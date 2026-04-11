Τραγωδια στη Λεμεσό: Ανασύρθηκε νεκρό πρόσωπο από τα ερείπια - Βίντεο

Συμφωνα με τον εκπρόσωπο Τυπου της Πυροσβεστικής "Μόλις έχει ανασυρθεί από τις ομάδες διάσωσης, ένα άτομο από τα συντρίμμια του κτιρίου. Το άτομο είναι χωρίς σημεία ζωής. Στη σκηνή αναμένεται Ιατροδικαστής για αυτοψία. Οι επικεφαλείς των ομάδων διάσωσης συσκέπτονται για κατάστρωση νέου σχεδιασμού έρευνας και διάσωσης κατόπιν πληροφοριών ότι πιθανόν άλλα δύο άτομα να βρίσκονται παγιδευμένα σε δωμάτιο δεύτερου διαμερίσματος, δίπλα από το διαμέρισμα που βρέθηκε το πρώτο άτομο".

Νωρίτερα σύμφωνα με την πυροσβεστική δύο πρόσωπα και ένας σκύλος απεγκλωβίστηκαν από την πολυκατοικία στην Γερμασόγεια, μέρος της οποίας κατέρρευσε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες και για άλλα πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, και ένα σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, με ασθενοφόρα, ενώ, ακόμη ένα άτομο μετέβη σε νοσηλευτήριο μόνο του.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Κεττή, διασώθηκε και ένας σκύλος από το κτίριο που κατάρρευσε και παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Στο σημείο εργάζονται συνεργεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), της Πολιτικής Άμυνας, της Αρχής Ηλεκτρισμού, μέλη της Αστυνομίας, και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην έρευνα χρησιμοποιούνται και οι ανιχνευτικοί σκύλοι Κ9 της ΕΜΑΚ.

Όπως αναφέρθηκε από τις αρχές στο σημείο, προτεραιότητα είναι η απομάκρυνση των μπάζων και διάσωση ατόμων που εγκλωβίστηκαν στο κατεστραμμένο κτίριο, μέρος του οποίου κατέρρευσε λίγο πριν τις 13.30.

Στο σημείο ενεργοποιήθηκε κέντρο επιχειρήσεων υπό τη Διοίκηση του Αρχιπύραρχου στο Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ο οποίος βρίσκεται σε άμεση επαφή και επικοινωνία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Δημοσίας Τάξεως, αναφέρει ο κ. Κεττής στην ανάρτησή του, ενώ στο κέντρο επιχειρήσεων βρίσκονται και ο Αναπληρωτής Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας, και ο Διοικητής της ΜΜΑΔ.

Σημειώνει ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων υπό τον Αρχιπύραρχο ενεργοποίησε δύο Πολιτικούς Μηχανικούς του Υπουργείου Εσωτερικών για επί τόπου εκτίμηση και αξιολόγηση της κατάστασης για ανάλογο σχεδιασμό επέμβασης.