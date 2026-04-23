Υπόθεση «Σάντυ»: Στο Ανώτατο το ένταλμα για Κληρίδη – Επιφυλάχθηκε απόφαση
Υπόθεση «Σάντυ»: Στο Ανώτατο το ένταλμα για Κληρίδη – Επιφυλάχθηκε απόφαση

 23.04.2026 - 12:00
Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου τέθηκε την Πέμπτη το πρωί η αίτηση ακύρωσης του εντάλματος έρευνας, που εκδόθηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης «Σάντη», για έρευνα στην οικία του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, με το Δικαστήριο να επιφυλάσσει την απόφασή του.

Η διαδικασία έχει ήδη εισέλθει στο επόμενο στάδιο, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο, κατά το οποίο η υπεράσπιση Νίκου Κληρίδη ανέπτυξε πλήρως τη νομική της επιχειρηματολογία, επιδιώκοντας να θεμελιώσει την αίτηση ακύρωσης του εντάλματος.

Σε δηλώσεις του εξερχόμενος του Δικαστηρίου, ο δικηγόρος Χρίστος Κληρίδης ανέφερε ότι εφόσον η κρίση του Δικαστηρίου είναι θετική, θα ακολουθήσει η υποβολή νέας αίτησης στη Νομική Υπηρεσία, η οποία θα εξετάσει αν θα προχωρήσει στην καταχώρηση ένστασης.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η Δικαστής Έλενα Εφραίμ ανέφερε ότι έχει ήδη εξετάσει τη γραπτή αγόρευση της υπεράσπισης που κατατέθηκε ηλεκτρονικά, με τη συζήτηση να εστιάζει στα ουσιώδη ζητήματα που προκύπτουν από τη φύση και την έκταση της υπό διερεύνηση έρευνας.

Ζητήματα απορρήτου και ανεξάρτητης εποπτείας

Στην προφορική του αγόρευση, ο Χρίστος Κληρίδης έκανε λόγο για «πολύ σημαντική» υπόθεση, καθώς, όπως σημείωσε, αφορά έρευνα σε δικηγορικό περιβάλλον, προσθέτοντας πως τίθενται κρίσιμα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και επαγγελματικού απορρήτου.

Υποστήριξε ότι βασική προϋπόθεση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ο διορισμός ανεξάρτητου επιβλέποντος προσώπου, μέλους του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο να παρακολουθεί την εκτέλεση του εντάλματος.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για τη μόνη ουσιαστική εγγύηση προστασίας, για να σημειώσει ότι αυτή δεν τηρήθηκε, παρά και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Αναφερόμενος στην κατάσχεση των ηλεκτρονικών συσκευών, επεσήμανε ότι τέτοιες ενέργειες συνιστούν σοβαρή επέμβαση σε προστατευόμενα δεδομένα.

Διερωτήθηκε «ποιος διασφαλίζει ότι η Αστυνομία θα τηρήσει αυτά τα όρια», υπογραμμίζοντας ότι χωρίς ανεξάρτητη εποπτεία δεν υπάρχει πραγματική προστασία των δικαιωμάτων.

Στο επίκεντρο ο ρόλος του δικηγόρου

Σε άλλο σημείο της αγόρευσής του, έθεσε ζήτημα αντίφασης μεταξύ της θέσης της Αστυνομίας και της προσέγγισης του Δικαστηρίου.

Όπως ανέφερε, από την ένορκη δήλωση που υποστήριζε την έκδοση του εντάλματος «δεν προκύπτει σαφώς ότι ο εμπλεκόμενος δικηγόρος θεωρείται ύποπτος».

Αντίθετα, όπως υποστήριξε, προκύπτει ασάφεια ως προς τον ρόλο του, γεγονός που επιβεβαιώθηκε -κατά τον ίδιο- και από απαντήσεις μάρτυρα ενώπιον του Δικαστηρίου.

Σημείωσε ότι παρά ταύτα το Δικαστήριο φαίνεται να συνδέει το πρόσωπο με τα υπό διερεύνηση αδικήματα, στηριζόμενο σε καταθέσεις.

Υποστήριξε ακόμα ότι με τον τρόπο αυτό το Δικαστήριο υπερβαίνει την αρμοδιότητά του στο συγκεκριμένο στάδιο, μετατρέποντας ουσιαστικά έναν πιθανό μάρτυρα σε ύποπτο.

Αναμονή για την απόφαση

Εξερχόμενος του Δικαστηρίου, ο κ. Κληρίδης είπε πως το πρώτο στάδιο της διαδικασίας έχει ολοκληρωθεί με τις αγορεύσεις της υπεράσπισης.

«Αναμένουμε τώρα την απόφαση του δικαστηρίου. Αν είναι θετική, τότε θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας», δήλωσε.

Με φέρετρο και στεφάνια οι κτηνοτρόφοι στη Ριζοελιά: Ζητούν απαντήσεις σήμερα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Βουλή: Πέρασε η αναπομπή για το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής – Το θέμα πάει Ολομέλεια

ΠτΔ: Κοινή βούληση Κύπρου και Λιθουανίας για ενίσχυση των μεταξύ τους σχέσεων - Δείτε φωτογραφίες

Στην κοινή βούληση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου και Λιθουανίας, καθώς και την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας τους εντός της ΕΕ, αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας κ. Γκιτάνας Ναουσέντα, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο.

