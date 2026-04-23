 23.04.2026 - 13:33
«Καλό ταξίδι καπετάνιε μου»: Η ανάρτηση του ταξίαρχου της ΕΛΑΣ, πήγε στο σημείο της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο χωρίς να ξέρει ότι το θύμα είναι ο γιος του

Βυθισμένος στο πένθος, o ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αποχαιρέτησε τον 25χρονο γιο του, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο χθες βράδυ.

«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου», έγραψε σε μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας τα λόγια του με μια κοινή τους φωτογραφία.

Δείτε την ανάρτηση:

Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των στελεχών της ΕΛΑΣ για τη διαλεύκανση της άγριας δολοφονίας του 25χρονου που εντοπίστηκε νεκρός χθες Τετάρτη (22/4) στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο νεαρός να έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια οπαδικού επεισοδίου. Και αυτό γιατί, η σορός του εντοπίστηκε κοντά στο σουβλατζίδικο που στις αρχές Ιανουαρίου είχε σημειωθεί επεισόδιο με πυροβολισμούς στο οποίο εμπλέκονταν άτομα που είχαν απασχολήσει για τέτοιου είδους υποθέσεις.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να υποδεικνύει πως ο θάνατος του 25χρονου έγινε με οπαδικά κίνητρα. Ως εκ τούτου η βεντάλια των ερευνών έχει ανοίξει προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ο 25χρονος, γιος ταξίαρχου της ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τις 21.30 το βράδυ όταν ένας αλλοδαπός κάλεσε τις Αρχές και ανέφερε πως βλέπει μέσα στο πάρκο έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, ο νεαρός ήταν νεκρός και έφερε τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας του ο οποίος, λόγω της ιδιότητός του και του γεγονότος ότι μένει κοντά, έμαθε για το περιστατικό και έφθασε στο σημείο για να δει τι συμβαίνει. Έτσι, χωρίς να το ξέρει, αντίκρισε νεκρό τον ίδιο του τον γιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγο πριν την τραγωδία, πατέρας και γιος βρίσκονταν μαζί στο σπίτι και έβλεπαν αγώνα μπάσκετ.

Αυτόπτης μάρτυρας και γνωστός της οικογένειας του θύματος δήλωσε ότι προηγήθηκε τσακωμός και το θύμα χτυπήθηκε με μαχαίρι στην καρδιά, ενώ όπως είπε καθημερινά υπάρχουν πολλά περιστατικά στην περιοχή.

«Έγινε τσακωμός μέσα, καρφώσανε το παιδί και επειδή ήταν μέσα στα αίματα, περπάτησε μερικά μέτρα και έπεσε και πέθανε. Τον χτύπησαν με μαχαίρι στην καρδιά» δήλωσε ένας περιοίκος που γνωρίζει την οικογένεια, εμφανώς φορτισμένος καθώς όπως είπε «είναι μικρό παιδί, 25 ετών».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

