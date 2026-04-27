Συγκάλεσε σύσκεψη για αξιολόγηση μέτρων ασφάλειας της Προεδρίας EE ο Φυτιρής
Συγκάλεσε σύσκεψη για αξιολόγηση μέτρων ασφάλειας της Προεδρίας EE ο Φυτιρής

 27.04.2026 - 14:31
Συγκάλεσε σύσκεψη για αξιολόγηση μέτρων ασφάλειας της Προεδρίας EE ο Φυτιρής

Σύσκεψη με την ηγεσία της Αστυνομίας, συγκάλεσε για αύριο 28/4/26, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Φυτιρής, στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζονται για τις ανάγκες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Κατά τη σύσκεψη, η ηγεσία της Αστυνομίας θα παρουσιάσει αναλυτική ενημέρωση για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την επιχειρησιακή διαχείριση των μέτρων ασφαλείας από την έναρξη της Προεδρίας μέχρι σήμερα, καθώς και για τις επόμενες δράσεις, διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν στην Κύπρο στο επόμενο διάστημα.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει και στην επιχειρησιακή διαχείριση του Άτυπου Συμβουλίου των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αποτίμηση των μέτρων που λήφθηκαν, του συντονισμού που υπήρξε μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και της συνολικής επιχειρησιακής ανταπόκρισης.

Στόχος είναι η συνεχής ενίσχυση του συντονισμού, η καλύτερη προετοιμασία για τις υποχρεώσεις που ακολουθούν και η διασφάλιση ότι η Κύπρος ανταποκρίνεται με επάρκεια, αξιοπιστία και υψηλό αίσθημα ευθύνης στις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπάγεται η Κυπριακή Προεδρία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» νωρίς ο 44χρονος Παναγιώτης Νικολάου: Με άσπρες μπλούζες το τελευταίο αντίο – Η παράκληση της οικογένειας
«Λουκέτο» σε παράνομο χώρο μασάζ στον Πρωταρά - Οδηγίες ΥΠΕΣ για άμεση κατεδάφιση
Εξοργιστικό περιστατικό: Πάρκαρε μπροστά από ΑμεΑ και τους άφησε χωρίς πρόσβαση - Δείτε φωτογραφία
Φειδίας για τον γάμο του: «Έχουν αγχωθεί οι καλεσμένοι μας για το τι θα φορέσουν μας στέλνουν όλοι μηνύματα»
Το διάσημο τσίρκο που έφτασε στην Κύπρο ακυρώνει όλες τις παραστάσεις της εβδομάδας - Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Ένας χρόνος χωρίς την Άννα Σιάλαρου: Συγκίνηση για το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο – Δείτε την ανάρτηση – Φωτογραφία

 

 

 

Άντρη Ελευθερίου για τη σεξουαλικότητα της: «Ένιωθα ότι είχα μειονέκτημα μπροστά στους 'φυσιολογικούς'. Με βοήθησε η σύντροφος μου»

 27.04.2026 - 14:31
Όχημα παρέσυρε γυναίκα που προσπάθησε να διασταυρώσει τον δρόμο - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

 27.04.2026 - 14:42
Λετυμπιώτης: Κέρδη για Κύπρο και ΕΕ από την Άτυπη Σύνοδο – Στο επίκεντρο ασφάλεια, ενέργεια και περιφερειακές συνεργασίες

Λετυμπιώτης: Κέρδη για Κύπρο και ΕΕ από την Άτυπη Σύνοδο – Στο επίκεντρο ασφάλεια, ενέργεια και περιφερειακές συνεργασίες

Θετικό αποτύπωμα άφησε η Άτυπη Σύνοδος για την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Λευκωσία να αξιοποιεί για πρώτη φορά τη δυνατότητα διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής ατζέντας, προωθώντας κρίσιμα ζητήματα όπως η άμυνα, η ενεργειακή πολιτική και οι στρατηγικές συνεργασίες με χώρες της περιοχής.

Λετυμπιώτης: Κέρδη για Κύπρο και ΕΕ από την Άτυπη Σύνοδο – Στο επίκεντρο ασφάλεια, ενέργεια και περιφερειακές συνεργασίες

Λετυμπιώτης: Κέρδη για Κύπρο και ΕΕ από την Άτυπη Σύνοδο – Στο επίκεντρο ασφάλεια, ενέργεια και περιφερειακές συνεργασίες

  •  27.04.2026 - 14:27
Πρόθεση Γκουτέρες για κάποιο βήμα το επόμενο διάστημα στο Κυπριακό - Δεν υπάρχει ενημέρωση για την Ολγκίν

Πρόθεση Γκουτέρες για κάποιο βήμα το επόμενο διάστημα στο Κυπριακό - Δεν υπάρχει ενημέρωση για την Ολγκίν

  •  27.04.2026 - 14:11
Υποψήφιοι με μαγικό ραβδί

Υποψήφιοι με μαγικό ραβδί

  •  27.04.2026 - 13:58
Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες των νέων υπουργών και όσων αποχώρησαν - Τα ακίνητα, τα οχήματα και οι επενδύσεις

Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες των νέων υπουργών και όσων αποχώρησαν - Τα ακίνητα, τα οχήματα και οι επενδύσεις

  •  27.04.2026 - 14:18
Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

  •  27.04.2026 - 15:13
Συγκάλεσε σύσκεψη για αξιολόγηση μέτρων ασφάλειας της Προεδρίας EE ο Φυτιρής

Συγκάλεσε σύσκεψη για αξιολόγηση μέτρων ασφάλειας της Προεδρίας EE ο Φυτιρής

  •  27.04.2026 - 14:31
Όχημα παρέσυρε γυναίκα που προσπάθησε να διασταυρώσει τον δρόμο - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Όχημα παρέσυρε γυναίκα που προσπάθησε να διασταυρώσει τον δρόμο - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

  •  27.04.2026 - 14:42
Εξετάζουν νέα μέτρα οι κτηνοτρόφοι - Δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά τους ο ΠτΔ

Εξετάζουν νέα μέτρα οι κτηνοτρόφοι - Δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά τους ο ΠτΔ

  •  27.04.2026 - 13:21

