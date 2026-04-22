ΠτΔ: Ανέπεμψε πέντε νόμους για τις εκποιήσεις – Ποιοι οι λόγοι - Έκτακτη συνεδρίαση Επ. Οικονομικών πριν την τελευταία Ολομέλεια

Η Επιτροπή Οικονομικών θα συνέλθει την Πέμπτη στις 08:30 για να εξετάσει τις αναπομπές πριν τεθούν στην τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής πριν από τη διάλυσή που ξεκινά την ίδια μέρα στις 11.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος προχώρησε στην αναπομπή του «περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2026».

Ο νόμος προέβλεπε, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα Δικαστή Επαρχιακού Δικαστηρίου να εξετάζει εφέσεις για παραμερισμό της ειδοποίησης Τύπου «ΙΑ» σε διαδικασίες εκποίησης ενυπόθηκης κατοικίας, επεκτείνοντας την προθεσμία καταχώρισης από 45 σε 75 ημέρες. Παράλληλα, εισήγαγε πρόνοια για ολοκλήρωση της εκδίκασης υποθέσεων εντός 12 μηνών.

Σύμφωνα με την αναπομπή, προκύπτουν σοβαρά ζητήματα ασάφειας και σύγκρουσης με υφιστάμενη νομοθεσία, καθώς δεν διευκρινίζεται αν εισάγεται νέα διαδικασία σε σχέση με τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο, ο οποίος ήδη ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα.

Ο Πρόεδρος επικαλείται επίσης παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, σημειώνοντας ότι η νομοθετική εξουσία επεμβαίνει στην αρμοδιότητα της δικαστικής, επιβάλλοντας χρονικά όρια στην εκδίκαση υποθέσεων. Επιπλέον, εκφράζονται ανησυχίες για ανασφάλεια δικαίου και ενδεχόμενη επηρεασμό των δικαιωμάτων των πιστωτών, καθώς και για αοριστία σε βασικές έννοιες, όπως οι «ειδικοί λόγοι» και η «κακή πίστη».

Επίσης προχώρησε στην αναπομπή του «περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2026».

Ο νόμος προέβλεπε ότι απαγορεύεται σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και διαχειριστές να απαιτούν πρόσθετες εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις, όταν το στεγαστικό δάνειο καλύπτεται πλήρως από την υποθήκη και την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη.

Ωστόσο, σύμφωνα με την αναπομπή, το νομοθέτημα δεν περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του όλα τα πρόσωπα που ασκούν παρόμοια δραστηριότητα, δημιουργώντας κενό και πιθανές στρεβλώσεις. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί η αναφορά σε «εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων» με ευρύτερους όρους, όπως «αγοραστής πιστώσεων» ή «αγοραστής πιστωτικών διευκολύνσεων», ώστε να καλύπτεται πλήρως το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Ακόμα, αναπέμφθηκε ο νόμος «περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2026».

Ο νόμος προέβλεπε ότι σε περιπτώσεις όπου το συνολικό οφειλόμενο ποσό δανείου, μαζί με τόκους, φθάνει το διπλάσιο του αρχικού χρέους, το πιστωτικό ίδρυμα δεν θα μπορεί να επιβάλλει επιπλέον τόκο.

Σύμφωνα με την αναπομπή, η βασική αδυναμία του νομοθετήματος είναι ότι δεν καθορίζεται σαφώς το πεδίο εφαρμογής του, και ειδικότερα κατά πόσο αφορά και υφιστάμενες συμβάσεις. Όπως επισημαίνεται, μια τέτοια ερμηνεία θα δημιουργούσε ζήτημα αναδρομικότητας και πιθανή παραβίαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ελευθερίας του συμβάλλεσθαι.

Ο Πρόεδρος τονίζει ότι η απουσία μεταβατικής διάταξης ενδέχεται να επηρεάσει ήδη συμφωνημένα δικαιώματα μεταξύ δανειστών και δανειοληπτών, επισημαίνοντας την ανάγκη σαφούς πρόβλεψης ότι η ρύθμιση θα αφορά μόνο νέες συμβάσεις, εφόσον αυτός είναι ο σκοπός του νομοθέτη.

Έγινε επίσης αναπομπή του «περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2026».

Ο νόμος προέβλεπε ότι η άσκηση ένδικου μέσου από ενυπόθηκο οφειλέτη –όπως αμφισβήτηση του ύψους της οφειλής ή επίκληση καταχρηστικών ρητρών– θα οδηγεί σε αναστολή της διαδικασίας εκποίησης μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

Σύμφωνα με την αναπομπή, η ρύθμιση ενδέχεται να οδηγήσει σε μαζικές καθυστερήσεις στις εκποιήσεις, καθώς οι οφειλέτες θα μπορούν να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη ακόμη και με αβάσιμους ισχυρισμούς, με αποτέλεσμα υπερφόρτωση των Δικαστηρίων και καθυστέρηση στην ανάκτηση οφειλών από πιστωτές.

Ο Πρόεδρος επισημαίνει επίσης τον κίνδυνο δημιουργίας κουλτούρας μη αποπληρωμής δανείων, αύξησης του κόστους δανεισμού και περιορισμού της παροχής νέων πιστώσεων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ο αρνητικός αντίκτυπος στα δημόσια οικονομικά, ιδιαίτερα μέσω της επίδρασης στη δυνατότητα της ΚΕΔΙΠΕΣ να ανακτά οφειλές και να αποπληρώνει την κρατική ενίσχυση, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες και το δημόσιο χρέος.

Γίνεται λόγος για παραβίαση της αρχής της διάκρισης των εξουσιών, καθώς η Βουλή επεμβαίνει σε ζητήματα οικονομικού προγραμματισμού και διαχείρισης εσόδων.

Έγινε ακόμη αναπομπή στον «περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2026»,

Σύμφωνα με την επιστολή αναπομπής, βασικός στόχος του νόμου είναι η ενίσχυση της θέσης των χρεωστών και η εξισορρόπηση της σχέσης με τους πιστωτές. Ωστόσο, ο Πρόεδρος εντοπίζει σοβαρές αδυναμίες που χρήζουν διόρθωσης.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι τροποποίηση που αφορά το άρθρο 22 του βασικού νόμου παραπέμπει σε καταργημένη νομοθεσία για καταχρηστικές ρήτρες, η οποία έχει αντικατασταθεί από νεότερο πλαίσιο προστασίας καταναλωτή, με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνεται ορθά η πρόθεση του νομοθέτη.

Παράλληλα, εγείρονται ζητήματα συνταγματικότητας σε σχέση με την τροποποίηση του άρθρου 71, η οποία προβλέπει απαλλαγή χρεωστών από υποχρεώσεις που απορρέουν από εγγυήσεις ή άλλες ανεξασφάλιστες υποχρεώσεις. Όπως σημειώνεται, η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να επηρεάζει υφιστάμενα συμβατικά δικαιώματα πιστωτών, χωρίς τη συναίνεσή τους, γεγονός που συγκρούεται με το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι.

Επιπλέον, τονίζεται ότι η επίμαχη πρόνοια εφαρμόζεται και σε υφιστάμενες συμβάσεις, χωρίς να υπάρχει σαφής διάκριση για νέες συμφωνίες, στοιχείο που εντείνει τις ανησυχίες περί αντισυνταγματικότητας. Υπογραμμίζεται επίσης ότι δεν προβλέπονται επαρκείς δικλείδες ώστε οι πιστωτές να μπορούν να προβάλουν ένσταση κατά την έγκριση προσωπικών σχεδίων αποπληρωμής.

Πέντε ακόμα αναπομπές για άλλα θέματα στην τελευταία Ολομέλεια

Επιπλέον η Βουλή καλείται στην τελευταία Ολομέλεια να τοποθετηθεί επί πέντε ακόμα αναπομπών που υπέβαλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, από την κοινωνική πολιτική και τη διαχείριση κρατικής περιουσίας μέχρι την εκπαίδευση και την ενέργεια.

Η πρώτη αναπομπή αφορά τον νόμο για το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής. Ο Πρόεδρος εντοπίζει προβληματικές διατάξεις που επεκτείνουν εξαιρέσεις από την υποχρέωση εργοδοτικών εισφορών κυρίως στον τομέα της ναυτιλίας και τους μη κατοίκους Κύπρου και, κυρίως, την πρόνοια αναδρομικής ισχύος από το 2010. Όπως σημειώνεται, η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε επιστροφές εισφορών προς εργοδότες, επιβαρύνοντας σημαντικά τα δημόσια οικονομικά, ενώ εγείρονται ζητήματα ισότητας και συμβατότητας με το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και πιθανής παραβίασης των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

Δεύτερη αναπομπή αφορά τη διάθεση κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας υψηλής αξίας άνω των €500.000. Παρότι ο νόμος επιδίωκε τη διαφάνεια μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, ο Πρόεδρος θεωρεί ότι περιορίζει υπέρμετρα τη διακριτική ευχέρεια της εκτελεστικής εξουσίας στη διαχείριση της κρατικής περιουσίας. Επιπλέον, εντοπίζονται ασάφειες στον ορισμό της κρατικής ιδιοκτησίας και επιφυλάξεις ως προς τη συμβατότητα ορισμένων ρυθμίσεων με συνταγματικές αρχές, όπως η ελευθερία του συμβάλλεσθαι.

Τρίτη αναπομπή αφορά την εκπαίδευση και συγκεκριμένα τη φύλαξη και επίβλεψη μαθητών εκτός σχολικού ωραρίου. Ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι ο νόμος δεν καθορίζει με σαφήνεια τον τρόπο εφαρμογής του, ούτε προβλέπει επαρκώς τις αναγκαίες υποδομές και το προσωπικό για την υλοποίησή του. Παράλληλα, εκτιμάται ότι συνεπάγεται σημαντική αύξηση δημοσίων δαπανών χωρίς αντίστοιχη πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό, γεγονός που εγείρει ζητήματα συνταγματικής τάξης και παραβίασης της αρχής της διάκρισης των εξουσιών.

Τέταρτη αναπομπή αφορά ρύθμιση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που σχετίζεται με την αποζημίωση πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς. Σύμφωνα με την Προεδρία, η υποχρέωση καθορισμού μηχανισμού αποζημίωσης δημιουργεί δημοσιονομική επιβάρυνση, χωρίς σαφή πρόνοια για τον τρόπο κάλυψής της, γεγονός που ενδέχεται να μετακυλιστεί στον κρατικό προϋπολογισμό. Επιπλέον, τίθεται ζήτημα παρέμβασης της νομοθετικής εξουσίας σε αρμοδιότητες της εκτελεστικής.

Πέμπτη αναπομπή αφορά δεύτερη ρύθμιση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προβλέπει περιορισμούς εγκατάστασης έργων σε γεωργική και περιβαλλοντικά ευαίσθητη γη. Ο Πρόεδρος εκφράζει ανησυχία ότι οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να επιβραδύνουν την ανάπτυξη των ΑΠΕ και να θέσουν σε κίνδυνο τους ενεργειακούς στόχους της Κυπριακή Δημοκρατία για το 2030. Παράλληλα, επισημαίνονται ασάφειες στη νομοθεσία και πιθανές συγκρούσεις με υφιστάμενα πολεοδομικά και περιβαλλοντικά πλαίσια.