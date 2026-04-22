Νέο πλήγμα στη ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή: Εμπορικό πλοίο δέχτηκε πυρά έχοντας αποπλεύσει από λιμάνι του Ιράν

Σύμφωνα με την ενημέρωση της βρετανικής υπηρεσίας, ο πλοίαρχος του εμπορικού πλοίου που κατευθυνόταν προς τα ανοιχτά του Ιράν ανέφερε ότι το σκάφος «δέχθηκε πυρά και πλέον έχει ακινητοποιηθεί στο νερό». Όπως επισημαίνεται, «το πλήρωμα είναι ασφαλές και έχουν εντοπιστεί όλα τα μέλη του», ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στο πλοίο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου οκτώ ναυτικά μίλια δυτικά των ιρανικών ακτών, σε θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της αυξημένης ναυτικής δραστηριότητας των τελευταίων ημερών.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των δραστών ή τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης. Το συμβάν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς η ένταση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει σε υψηλά επίπεδα.



Ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από την Τεχεράνη, η οποία τον χαρακτηρίζει παραβίαση της εκεχειρίας που είχε προηγουμένως συμφωνηθεί, ενώ τα περιστατικά στη θάλασσα αυξάνουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα