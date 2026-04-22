Πρώην κυβερνήτης στην Τουρκία προφυλακίστηκε για τη συγκάλυψη δολοφονίας φοιτήτριας

Ο Τουντζάι Σονέλ, που συνελήφθη αργά χθες, κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για «καταστροφή, απόκρυψη ή αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων εγκλήματος» στην υπόθεση της Γκιουλιστάν Ντόκου, μιας φοιτήτριας από το Τούντζελι, η οποία αγνοείται από τις 5 Ιανουαρίου 2020, όταν ο Σονέλ ήταν κυβερνήτης της επαρχίας.

Ο Σονέλ, ο οποίος διετέλεσε κυβερνήτης της Τούντζελι από το 2017 έως το 2020, συμμετείχε στις πρώτες προσπάθειες έρευνας μετά την εξαφάνιση της φοιτήτριας.

Οι έρευνες γύρω από την υπόθεση, που άργησαν να προχωρήσουν για χρόνια, αναβίωσαν μετά από πρόσφατη κατάθεση ενός ανώνυμου μάρτυρα που οδήγησε ερευνητές στην υποψία σεξουαλικής επίθεσης και στη συνέχεια δολοφονίας της Ντόκου.

Δεκαπέντε ύποπτοι έχουν συλληφθεί από τις 14 Απριλίου, συμπεριλαμβανομένου του γιου του πρώην κυβερνήτη του Τούντζελι, Μουσταφά Τουρκάι Σονέλ, που φέρεται ότι επιτέθηκε σεξουαλικά στη φοιτήτρια την εβδομάδα πριν από την εξαφάνισή της και στη συνέχεια τη δολοφόνησε.

Ο γιος του πρώην κυβερνήτης φέρεται ότι ζήτησε από τον σωματοφύλακα του πατέρα του να ξεφορτωθεί τη σορό της κοπέλας. Προφυλακίστηκε την Κυριακή με τις κατηγορίες της «εκ προθέσεως ανθρωποκτονίας» και της «σεξουαλικής επίθεσης».

Συνελήφθη επίσης ένας αστυνομικός που κατηγορείται για διαγραφή δεδομένων από την κάρτα SIM της τότε 21χρονης φοιτήτριας.

Ερευνητές υποψιάζονται επίσης ότι ένας πρώην αρχίατρος σε νοσοκομείο του Τούντζελι διέγραψε έναν φάκελο ιατρικής εισαγωγής που αποδείκνυε ότι η φοιτήτρια είχε υποβληθεί σε εξετάσεις εκεί -πιθανώς γυναικολογικές- πέντε ημέρες πριν από την εξαφάνισή της.

Η υπόθεση, η οποία έχει λάβει εκτεταμένη κάλυψη από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, έχει προκαλέσει οργή στη μικρή αγροτική επαρχία του Τούντζελι και έχει εξοργίσει φεμινιστικές ομάδες, οι οποίες κατηγορούν τις αρχές ότι προσπαθούν να αποκρύψουν την αλήθεια.

«Προστατεύετε τους δολοφόνους εδώ και έξι χρόνια. Θα λογοδοτήσετε στο όνομα της Γκιουλιστάν!» δήλωσε η οργάνωση "Θα σταματήσουμε τις γυναικοκτονίες", η οποία έχει οργανώσει συγκεντρώσεις σε πολλές τουρκικές πόλεις τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με την οργάνωση αυτή, 294 γυναίκες δολοφονήθηκαν από άνδρες στην Τουρκία το 2025 και άλλες 297 πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες.

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ υποσχέθηκε ότι «η έρευνα θα διεξαχθεί μέχρι τέλους με αποφασιστικότητα, όποιες και αν είναι οι συνέπειες»

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα