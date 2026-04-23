Βουλή: Πέρασε η αναπομπή για το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής – Το θέμα πάει Ολομέλεια
Βουλή: Πέρασε η αναπομπή για το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής – Το θέμα πάει Ολομέλεια

 23.04.2026 - 12:21
Βουλή: Πέρασε η αναπομπή για το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής – Το θέμα πάει Ολομέλεια

Η Επιτροπή Εργασίας της Βουλής αποφάσισε κατά πλειοψηφία να αποδεχθεί τους λόγους της αναπομπής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του νόμου σε σχέση με το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αντρέα Καυκαλιά.

Σύμφωνα με τον κ. Καυκαλιά, στην αναπομπή του νόμου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικαλείται λόγους διάκρισης εξουσιών, περιορισμών των εσόδων του κράτους, αύξηση του προϋπολογισμού και ίσης μεταχείρισης των εταιρειών.

Πρόσθεσε ότι βουλευτές μέλη της Επιτροπής που διαφωνούν με την αναπομπή ανέφεραν ότι θα θέσουν θέμα στην Ολομέλεια της Βουλής για μερική αποδοχή της αναπομπής και πρόσθεσε πως το θέμα θα ξεκαθαρίσει στην Ολομέλεια.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας έθεσαν ως μόνο λόγο της αναπομπής το θέμα της αναδρομικότητας του νόμου.

Με πρόταση νόμου που ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής, επήλθε τροποποίηση του περί Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής Νόμου, ώστε με αναδρομική ισχύ, από την 1η Ιανουαρίου 2010, να εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής η αμοιβή ναυτικών οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται και ναυτικοί, οι οποίοι εργάζονται στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, οι οποίοι εργοδοτούνται εκτός της Δημοκρατίας από κυπριακή εταιρεία και οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων στην ΚΔ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στους λόγους αναπομπής του νόμου αναφέρεται σε προβληματικές διατάξεις που επεκτείνουν εξαιρέσεις από την υποχρέωση εργοδοτικών εισφορών κυρίως στον τομέα της ναυτιλίας και τους μη κατοίκους Κύπρου και, κυρίως, την πρόνοια αναδρομικής ισχύος από το 2010.

Αναφέρει ότι η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε επιστροφές εισφορών προς εργοδότες, επιβαρύνοντας σημαντικά τα δημόσια οικονομικά, ενώ εγείρονται ζητήματα ισότητας και συμβατότητας με το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και πιθανής παραβίασης των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.

ΠτΔ: Κοινή βούληση Κύπρου και Λιθουανίας για ενίσχυση των μεταξύ τους σχέσεων - Δείτε φωτογραφίες

Στην κοινή βούληση για ενίσχυση των διμερών σχέσεων Κύπρου και Λιθουανίας, καθώς και την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας τους εντός της ΕΕ, αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος της Λιθουανίας κ. Γκιτάνας Ναουσέντα, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο.

