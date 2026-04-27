Λετυμπιώτης: Πανέτοιμη η Κυβέρνηση εάν προκύψουν εξελίξεις στο Κυπριακό

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης διεμήνυσε πως η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι πανέτοιμη ακόμη και την άλλη εβδομάδα, εάν προκύψουν εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επανέναρξη διαπραγματεύσεων, από το σημείο που είχαν διακοπεί.

Αναφερόμενος στην αναβαθμισμένη συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Γαλλία, ο κύριος Λετυμπιώτης υπέδειξε πως οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο στενότερο τους επίπεδο, ειδικότερα στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας.

Επόμενος στόχος, πρόσθεσε, είναι η υπογραφή της συμφωνίας SOFA που θα καταστήσει εφικτή την ενίσχυση της ανθρωπιστικής στρατιωτικής συνεργασίας και κοινής δράσης των δύο χωρών, σε περιφερειακό επίπεδο.

