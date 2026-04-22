SOS για τα καύσιμα: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί να «καθηλώσει» τον κυπριακό τουρισμό

Ο οικονομολόγος Στέλιος Πλατής, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας πως αν η Ευρώπη δεν καταφέρει να αναπληρώσει τις εισροές από τη Μέση Ανατολή, τα αποθέματα αεροπορικού καυσίμου στην Ε.Ε. ενδέχεται να υποχωρήσουν σε οριακά επίπεδα ασφαλείας εντός του Ιουνίου. Το γεγονός αυτό καθιστά το ζήτημα επείγον, καθώς η Κύπρος, ως νησιωτικό κράτος με απόλυτη εξάρτηση από τις αερομεταφορές για τη σύνδεσή της με τον υπόλοιπο κόσμο, παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη.

​Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Πλατής, ενώ η εξάρτηση της Ευρώπης από το αργό πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι σχετικά περιορισμένη (περίπου στο 5%), η εικόνα αλλάζει δραματικά στα αεροπορικά καύσιμα, όπου το 45% των εισαγωγών της Ε.Ε. διέρχεται από το συγκεκριμένο σημείο. Ο ίδιος τόνισε ότι το πρόβλημα είναι πρωτίστως θέμα επάρκειας και όχι απλώς κόστους, προειδοποιώντας πως αν οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα, τότε οι πτήσεις θα σταματήσουν, κάτι που θα πλήξει καίρια την τουριστική βιομηχανία του νησιού. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις διαχρονικές πολιτικές της Κύπρου, σημειώνοντας πως η χώρα παραμένει «ακραία περίπτωση» πετρελαϊκής εξάρτησης στην Ευρώπη, έχοντας αποτύχει να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της πηγές παρά τις κρίσεις του παρελθόντος.

​Από την πλευρά του, ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Άκης Κελεπέσιης, επιχείρησε να καθησυχάσει το κοινό, αναφέροντας πως οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες έχουν την τεχνογνωσία και τις διασυνδέσεις να διαχειριστούν τέτοιες προκλήσεις. Σημείωσε πως μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται κύμα ακυρώσεων λόγω καυσίμων, ούτε σημαντική αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων, καθώς η χαμηλή ζήτηση της περιόδου κρατά το κόστος σε σταθερά επίπεδα. Ο κ. Κελεπέσιης υπογράμμισε ότι το κλειδί για την Κύπρο αυτή τη στιγμή είναι να επικοινωνηθεί προς το εξωτερικό η εικόνα του «ασφαλούς προορισμού», ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι με την επανέναρξη της τουριστικής ροής από το Ισραήλ, η κατάσταση θα βελτιωθεί αισθητά.

​Παρά τη σχετική αισιοδοξία των επαγγελματιών του τουρισμού, η ανάλυση του κ. Πλατή υποδηλώνει ότι οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν μεσοπρόθεσμα, ακόμα και αν η πολεμική σύρραξη σταματήσει άμεσα, λόγω των καταστροφών σε κρίσιμες υποδομές. Η συζήτηση πλέον μεταφέρεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Κυπριακή κυβέρνηση να θέτει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας ότι η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας για τις αερομεταφορές αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωση της τουριστικής περιόδου και της εθνικής οικονομίας.