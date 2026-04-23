Οι ΗΠΑ παρατείνουν την αναστολή κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο λόγω ενεργειακής κρίσης
Οι ΗΠΑ παρατείνουν την αναστολή κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο λόγω ενεργειακής κρίσης

 23.04.2026 - 06:34
Ο Aμερικανός υπουργός Σκοτ Μπέσεντ υπερασπίστηκε χθες Τετάρτη, ενώπιον γερουσιαστών, την απόφαση της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την προσωρινή αναστολή κυρώσεων σε βάρος του πετρελαίου της Ρωσίας, σε ισχύ αφότου έγινε η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Μετά την πρώτη αναστολή τους, ως την 11η Απριλίου, οι κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο συνεχίζουν να τελούν υπό μερική αναστολή για έναν ακόμη μήνα, ως τη 16η Μαΐου, με σκοπό να εξισορροπηθούν οι συνέπειες του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν στις τιμές του πετρελαίου.

Η απόφαση ανακοινώθηκε μόλις δυο ημέρες αφού ο Μπέσεντ είχε διαβεβαιώσει τον Τύπο πως η αρχική αναστολή δεν θα παρατεινόταν.

Ερωτηθείς σχετικά, κατά τη διάρκεια ακρόασης σε επιτροπή της Γερουσίας, ο υπουργός εξήγησε πως άλλαξε γνώμη επειδή ήλθαν σε επαφή μαζί του «πάνω από δέκα χώρες ανάμεσα στις πιο φτωχές και ευάλωτες στον κόσμο από ενεργειακή σκοπιά».

Οι επαφές έγιναν στο περιθώριο των συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας (ΠΤ) στην Ουάσιγκτον (13η-17η Απριλίου).

«Μας ζήτησαν να παρατείνουμε την αναστολή, και πρόκειται για μόλις 30 επιπλέον ημέρες», είπε σε γερουσιαστές.

Η απόφαση καταδικάστηκε από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που μίλησε για εξασφάλιση από τη Μόσχα επιπλέον χρηματοδότησης για να συνεχίσει τον πόλεμο.

Πέρα από το ρωσικό πετρέλαιο, η αναστολή των κυρώσεων αφορά επίσης το ιρανικό πετρέλαιο που είναι φορτωμένο σε πλοία, και σε αυτή την περίπτωση, κατά τον Μπέσεντ, για να μειωθεί ο αντίκτυπος στα κόστη της ενέργειας--οι τιμές του πετρελαίου και του αερίου έχουν απογειωθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Η Τεχεράνη αντέδρασε βάζοντας στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις, αλλά και ενεργειακές υποδομές, σε γειτονικές μοναρχίες, ιδίως στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και κλείνοντας de facto τα στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες σχεδόν το 20% των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι κάνει κάποιον δημοφιλή στο σχολείο – Η έρευνα καταρρίπτει τα στερεότυπα
Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
Εορτολόγιο: Μεγάλη η σημερινή εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Στους 7 βαθμούς η θερμοκρασία αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές: Ετοιμαστείτε για βροχές, σκόνη και ομίχλη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
Σε «κλοιό» απεργιών η Κύπρος: Στους δρόμους οι Κτηνοτρόφοι, χωρίς εξυπηρέτηση στην ΑΗΚ – Πώς επηρεάζονται οι πολίτες
«Δεν έχουμε πού να αφήσουμε τα παιδιά»: Η πραγματικότητα που κανείς δεν λέει για τις σχολικές αργίες

 

 

 

Άτυπη Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Όλα έτοιμα – Οι περιφερειακοί εταίροι που θα παρευρεθούν

Άτυπη Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Όλα έτοιμα – Οι περιφερειακοί εταίροι που θα παρευρεθούν

Η άτυπη σύνοδος των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων θα πραγματοποιηθεί στις 23-24 Απριλίου 2026, με τη συμμετοχή των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Άτυπη Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Όλα έτοιμα – Οι περιφερειακοί εταίροι που θα παρευρεθούν

Άτυπη Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Όλα έτοιμα – Οι περιφερειακοί εταίροι που θα παρευρεθούν

  •  23.04.2026 - 06:14
Σε «κλοιό» απεργιών η Κύπρος: Στους δρόμους οι Κτηνοτρόφοι, χωρίς εξυπηρέτηση στην ΑΗΚ – Πώς επηρεάζονται οι πολίτες

Σε «κλοιό» απεργιών η Κύπρος: Στους δρόμους οι Κτηνοτρόφοι, χωρίς εξυπηρέτηση στην ΑΗΚ – Πώς επηρεάζονται οι πολίτες

  •  23.04.2026 - 06:21
Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Πήρε... κεφάλι ο ΔΗΣΥ, σταθερά ποσοστά για τους υπόλοιπους, πτώση για το Άλμα– Το στοίχημα της συσπείρωσης

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Πήρε... κεφάλι ο ΔΗΣΥ, σταθερά ποσοστά για τους υπόλοιπους, πτώση για το Άλμα– Το στοίχημα της συσπείρωσης

  •  22.04.2026 - 23:30
Οι ΗΠΑ παρατείνουν την αναστολή κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο λόγω ενεργειακής κρίσης

Οι ΗΠΑ παρατείνουν την αναστολή κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο λόγω ενεργειακής κρίσης

  •  23.04.2026 - 06:34
«Δεν έχουμε πού να αφήσουμε τα παιδιά»: Η πραγματικότητα που κανείς δεν λέει για τις σχολικές αργίες

«Δεν έχουμε πού να αφήσουμε τα παιδιά»: Η πραγματικότητα που κανείς δεν λέει για τις σχολικές αργίες

  •  23.04.2026 - 06:19
Στους 7 βαθμούς η θερμοκρασία αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές: Ετοιμαστείτε για βροχές, σκόνη και ομίχλη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Στους 7 βαθμούς η θερμοκρασία αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές: Ετοιμαστείτε για βροχές, σκόνη και ομίχλη - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

  •  23.04.2026 - 06:24
Εορτολόγιο: Μεγάλη η σημερινή εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Εορτολόγιο: Μεγάλη η σημερινή εορτή - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

  •  23.04.2026 - 06:30
Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

  •  23.04.2026 - 06:39

