες, οι τρεις εντοπίστηκαν στη Δρομολαξιά-Μενεού και οι δύο στο Γέρι, με το σύνολο των μολυσμένων μονάδων να ανέρχεται πλέον σε 53 στη Λάρνακα και 6 στη Λευκωσία.

Προστίθεται ότι τα κρούσματα εντοπίστηκαν σε μικρές μονάδες, με μικρό αριθμό ζώων, κάτι που θεωρείται αναμενόμενο, καθώς βρίσκονται εντός μολυσμένης περιοχής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι ιχνηλατήσεις και οι δειγματοληψίες στις επηρεαζόμενες περιοχές.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η δεύτερη φάση του εμβολιασμού έφτασε στο 64% για τα βοοειδή και στο 35% για τα αιγοπρόβατα του ζωικού πληθυσμού, ενώ στους χοίρους έχει εμβολιαστεί μέχρι στιγμής το 73% των μονάδων εντός της ζώνης προστασίας και επιτήρησης.

Το Υπουργείο αναφέρει επίσης ότι προχώρησε σήμερα η καταβολή αποζημιώσεων για τις ποσότητες γάλακτος που καταστράφηκαν από τις μολυσμένες μονάδες, προσθέτοντας ότι τα ποσά θα φανούν εντός της εβδομάδας στους λογαριασμούς των επηρεαζόμενων παραγωγών.

 

«Η Κύπρος είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει ότι η καινοτομία θα αποφέρει απτά οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις», δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε γραπτή δήλωση με αφορμή εκδήλωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, κατά την οποία παρουσιάστηκε η λειτουργία προγραμμάτων της Plug and Play Cyprus για νεοφυείς επιχειρήσεις.

