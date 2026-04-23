Αντιπροσωπεία των Κτηνοτρόφων από την Ριζοελιά στο γραφείο της Υπ. Γεωργίας

«Είμαι εδώ για την ασφάλεια τη δική σας και των οδηγών. Υπάρχουν αρμόδιες αρχές και η Κυβέρνηση θα δει τα θέματα», είπε ο κ. Φυτιρής. Οι κτηνοτρόφοι αντέδρασαν. Κτηνοτρόφος απευθύνθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης κρατώντας το μικρό παιδί του και του είπε «αδυνατώ να το μεγαλώσω, στο παραδίδω να το μεγαλώσεις εσύ».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης απομακρύνθηκε από το σημείο.

Οι κτηνοτρόφοι έδιναν στον κόσμο ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο «Ζητάμε συγγνώμη αυτό μας αφορά όλους». Στο φυλλάδιο ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι «η κτηνοτροφία καταρρέει» και μαζί της επηρεάζονται Καταναλωτές με λιγότερη τροφή, ακριβότερα προϊόντα, Οικογένειες κτηνοτρόφων με απώλεια εισοδήματος και ζωής, κρεοπωλεία & επαγγελματίες τροφίμων με κλείσιμο επιχειρήσεων, Εστιατόρια & ταβέρνες με αυξήσεις τιμών, έλλειψη προϊόντων, Εργαζόμενοι με ανεργία σε όλη την αλυσίδα, Μεταφορές & προμηθευτές με οικονομική ζημιά, Οικονομία με πλήγμα στην τοπική παραγωγή, Περιβάλλον όπου δημιουργείται κίνδυνος μόλυνσης από πρόχειρη διαχείριση, Νερό & δημόσια υγεία με πιθανές συνέπειες για όλους.

Σημειώνουν ότι αυτό που ζητούν είναι υπεύθυνες λύσεις, Προστασία της παραγωγής, Σεβασμό στο περιβάλλον και την υγεία.

Σύμφωνα με νεότερη εξέλιξη, επιτροπή των κτηνοτρόφων κατευθύνεται στο Υπουργείο Γεωργίας όπου θα συναντήσει την Υπουργό.

Οι κτηνοτρόφοι μετά από́ μια ώρα αποκλεισμού τμήματος του κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς άνοιξαν στη 13:45 τη μια λωρίδα κυκλοφορίας και ετοιμάζονται για συζήτηση με το Υπουργείο Γεωργίας.

Τριμελής Επιτροπή μεταβαίνει αυτή την ώρα στη Λευκωσία όπου θα έχει συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου στο Υπουργείο.

Το λιμάνι Λάρνακας παραμένει αποκλεισμένο, καθώς επίσης κλειστή παραμένει η μια λωρίδα κυκλοφορίας στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Οι κτηνοτρόφοι θα παραμείνουν στο σημείο όπου θα αναμένουν τα αποτελέσματα της συνάντησης με την Υπουργό Γεωργίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ