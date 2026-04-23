Τριχόπτωση τέλος; Φυτικός ορός υπόσχεται πυκνά μαλλιά σε 8 εβδομάδες

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες με επικεφαλής τον δρα Τσονγκ Μιν Τσανγκ της εταιρείας Schweitzer Biotech Company και έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η συγκεκριμένη φόρμουλα μπορεί να προσφέρει ταχύτερα αποτελέσματα σε σχέση με ορισμένες υπάρχουσες θεραπείες, οι οποίες συχνά απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να εμφανίσουν βελτίωση.

Ο ορός συνδυάζει φυτικής προέλευσης ενώσεις από το φυτό Centella asiatica με συστατικά που χρησιμοποιούνται ήδη σε καλλυντικά και προϊόντα περιποίησης του τριχωτού της κεφαλής. Η σύνθεση σχεδιάστηκε με στόχο την ενίσχυση της υγείας του δέρματος της κεφαλής και των θυλάκων των τριχών.

Η μελέτη έγινε σε 60 άτομα ηλικίας 18 έως 60 ετών. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες, με κάποιους να χρησιμοποιούν τον φυτικό ορό και άλλους ένα παρόμοιο προϊόν χωρίς δραστικά συστατικά, ώστε να συγκριθούν τα αποτελέσματα. Όλοι εφάρμοζαν κάθε βράδυ 1 ml από το προϊόν στο τριχωτό της κεφαλής για 56 ημέρες.

Οι ερευνητές παρακολουθούσαν την εξέλιξη της πυκνότητας, του πάχους, του μήκους των μαλλιών και της τριχόπτωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, χρησιμοποιώντας τυποποιημένα εργαλεία απεικόνισης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ομάδα που χρησιμοποίησε τον φυτικό ορό παρουσίασε τη σημαντικότερη βελτίωση σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Παρά τα ενθαρρυντικά πρώιμα ευρήματα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες και ανεξάρτητες μελέτες για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της θεραπείας σε ευρύτερο πληθυσμό. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει ήδη προσελκύσει ενδιαφέρον, καθώς αξιοποιεί φυτικής προέλευσης συστατικά που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτική επιλογή σε ένα πεδίο όπου οι θεραπευτικές λύσεις παραμένουν περιορισμένες.

