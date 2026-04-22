Νέο πλήγμα στη ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή: Εμπορικό πλοίο δέχτηκε πυρά έχοντας αποπλεύσει από λιμάνι του Ιράν
ΔΙΕΘΝΗ

Νέο πλήγμα στη ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή: Εμπορικό πλοίο δέχτηκε πυρά έχοντας αποπλεύσει από λιμάνι του Ιράν

 22.04.2026 - 12:52
Νέο πλήγμα στη ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή: Εμπορικό πλοίο δέχτηκε πυρά έχοντας αποπλεύσει από λιμάνι του Ιράν

Εμπορικό πλοίο που είχε αποπλεύσει από ιρανικό λιμάνι δέχθηκε πυρά την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να σταματήσει την πορεία του στη θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση της United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα, πλοίο ελληνικών συμφερόντων με σημαία Λιβερίας, είχε χτυπηθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης στα 15 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από τις ακτές του Ομάν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της βρετανικής υπηρεσίας, ο πλοίαρχος του εμπορικού πλοίου που κατευθυνόταν προς τα ανοιχτά του Ιράν ανέφερε ότι το σκάφος «δέχθηκε πυρά και πλέον έχει ακινητοποιηθεί στο νερό». Όπως επισημαίνεται, «το πλήρωμα είναι ασφαλές και έχουν εντοπιστεί όλα τα μέλη του», ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στο πλοίο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά των ιρανικών ακτών, σε θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της αυξημένης ναυτικής δραστηριότητας των τελευταίων ημερών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των δραστών ή τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης. Το συμβάν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς η ένταση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από την Τεχεράνη, η οποία τον χαρακτηρίζει παραβίαση της εκεχειρίας που είχε προηγουμένως συμφωνηθεί, ενώ τα περιστατικά στη θάλασσα αυξάνουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠτΔ: Ανέπεμψε πέντε νόμους για τις εκποιήσεις – Ποιοι οι λόγοι - Έκτακτη συνεδρίαση Επ. Οικονομικών πριν την τελευταία Ολομέλεια

Γαβαλάς για Βίσση: «Μου έγραψε σε μήνυμα ότι εγώ την εκμεταλλεύομαι για να γίνω διάσημος»

ΠτΔ: Ανέπεμψε πέντε νόμους για τις εκποιήσεις – Ποιοι οι λόγοι - Έκτακτη συνεδρίαση Επ. Οικονομικών πριν την τελευταία Ολομέλεια

ΠτΔ: Ανέπεμψε πέντε νόμους για τις εκποιήσεις – Ποιοι οι λόγοι - Έκτακτη συνεδρίαση Επ. Οικονομικών πριν την τελευταία Ολομέλεια

Σε πέντε συνολικά αναπομπές νομοθετημάτων που σχετίζονται με τις εκποιήσεις ακινήτων προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, επιστρέφοντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων νόμους που είχαν ψηφιστεί στις 6 Απριλίου 2026, επικαλούμενος ζητήματα συνταγματικότητας, νομικής ασάφειας και πιθανών επιπτώσεων στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

ΠτΔ: Ανέπεμψε πέντε νόμους για τις εκποιήσεις – Ποιοι οι λόγοι - Έκτακτη συνεδρίαση Επ. Οικονομικών πριν την τελευταία Ολομέλεια

ΠτΔ: Ανέπεμψε πέντε νόμους για τις εκποιήσεις – Ποιοι οι λόγοι - Έκτακτη συνεδρίαση Επ. Οικονομικών πριν την τελευταία Ολομέλεια

Μακάριος Δρουσιώτης: Νέα ανάρτηση για FBI - «Οι προθέσεις τους είναι ολοφάνερες από την πρώτη στιγμή»

Μακάριος Δρουσιώτης: Νέα ανάρτηση για FBI - «Οι προθέσεις τους είναι ολοφάνερες από την πρώτη στιγμή»

Άτυπη Σύνοδος: Επιβεβαιώθηκε η φυσική παρουσία του Ζελένσκι - Δεν θα συμμετέχει ο Όρμπαν

SOS για τα καύσιμα: Πώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί να «καθηλώσει» τον κυπριακό τουρισμό

Τι συμβαίνει στο Νοσοκομείο Λάρνακας; Πέντε καταγγελίες σε 3 μήνες χτυπούν «κόκκινο»

Επιβεβαιώθηκε το μοιραίο: Στα θύματα της τραγωδίας της Γερμασόγειας η 27χρονη Κολομβιανή - Φωτογραφία

Έχετε κατοικίδιο και θέλετε να ταξιδέψετε άνετα; Με το νέο πλοίο της θαλάσσιας σύνδεσης με Πειραιά μπορείτε – Δείτε τιμές

Αυτή θα είναι η νέα ομάδα του Τιμούρ Κετσπάγια μετά την Ανόρθωση! Θεωρούν σίγουρο το DEAL

