Toyota Κύπρου: Νέο κεντρικό συνεργείο Toyota και Lexus στη Λευκωσία, σε μια χρονιά-ορόσημο 60 ετών
Toyota Κύπρου: Νέο κεντρικό συνεργείο Toyota και Lexus στη Λευκωσία, σε μια χρονιά-ορόσημο 60 ετών

 23.04.2026 - 09:47
Toyota Κύπρου: Νέο κεντρικό συνεργείο Toyota και Lexus στη Λευκωσία, σε μια χρονιά-ορόσημο 60 ετών

Η Toyota Κύπρου εγκαινίασε την Τρίτη 21 Απριλίου το νέο κεντρικό συνεργείο Toyota και Lexus στη Λευκωσία, σηματοδοτώντας ένα νέο επενδυτικό βήμα στις υπηρεσίες aftersales και στην περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης των πελατών της.

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Δήμαρχος Λευκωσίας, κ. Χαράλαμπος Προύντζος, παρουσία του Dr Till Conrad, Executive Vice President της Toyota Motor Europe, στελεχών της εταιρείας, συνεργατών, πελατών και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 60 χρόνων της Toyota στην Κύπρο, σε μια χρονιά με ιδιαίτερο συμβολισμό για την εταιρεία. Το νέο συνεργείο ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες, προηγμένο εξοπλισμό και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για μάρκες Toyota και Lexus, ενισχύοντας τη λειτουργική ετοιμότητα της εταιρείας και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στην κυπριακή αγορά.

Στον χαιρετισμό του, ο Managing Director της Toyota Κύπρου, κ. Dickran Ouzounian, ανέφερε ότι οι νέες εγκαταστάσεις «είναι κάτι περισσότερο από ένα κτίριο», χαρακτηρίζοντάς τες ως μια ανανεωμένη δέσμευση προς τους πελάτες, τους συνεργάτες και το μέλλον. Όπως σημείωσε, η επένδυση αυτή εκφράζει τη διαχρονική φιλοσοφία της Toyota: έμφαση στην ποιότητα, στην αξιοπιστία, στη συνεχή βελτίωση και στην αρχή ότι ο πελάτης βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο.

Ο κ. Ouzounian αναφέρθηκε επίσης στη μακρά κοινή πορεία της Toyota με την Κύπρο, αλλά και στην ιστορική διαδρομή της εταιρείας Dickran Ouzounian & Co. Ltd, υπογραμμίζοντας ότι η επένδυση στο συνεργείο, στα ανταλλακτικά και στους ανθρώπους αποτελούσε από την αρχή βασική προϋπόθεση για τη σωστή φροντίδα κάθε πελάτη και κάθε οχήματος.

Στους κοινούς βηματισμούς της Toyota και της οικογένειας Ouzounian με την Κύπρο και ιδιαίτερα με τη Λευκωσία αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας, Χαράλαμπος Προύντζος, ο οποίος τόνισε πως όλα αυτά τα χρόνια πορεύονται με αφοσίωση και κάνουν τις πόλεις μας καλύτερες. Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, μάλιστα, ο κ. Προύτζος υποσχέθηκε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε τα αυτοκίνητα Toyota που βρίσκονται στη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας να επιστραφούν.

Από πλευράς του, ο Dr Till Conrad, Executive Vice President της Toyota Motor Europe, ανέφερε πως γιορτάζουμε τρία σημαντικά ορόσημα: Τα εγκαίνια ενός state of the art συνεργείου, σχεδιασμένου για να παρέχει εξαιρετικού επιπέδου aftersales εμπειρία, τα 60 χρόνια συνεργασίας μεταξύ της Toyota Motor Cooperation και της Dickran Ouzounian & Co. Ltd, η οποία χτίστηκε στη βάση της εμπιστοσύνης, του αμοιβαίου σεβασμού και της μακροχρόνιας δέσμευσης, και τα 130 χρόνια μίας ιστορίας επιχειρηματικής έμπνευσης. «Είναι τιμή για την Toyota Motor Europe να κάνει αυτό το ταξίδι μαζί σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία», κατέληξε.

Με τη νέα αυτή εγκατάσταση, η Toyota Κύπρου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην παρουσία της στη χώρα, επενδύοντας σε υποδομές που στηρίζουν τη μακροχρόνια ανάπτυξη, την τεχνική αριστεία και την παροχή υπηρεσιών αντάξιων των προσδοκιών των πελατών της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός της 14χρονης από συνομήλική της - «Σαν να βρίσκονται σε γήπεδο, παρακολουθώντας έναν αγώνα»
Σας έχει τύχει και εσάς; «Μάστιγα» το loudspeaker στα καφέ – «Ακουστικά παρακαλώ!»
Νέος all-day προορισμός μέσα στο πράσινο - Γνωστός φούρνος αποκτάει καντίνα και φέρνει γεύσεις και χαλάρωση στο πάρκο
Τροχαίο στη Λεμεσό: Όχημα συγκρούστηκε και κατέληξε σε δέντρο - Δείτε βίντεο
Έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Γιώρκας: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
«Δεν έχουμε πού να αφήσουμε τα παιδιά»: Η πραγματικότητα που κανείς δεν λέει για τις σχολικές αργίες

 

 

 

Άτυπη Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Όλα έτοιμα – Οι περιφερειακοί εταίροι που θα παρευρεθούν

Άτυπη Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Όλα έτοιμα – Οι περιφερειακοί εταίροι που θα παρευρεθούν

Η άτυπη σύνοδος των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων θα πραγματοποιηθεί στις 23-24 Απριλίου 2026, με τη συμμετοχή των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Άτυπη Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Όλα έτοιμα – Οι περιφερειακοί εταίροι που θα παρευρεθούν

Άτυπη Σύνοδος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Όλα έτοιμα – Οι περιφερειακοί εταίροι που θα παρευρεθούν

  •  23.04.2026 - 06:14
Σε «κλοιό» απεργιών η Κύπρος: Στους δρόμους οι Κτηνοτρόφοι, χωρίς εξυπηρέτηση στην ΑΗΚ – Πώς επηρεάζονται οι πολίτες

Σε «κλοιό» απεργιών η Κύπρος: Στους δρόμους οι Κτηνοτρόφοι, χωρίς εξυπηρέτηση στην ΑΗΚ – Πώς επηρεάζονται οι πολίτες

  •  23.04.2026 - 06:21
Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Πήρε... κεφάλι ο ΔΗΣΥ, σταθερά ποσοστά για τους υπόλοιπους, πτώση για το Άλμα– Το στοίχημα της συσπείρωσης

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Πήρε... κεφάλι ο ΔΗΣΥ, σταθερά ποσοστά για τους υπόλοιπους, πτώση για το Άλμα– Το στοίχημα της συσπείρωσης

  •  23.04.2026 - 07:30
Νίκος Κληρίδης: Επιφύλαξε την απόφασή του το Ανώτατο για την αίτηση ακύρωσης του εντάλματος

Νίκος Κληρίδης: Επιφύλαξε την απόφασή του το Ανώτατο για την αίτηση ακύρωσης του εντάλματος

  •  23.04.2026 - 09:53
Υπόθεση «Σάντυ»: Σάλος με το νέο ηχητικό - «Πέφτει» το τεκμήριο - «Επίσκεψη» ανακριτών στον Νίκο Αναστασιάδη

Υπόθεση «Σάντυ»: Σάλος με το νέο ηχητικό - «Πέφτει» το τεκμήριο - «Επίσκεψη» ανακριτών στον Νίκο Αναστασιάδη

  •  23.04.2026 - 08:47
VIDEO: Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός της 14χρονης από συνομήλική της - «Σαν να βρίσκονται σε γήπεδο, παρακολουθώντας έναν αγώνα»

VIDEO: Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός της 14χρονης από συνομήλική της - «Σαν να βρίσκονται σε γήπεδο, παρακολουθώντας έναν αγώνα»

  •  23.04.2026 - 08:43
Χάος στον αυτοκινητόδρομο με δύο καραμπόλες - Στα σημεία ασθενοφορό και πυροσβεστική

Χάος στον αυτοκινητόδρομο με δύο καραμπόλες - Στα σημεία ασθενοφορό και πυροσβεστική

  •  23.04.2026 - 10:12
Νέος all-day προορισμός μέσα στο πράσινο - Γνωστός φούρνος αποκτάει καντίνα και φέρνει γεύσεις και χαλάρωση στο πάρκο

Νέος all-day προορισμός μέσα στο πράσινο - Γνωστός φούρνος αποκτάει καντίνα και φέρνει γεύσεις και χαλάρωση στο πάρκο

  •  23.04.2026 - 09:06

