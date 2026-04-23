Πεθερά σκότωσε 27χρονη καλλονή εν ψυχρώ: «Με θύμωσε… είσαι δικός μου» είπε στον γιο της - Δείτε φωτογραφίες της

Σοκ στο Μεξικό προκάλεσε ο θάνατος της πρώην βασίλισσας ομορφιάς Carolina Florez Gomez, η οποία βρέθηκε νεκρή με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο εμπλοκής στενού συγγενικού προσώπου.

Το άψυχο σώμα της 27χρονης εντοπίστηκε στο πολυτελές σπίτι της, στην περιοχή Πολάνκο της Πόλης του Μεξικού, την περασμένη Πέμπτη. Σύμφωνα με το Reporte Indigo, ο θάνατός της εκτιμάται ότι σημειώθηκε στις 15 Απριλίου.

Αξιωματούχοι ανέφεραν πως εκείνη την ημέρα δεν υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς ή ύποπτες κινήσεις στο συγκρότημα κατοικιών. Η Εισαγγελία της Πόλης του Μεξικού αντιμετωπίζει την υπόθεση ως ανθρωποκτονία από πρόθεση, με την πεθερά της Gomez να συγκαταλέγεται στους βασικούς υπόπτους.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η Gomez βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τον σύζυγό της και τη μητέρα του, Erika Maria, τη στιγμή του συμβάντος. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις σε σχέση με τον θάνατό της.

Σε βίντεο που αποκάλυψε Μεξικανός δημοσιογράφος καταγράφεται η στιγμή του πυροβολισμού. Παρόντες στη σκηνή φαίνονται ο σύζυγος της Gomez και ο ανήλικος γιος τους.

«Τι έκανες, μαμά;» ακούγεται να φωνάζει ο Αλεχάντρο, όταν είδε τη μητέρα του, Έρικα Ερέρα, να πυροβολεί τη σύζυγό του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ίδιος κατήγγειλε τη δολοφονία μετά από 24 ώρες, δίνοντας στη μητέρα του χρόνο διαφυγής.

Ακόμη πιο συγκλονιστική είναι η απάντηση της Ερέρα στον έντρομο γιο της: «Τίποτα, με θύμωσε… Είσαι δικός μου».

Καθυστερημένη αναφορά και εντατικές έρευνες

Οι αρχές αποκάλυψαν ότι το περιστατικό δεν αναφέρθηκε παρά μόνο στις 16 Απριλίου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την καθυστέρηση ειδοποίησης των αρχών.

Οι ερευνητές πραγματοποιούν ενδελεχείς δικαστικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις στον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

Η κυβερνήτης της Μπάχα Καλιφόρνια, Marina del Pilar Avila, δήλωσε ότι η έρευνα για τον θάνατο της Gomez αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. «Κανένα έγκλημα κατά γυναίκας δεν πρέπει να μείνει ατιμώρητο», τόνισε, εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας.

Η γενική εισαγγελέας του κρατιδίου, María Elena Andrade Ramírez, υπογράμμισε ότι υπάρχει στενός συντονισμός μεταξύ των αρχών για την πρόοδο της έρευνας. Ο θάνατος της Gomez έρχεται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής ανησυχίας στο Μεξικό, καθώς οργανώσεις κάνουν λόγο για επιδημία βίας κατά των γυναικών.

Πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις ζητούν η υπόθεση να χαρακτηριστεί ως γυναικοκτονία. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ Γυναικών (UN Women), ο όρος περιγράφει την «εκ προθέσεως δολοφονία με κίνητρο που σχετίζεται με το φύλο» και διαφέρει από την ανθρωποκτονία, καθώς «υποκινείται από διακρίσεις, ανισότητες και κοινωνικά στερεότυπα».

Όπως επισημαίνει ο διεθνής οργανισμός, η γυναικοκτονία αποτελεί «την πιο ακραία μορφή βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών», που εκδηλώνεται τόσο στο σπίτι όσο και στον χώρο εργασίας, στα σχολεία ή στους δημόσιους και διαδικτυακούς χώρους.

Η πορεία της Carolina Florez Gomez

Η Gomez είχε στεφθεί Miss Teen Universe Baja California το 2017 και πρόσφατα γιόρτασε τα γενέθλιά της, στις 4 Απριλίου, στην πόλη Ενσενάδα. Ο θάνατός της έχει συγκλονίσει το κοινό και αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την ανάγκη προστασίας των γυναικών στο Μεξικό.

Πηγή: tilestwra.com