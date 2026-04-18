ΑρχικήΔιεθνή
Axios: Έκτακτη σύσκεψη Τραμπ με κορυφαίους αξιωματούχους για την κρίση με το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ

 18.04.2026 - 20:59
Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ το πρωί του Σαββάτου (18/4) στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, για να εξεταστούν οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και η πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Η απόφαση της Τεχεράνης να ανακοινώσει εκ νέου περιορισμούς στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία που καταγράφηκαν το Σάββατο, σημειώθηκαν λιγότερο από 24 ώρες μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί «μέσα σε μία ή δύο ημέρες».

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ που επικαλείται το Axios, προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει πρόοδος σύντομα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών τις επόμενες ημέρες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμένεται να λάβει μέρος στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων με την ιρανική πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Παρόντες ήταν επίσης η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν. Ο Λευκός Οίκος δεν προχώρησε άμεσα σε επίσημο σχόλιο για τη σύσκεψη.

Στο μεταξύ, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα επαφές διαμεσολάβησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Τεχεράνη, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ είχε τουλάχιστον μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μουνίρ και την ιρανική πλευρά.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ κατέθεσαν νέες προτάσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τις οποίες η Τεχεράνη εξετάζει χωρίς να έχει ακόμη διαμορφώσει επίσημη απάντηση.

Πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων ανέφεραν ότι η νέα ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ προέκυψε ενώ οι δύο πλευρές είχαν σημειώσει πρόοδο στη μείωση των διαφορών σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου και τα αποθέματα πυρηνικού υλικού του Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν «επιχείρησε να παίξει παιχνίδια» επιχειρώντας να περιορίσει εκ νέου τη διέλευση από τα Στενά, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «δεν μπορεί να εκβιάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι επαφές με το Ιράν συνεχίζονται και ανέφερε ότι έως το τέλος της ημέρας θα είναι σαφές εάν υπάρχει προοπτική συμφωνίας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: «Χαλασμός Κυρίου» - «Τρίζει τα δόντια» η κακοκαιρία σε διάφορες περιοχές - Συσσώρευση νερού στον αυτοκινητόδρομο
Σοκαριστικό βίντεο: Έτσι έγινε το σοβαρό τροχαίο με τους ανήλικους - Στην εταιρεία του πατέρα του 16χρονου ανήκει το όχημα
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Εορτολόγιο: Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου
Τραγωδία στην Ελλάδα: Νεκρά δύο αδέλφια μετά από φωτιά στο διαμέρισμά τους
«Έφυγε» νωρίς ο Αλέκος Παύλου: Ήταν μόλις 55 ετών - Η επιθυμία του για την κηδεία - Πότε θα γίνει

 

 

 

WSJ: Ρεσάλτο σε ιρανικά πλοία και εκτός Περσικού Κόλπου εξετάζει ο αμερικανικός στρατός

Ένας 58χρονος από την Μόσχα ήταν ο ένοπλος που σκότωσε τουλάχιστον πέντε άτομα στο Κίεβο

Το πρωί της Τρίτης η συνάντηση ΠτΔ-Λακρουά - Παρακολουθεί την κατάσταση στην Πύλα η Κυβέρνηση

Το πρωί της Τρίτης η συνάντηση ΠτΔ-Λακρουά - Παρακολουθεί την κατάσταση στην Πύλα η Κυβέρνηση

Την Τρίτη αναμένεται να έχει συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Άμεση απάντηση Οδυσσέα σε ΔΗΣΥ - «Η ηγεσία της πιο διεφθαρμένης Κυβέρνησης από το 1960 κουνάει το δάκτυλο»

Άμεση απάντηση Οδυσσέα σε ΔΗΣΥ - «Η ηγεσία της πιο διεφθαρμένης Κυβέρνησης από το 1960 κουνάει το δάκτυλο»

  •  18.04.2026 - 17:12
Συνελήφθη ο μεγαλύτερος μαφιόζος της Ευρώπης στο Ντουμπάι - Η μυστική παρακολούθηση και το «σχέδιο σύλληψης»

Συνελήφθη ο μεγαλύτερος μαφιόζος της Ευρώπης στο Ντουμπάι - Η μυστική παρακολούθηση και το «σχέδιο σύλληψης»

  •  18.04.2026 - 17:56
Υπογραφή Μαέ και Εβάντρο: Η Ομόνοια πήρε το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ και στήνει χορό τίτλου!

Υπογραφή Μαέ και Εβάντρο: Η Ομόνοια πήρε το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ και στήνει χορό τίτλου!

  •  18.04.2026 - 20:01
Παιδί 2 ετών ήπιε χλωρίνη στην Ελλάδα - Συνελήφθη ο παππούς του

Παιδί 2 ετών ήπιε χλωρίνη στην Ελλάδα - Συνελήφθη ο παππούς του

  •  18.04.2026 - 19:06
Video: Τουλάχιστον δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο, εξουδετερώθηκε ο δράστης

Video: Τουλάχιστον δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο, εξουδετερώθηκε ο δράστης

  •  18.04.2026 - 18:42
Sector 2: Όταν η μοιρασμένη Λευκωσία μοιράζεται το τραύμα της 

Sector 2: Όταν η μοιρασμένη Λευκωσία μοιράζεται το τραύμα της 

  •  18.04.2026 - 19:35

