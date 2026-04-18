Ένας 58χρονος από την Μόσχα ήταν ο ένοπλος που σκότωσε τουλάχιστον πέντε άτομα στο Κίεβο

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, δήλωσε ότι ο ένοπλος άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους στον δρόμο και έναν ακόμη μέσα σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Χολοσίεβσκι του Κιέβου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα στο Κίεβο όπου ο δράστης είχε δηλώσει ότι διέμενε, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια. Ο Κραβτσένκο δημοσίευσε φωτογραφία από το σημείο, στην οποία διακρίνεται θολή φιγούρα καλυμμένη με αίμα μέσα σε κατάστημα, ενώ δίπλα της φαίνεται όπλο.







Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, επικαλούμενος τον υπουργό Εσωτερικών, ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δέκα νοσηλεύονται σε νοσοκομεία του Κιέβου.





Την ίδια ώρα σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, μία από τις τραυματίες κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών.







Ο υπουργός Εσωτερικών, Ιχόρ Κλιμένκο, ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ο δράστης εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης του. Όπως ανέφερε, ειδικές δυνάμεις της εθνικής αστυνομίας εισέβαλαν στο σούπερ μάρκετ όπου είχε οχυρωθεί ο ένοπλος και είχε κρατήσει ομήρους και πυροβόλησε αστυνομικό κατά την προσπάθεια σύλληψής του.

«Οι διαπραγματευτές επιχείρησαν προηγουμένως να επικοινωνήσουν μαζί του», σημείωσε ο Κλιμένκο, περιγράφοντας την εξέλιξη της επιχείρησης που ολοκληρώθηκε με τη χρήση ειδικών δυνάμεων.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σε ανακοίνωση της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρει ότι η μαζική ένοπλη επίθεση και η ομηρία ανθρώπων που έλαβαν χώρα σε συνοικία της πρωτεύουσας διερευνάται ως «τρομοκρατική ενέργεια».

