Ρωτήσαμε το ChatGPT: Τελικά τι είναι το… matcha; - Τα ροφήματα που έρχονται να «βάλουν φρένο» στην πρωτιά του καφέ

Στο επίκεντρο αυτής της τάσης βρίσκεται το matcha - μια λεπτοαλεσμένη σκόνη πράσινου τσαγιού που έχει κατακτήσει καφετέριες και σπίτια παγκοσμίως. Σε αντίθεση με τον καφέ, το matcha περιέχει καφεΐνη που απορροφάται πιο αργά από τον οργανισμό, χάρη στην παρουσία της L-theanine. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο ήπια και παρατεταμένη εγρήγορση, χωρίς τις απότομες αυξομειώσεις ενέργειας που συχνά συνοδεύουν τον καφέ.

Ωστόσο, το matcha δεν είναι η μόνη εναλλακτική. Ροφήματα όπως το yerba mate και το guayusa, με ρίζες στη Νότια Αμερική, προσφέρουν επίσης φυσική καφεΐνη με πιο «καθαρή» αίσθηση ενέργειας. Την ίδια στιγμή, αυξάνεται το ενδιαφέρον για επιλογές χωρίς καφεΐνη, όπως ο καφές από κιχώριο (chicory), τα ροφήματα δημητριακών και το χαρούπι, που μιμούνται τη γεύση του καφέ χωρίς τις διεγερτικές του ιδιότητες.

Η στροφή αυτή δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με ειδικούς, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν τρόπους να μειώσουν το άγχος και να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου τους. Η υπερκατανάλωση καφεΐνης έχει συνδεθεί με νευρικότητα και διαταραχές ύπνου, οδηγώντας πολλούς να επανεξετάσουν τις καθημερινές τους συνήθειες.

Παράλληλα, τα «λειτουργικά ροφήματα» (functional beverages) κερδίζουν έδαφος. Πρόκειται για ποτά που δεν στοχεύουν μόνο στην ενυδάτωση ή την τόνωση, αλλά και σε επιπλέον οφέλη, όπως η ενίσχυση της συγκέντρωσης, η χαλάρωση ή η υποστήριξη του ανοσοποιητικού. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και ροφήματα όπως το golden milk με κουρκουμά ή το κακάο, που προσφέρει ήπια τόνωση μέσω της θεοβρωμίνης.

Η απάντηση που έδωσε το ChatGPT

Το matcha ΔΕΝ θεωρείται καφές.

Είναι σκόνη από φύλλα πράσινου τσαγιού (από το φυτό Camellia sinensis), απλώς καταναλώνεται ολόκληρο το φύλλο, όχι έγχυμα όπως στο κλασικό τσάι.

Matcha vs καφές

Έχει καφεΐνη, αλλά:

απελευθερώνεται πιο αργά (λόγω L-theanine)

δίνει πιο “ήπια” ενέργεια χωρίς απότομο crash

Δεν έχει την ίδια ένταση/οξύτητα με τον καφέ

Ροφήματα που «αντικαθιστούν» τον καφέ (ανάλογα τι ζητάς)

1. Για ενέργεια (με καφεΐνη)

Matcha

Πράσινο ή μαύρο τσάι

Yerba mate

Πολύ δημοφιλές, δίνει πιο “καθαρή” ενέργεια

Guayusa

Παρόμοιο με mate αλλά πιο ήπιο

2. Για «feeling καφέ» χωρίς καφεΐνη

Chicory coffee

Πολύ κοντά σε γεύση καφέ

Ροφήματα από δημητριακά (κριθάρι, σίκαλη)

Carob drink (χαρούπι)

Παραδοσιακό και φυσικά γλυκό

3. Για χαλάρωση / ισορροπία

Χαμομήλι

Τσάι βοτάνων (μέντα, λουΐζα κ.λπ.)

Golden milk

Ζεστό ρόφημα με κουρκουμά, πολύ “comfort”

4. Για “boost” χωρίς jitter

Matcha latte

Κακάο (λίγη θεοβρωμίνη αντί για καφεΐνη)

Smoothies με superfoods

Πρακτικά

Αν πίνεις καφέ για ξύπνημα → matcha ή yerba mate

Για συνήθεια/γεύση → chicory ή ροφήματα δημητριακών

Για ηρεμία → βότανα