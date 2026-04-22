Μακάριος Δρουσιώτης: Νέα ανάρτηση για FBI - «Οι προθέσεις τους είναι ολοφάνερες από την πρώτη στιγμή»

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση στο «Χ», από την πρώτη μέρα το Προεδρικό συντονίζει μια επιχείρηση συγκάλυψης: όλα είναι πλαστά και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και στο τέλος να βγουν και από πάνω ότι υπονομεύονται οι θεσμοί.

«Τους θεσμούς τους υπονομεύουν εκείνοι που τους εκπροσωπούν, με τις πράξεις τους. Κανένας κακόβουλος τρίτος δεν μπορεί να υπονομεύσει ένα ακέραιο θεσμό.

Η Αστυνομία είναι το εργαλείο της κυβέρνησης για να κάνει αυτή τη δουλειά, με στοχευμένες κινήσεις και διαρροές. Παρακολουθώντας τις κινήσεις τους, οι προθέσεις τους είναι ολοφάνερες από την πρώτη στιγμή.

Όμως χρειάζεται και μια επίφαση αξιοπιστίας. Αρχικά ήταν η Europol, φαίνεται ότι δεν τους βγαίνει. Στράφηκαν στο FBI. Εναγώνια αναζήτηση σφραγίδας εγκυρότητας σε μια εξόφθαλμα στημένη έρευνα.

Διαρροές στον Τύπο αναφέρουν ότι οι ειδικοί του FBI είναι ειδικοί στη συμπεριφορά και θα βγάλουν συμπεράσματα αναλύοντας τις καταθέσεις και τα μηνύματα. Χωρίς να έχουν πλήρη εικόνα, που συνεπάγεται γνώση της γλώσσας, αντίληψη του ύφους, παραστάσεις της κοινωνικής πραγματικότητας. Γελοιότητες.

Δεν έχουμε εμείς ανεξάρτητους ανθρώπους να αναλύσουν το περιεχόμενο των μηνυμάτων και θα κάνουμε εισαγωγή από τις ΗΠΑ;

Σήμερα ο Φιλελεύθερος που τυγχάνει ενημέρωσης δημοσίευσε το εξής:

«Οι πράκτορες του FBI (…) θα έχουν πρόσβαση στη μαρτυρία που συλλέγεται, δεν θα μπορούν όμως να διενεργούν ανακρίσεις, να λαμβάνουν καταθέσεις ή να διενεργούν έρευνες. Ο ρόλος της ομάδας που θα κατέλθει θα είναι καθαρά εποπτικός σε σχέση με τη μαρτυρία που εξασφαλίζεται και στο τέλος θα συντάξουν έκθεση με τα ευρήματα τους».

Δηλαδή, ότι τους δώσουν και ότι τους δείξουν, η Αστυνομία και η Νομική Υπηρεσία που είναι οι ίδιοι μέρος του προβλήματος.

Ήδη ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας προδίκασε ότι δεν θα δοθεί κανένα πόρισμα στη δημοσιότητα. Κλειστές διαδικασίες, κλειστές πόρτες, ελεγχόμενα αποτελέσματα.

Η απόφαση είναι να κλείσουν αυτή την υπόθεση με συνοπτικές διαδικασίες και θέλουν το FBI να μας πει ότι τα έκαναν όλα καλά.

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ να ερευνήσουν αυτή την υπόθεση, διότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων θα ανοίξει τον ασκό του Αιόλου, για πολλούς.

Μόνο ανεξάρτητοι ανακριτές από την Κύπρο μπορούν να διερευνήσουν αυτή την υπόθεση. Γιατί το φοβούνται και σκαρφίζονται τεχνάσματα;

Αν συμφωνείτε, παρακαλώ προωθείστε αυτό το μήνυμα. Για να σταματήσουν να μας θεωρούν κορόιδα».