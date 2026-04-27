«Λουκέτο» σε παράνομο χώρο μασάζ στον Πρωταρά - Οδηγίες ΥΠΕΣ για άμεση κατεδάφιση

 27.04.2026 - 13:11
Σε άμεσες ενέργειες για τερματισμό της παράνομης δραστηριότητας σε παραλία του Πρωταρά προχωρεί το Υπουργείο Εσωτερικών, δίνοντας οδηγίες για κατεδάφιση υποστατικού που λειτουργεί ως χώρος μασάζ, παρά το γεγονός ότι το τεμάχιο προορίζεται για χρήση ως χώρος στάθμευσης.

Όπως ανέφερε η Λειτουργός Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών, Μαργαρίτα Κυριάκου, σε δηλώσεις της στο ThemaOnline, έχουν ήδη δοθεί σαφείς οδηγίες προς την Επαρχιακή Διοίκηση για άμεση κατεδάφιση της παράνομης κατασκευής.

«Δώσαμε οδηγίες για να μεταβεί η Επαρχιακή Διοίκηση και να προχωρήσει στην κατεδάφιση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως διευκρινίζεται, δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε άδεια προς τον συγκεκριμένο επιχειρηματία για αξιοποίηση του χώρου, ούτε υπήρξε συνεννόηση με αρμόδια κρατική υπηρεσία για αλλαγή χρήσης του τεμαχίου.

Το θέμα ήρθε στο φως μέσα από δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», το οποίο αποκάλυψε ότι το κρατικό τεμάχιο είναι εκμισθωμένο στον Δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης. Ωστόσο, τα τελευταία τρία χρόνια φαίνεται να χρησιμοποιείται αυθαίρετα από ιδιώτη, ο οποίος φέρεται να έχει προχωρήσει στην ανέγερση παράνομων υποστατικών.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» νωρίς ο 44χρονος Παναγιώτης Νικολάου: Με άσπρες μπλούζες το τελευταίο αντίο – Η παράκληση της οικογένειας
«Λουκέτο» σε παράνομο χώρο μασάζ στον Πρωταρά - Οδηγίες ΥΠΕΣ για άμεση κατεδάφιση
Εξοργιστικό περιστατικό: Πάρκαρε μπροστά από ΑμεΑ και τους άφησε χωρίς πρόσβαση - Δείτε φωτογραφία
Γνωστό εστιατόριο επεκτείνεται έξω από τα mall και «προσγειώνεται» δίπλα στη θάλασσα
Το διάσημο τσίρκο που έφτασε στην Κύπρο ακυρώνει όλες τις παραστάσεις της εβδομάδας - Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Έχασε τραγικά τη ζωή της 32χρονη influencer - Πρώην παίκτρια του X Factor την παρέσυρε και τη σκότωσε

 

 

 

Λετυμπιώτης: Πανέτοιμη η Κυβέρνηση εάν προκύψουν εξελίξεις στο Κυπριακό

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παραμένει προσηλωμένος στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού και θέλει να αξιοποιηθεί ο χρόνος που απομένει μέχρι την λήξη της θητείας του, δήλωσε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

  •  27.04.2026 - 12:25
Νέα πρόκληση: Μπήκαν ξανά στην «παγωμένη περιοχή» της Αυλώνας οι Τούρκοι

Νέα πρόκληση: Μπήκαν ξανά στην «παγωμένη περιοχή» της Αυλώνας οι Τούρκοι

  •  27.04.2026 - 12:14
Νέα ανάρτηση από Μακάριο Δρουσιώτη για τις… μαντικές ικανότητες της «Σάντυ» - «Πρόβλεπε το μέλλον, ακόμη και αποφάσεις του Υπουργικού»

Νέα ανάρτηση από Μακάριο Δρουσιώτη για τις… μαντικές ικανότητες της «Σάντυ» - «Πρόβλεπε το μέλλον, ακόμη και αποφάσεις του Υπουργικού»

  •  27.04.2026 - 11:57
Εξετάζουν νέα μέτρα οι κτηνοτρόφοι - Δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά τους ο ΠτΔ

Εξετάζουν νέα μέτρα οι κτηνοτρόφοι - Δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά τους ο ΠτΔ

  •  27.04.2026 - 13:21
«Λουκέτο» σε παράνομο χώρο μασάζ στον Πρωταρά - Οδηγίες ΥΠΕΣ για άμεση κατεδάφιση

«Λουκέτο» σε παράνομο χώρο μασάζ στον Πρωταρά - Οδηγίες ΥΠΕΣ για άμεση κατεδάφιση

  •  27.04.2026 - 13:11
Αποφασίζουν εντός ημερών κλιμάκωση μέτρων οι συντεχνίες ΑΗΚ - «Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν»

Αποφασίζουν εντός ημερών κλιμάκωση μέτρων οι συντεχνίες ΑΗΚ - «Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν»

  •  27.04.2026 - 13:16
Δεκάδες κατασχέσεις ναρκωτικών και κινητών στις Κεντρικές Φυλακές - Αυξάνονται οι έλεγχοι

Δεκάδες κατασχέσεις ναρκωτικών και κινητών στις Κεντρικές Φυλακές - Αυξάνονται οι έλεγχοι

  •  27.04.2026 - 12:58
Αλεξίσφαιρο γιλέκο για τον Τραμπ στις μελλοντικές δημόσιες εμφανίσεις, εξετάζει ο Λευκός Οίκος

Αλεξίσφαιρο γιλέκο για τον Τραμπ στις μελλοντικές δημόσιες εμφανίσεις, εξετάζει ο Λευκός Οίκος

  •  27.04.2026 - 10:35

