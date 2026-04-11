Καμπανάκι ΕΤΕΚ μετά την κατάρρευση: «Άμεσα μέτρα πριν θρηνήσουμε θύματα»
Καμπανάκι ΕΤΕΚ μετά την κατάρρευση: «Άμεσα μέτρα πριν θρηνήσουμε θύματα»

Με αφορμή την κατάρρευση πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, με γραπτή του δήλωση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας την επιτακτική ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων και θεσμοθέτηση τακτικών επιθεωρήσεων στα κτήρια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Αυτούσια η Δήλωση Προέδρου ΕΤΕΚ Κωνσταντίνου Κωνσταντή για την κατάρρευση πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια

Αδήριτη ανάγκη η θεσμοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης οικοδομών και η άμεση λήψη μέτρων για τη διαχείριση επικίνδυνων οικοδομών

Με αφορμή το σημερινό περιστατικό τμηματικής κατάρρευσης πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια, το ETEK υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για άρση της επικινδυνότητας σε οικοδομές που κρίνονται ως ακατάλληλες για χρήση.

Το περιστατικό αυτό καταδεικνύει ένα πρόβλημα που παρατηρείται σε αρκετές επικίνδυνες οικοδομές στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, αρκετοί ιδιοκτήτες δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν πως η οικοδομή τους βρίσκεται σε κατάσταση που δεν συνιστά κίνδυνο για τους χρήστες και τους διερχομένους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει της νομοθεσίας, ο ιδιοκτήτης μιας οικοδομής φέρει την πλήρη ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτήριό του, ενώ οφείλει να λάβει μέτρα για άρση της επικινδυνότητας στην περίπτωση που η οικοδομή του κριθεί επικίνδυνη. Νοείται ότι, πέραν της όποιας νομικής υποχρέωσης, είναι σε κάθε περίπτωση αδιανόητο οικοδομές που κρίνονται επικίνδυνες να βρίσκονται σε χρήση ή και σε ενοικίαση, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των ενοικιαστών και των πολιτών.

Είναι σαφές ότι τα υφιστάμενα μέτρα για τη διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών, δεν είναι αποτελεσματικά στο βαθμό που πρέπει για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Με αυτό το δεδομένο και αναγνωρίζοντας το μέγεθος του προβλήματος, το Επιμελητήριο καταβάλλει διαχρονικά προσπάθειες για την αντιμετώπισή του. Στο πλαίσιο αυτό, έχει καταθέσει δέσμη προτάσεων στο κράτος για τη διαχείριση επικίνδυνων οικοδομών, μετά από εκτενή επιστημονική εργασία και έρευνα επί του θέματος.

Σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο προνοεί την ενίσχυση των νομοθετικών εργαλείων που διαθέτουν οι αρμόδιες Αρχές για τη διαχείριση επικίνδυνων οικοδομών έχει κατατεθεί από το αρμόδιο Υπουργείο στη Βουλή και βρίσκεται υπό συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών. Το υπό αναφορά νομοσχέδιο προνοεί την ένταξη μέτρων που θα συμβάλουν στην εκκένωση επικίνδυνων οικοδομών και στη λήψη μέτρων για άρση της επικινδυνότητας. Μεταξύ άλλων, προνοεί στην απαγόρευση ενοικίασης επικίνδυνης οικοδομής, στη διακοπή της παροχής νερού και ρεύματος και στην καταγραφή εμπράγματου βάρους στον τίτλο ιδιοκτησίας της οικοδομής, στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης δεν λαμβάνει μέτρα εντός του καθορισμένου διαστήματος για άρση της επικινδυνότητας.

Πρωτίστως ωστόσο, θα πρέπει να προχωρήσει η θεσμοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης κτηρίων, η οποία θα διασφαλίσει ότι τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή φθορών στα κτήρια, λαμβάνονται έγκαιρα και σε στάδιο προτού η οικοδομή καταστεί επικίνδυνη. Στο ίδιο πλαίσιο, θα πρέπει να προχωρήσει και η δημιουργία Μητρώου Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίων στη χώρα μας, μέσω του οποίου θα υπάρχει άμεση πληροφόρηση για βασικά στοιχεία που αφορούν το κτηριακό απόθεμα της Κύπρου, περιλαμβανομένου της κατάστασής τους.

Δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης στην οποία βρίσκονται αρκετά κτήρια της χώρας μας και με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, η νέα βουλή θα πρέπει να εγκύψει στο πρόβλημα αυτό, ώστε το νομοσχέδιο αυτό να προχωρήσει τάχιστα προς ψήφιση και εφαρμογή. Παράλληλα ο κάθε ιδιοκτήτης οικοδομής που έχει κριθεί ακατάλληλη για χρήση θα πρέπει να αναλογιστεί την ευθύνη που φέρει έναντι των ατόμων που διαμένουν σε αυτή, αλλά και έναντι της κοινωνίας ευρύτερα και να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για αποκατάσταση της ασφάλειας.

Λίγες ώρες πριν την Ανάσταση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης απηύθυνε το καθιερωμένο πασχαλινό του μήνυμα προς τον κυπριακό λαό, στέλνοντας ευχές, αλλά και μηνύματα ενότητας, ελπίδας και συνέχισης του αγώνα για μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο.

