ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα πρόκληση: Μπήκαν ξανά στην «παγωμένη περιοχή» της Αυλώνας οι Τούρκοι

 27.04.2026 - 12:14
Δεν έχουν τέλος οι παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη της Αυλώνας, παρά τα επανειλημμένα διαβήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και την πρόσφατη επίσκεψη στην Κύπρο του Ζαν-Πιερ Λακρουά την περασμένη εβδομάδα. 

Όπως αναφέρει η εφημερίδα της Δυτικής Λευκωσίας, πριν από περίπου δύο εβδομάδες τα Ηνωμένα Έθνη είχαν παρέμβει, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση προσώπων που βρίσκονταν παράνομα εντός της νεκρής ζώνης. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση παρουσιάζεται πιο έντονη, ενώ η παρέμβαση της ειρηνευτικής δύναμης περιορίζεται κυρίως σε συστάσεις και διαβουλεύσεις.

Ο Κοινοτάρχης Αυλώνας Μενέλαος Σάββα δήλωσε ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται στην περιοχή είναι επαναλαμβανόμενα και συνδέονται με κύκλους που, όπως υποστηρίζει, επιχειρούν συστηματικά να δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα στη νεκρή ζώνη.

Περιστατικά καταγράφηκαν την Τετάρτη, την Πέμπτη, το Σάββατο, καθώς και σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άτομα εισέρχονται στην αποκαλούμενη «παγωμένη περιοχή» της ουδέτερης ζώνης, σε γη ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας, όπου απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα, και προχωρούν σε εργασίες, αρνούμενα να αποχωρήσουν.

Σήμερα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εισήλθαν εκ νέου με τρακτέρ και γεωργικό μηχάνημα για κοπή χόρτων. Παρά τις υποδείξεις των Ηνωμένων Εθνών να αποχωρήσουν, παρέμειναν στον χώρο.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Σάββα ανέφερε ότι εκμεταλλεύονται το καθεστώς της «παγωμένης περιοχής», ενώ υποστήριξε πως οι ειρηνευτικές δυνάμεις ζητούν έγγραφα ιδιοκτησίας και καλούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να αποχωρήσουν, χωρίς όμως να υπάρχει περαιτέρω επιβολή.

Ο κοινοτάρχης ενημέρωσε εκ νέου το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, επανέλαβε ότι προβαίνει στα αναγκαία διαβήματα.

