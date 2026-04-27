Δεκάδες κατασχέσεις ναρκωτικών και κινητών στις Κεντρικές Φυλακές - Αυξάνονται οι έλεγχοι

ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΔεκάδες κατασχέσεις ναρκωτικών και κινητών στις Κεντρικές Φυλακές - Αυξάνονται οι έλεγχοι
 27.04.2026 - 12:58
Δεκάδες κινητά τηλέφωνα, ναρκωτικές ουσίες και άλλα απαγορευμένα αντικείμενα κατασχέθηκαν τους τελευταίους τέσσερις μήνες στις Κεντρικές Φυλακές, στο πλαίσιο εντατικοποιημένων και εξονυχιστικών ελέγχων που πραγματοποιούνται τόσο εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος όσο και κατά την είσοδο επισκεπτών.

Οπως αναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι έλεγχοι, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την 1η Ιανουαρίου, έχουν ενισχυθεί σημαντικά, με στόχο την αποτροπή της εισαγωγής παράνομων αντικειμένων και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των Φυλακών.

Υπενθυμίζει ότι, με την ψήφιση της σχετικής τροποποίησης του περί Φυλακών Νόμου τον Φεβρουάριο, η εισαγωγή, κατοχή, χρήση ή και απόπειρα εισαγωγής κινητών τηλεφώνων και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων εντός των Φυλακών συνιστά ποινικό αδίκημα.

Η ποινικοποίηση, σημειώνει, αφορά τόσο τους κρατούμενους όσο και επισκέπτες ή άλλα πρόσωπα, ενώ ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις προβλέπονται για μέλη του προσωπικού που εμπλέκονται σε τέτοιες πράξεις.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και η Διεύθυνση των Φυλακών ξεκαθαρίζουν ότι οποιαδήποτε απόπειρα μεταφοράς ή εισαγωγής απαγορευμένων αντικειμένων θα αντιμετωπίζεται με αυστηρότητα και θα οδηγεί σε ποινική δίωξη και επιβολή ποινών φυλάκισης, καταλήγει η ανακοίνωση. 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

