«Λουκέτο» σε παράνομο χώρο μασάζ στον Πρωταρά - Οδηγίες ΥΠΕΣ για άμεση κατεδάφιση

Όπως ανέφερε η Λειτουργός Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών, Μαργαρίτα Κυριάκου, σε δηλώσεις της στο ThemaOnline, έχουν ήδη δοθεί σαφείς οδηγίες προς την Επαρχιακή Διοίκηση για άμεση κατεδάφιση της παράνομης κατασκευής.

«Δώσαμε οδηγίες για να μεταβεί η Επαρχιακή Διοίκηση και να προχωρήσει στην κατεδάφιση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως διευκρινίζεται, δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε άδεια προς τον συγκεκριμένο επιχειρηματία για αξιοποίηση του χώρου, ούτε υπήρξε συνεννόηση με αρμόδια κρατική υπηρεσία για αλλαγή χρήσης του τεμαχίου.

Το θέμα ήρθε στο φως μέσα από δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», το οποίο αποκάλυψε ότι το κρατικό τεμάχιο είναι εκμισθωμένο στον Δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης. Ωστόσο, τα τελευταία τρία χρόνια φαίνεται να χρησιμοποιείται αυθαίρετα από ιδιώτη, ο οποίος φέρεται να έχει προχωρήσει στην ανέγερση παράνομων υποστατικών.