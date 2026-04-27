Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠροσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από πυροτεχνήματα μέχρι τσάντες και αρώματα - Δείτε λίστα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από πυροτεχνήματα μέχρι τσάντες και αρώματα - Δείτε λίστα

 27.04.2026 - 14:58
Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα προϊόντα - Από πυροτεχνήματα μέχρι τσάντες και αρώματα - Δείτε λίστα

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ως το ενιαίο σημείο επαφής στην Κύπρο για τη λειτουργία του Συστήματος Safety Gate, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για μη εδώδιμα προϊόντα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 20 Απριλίου 2026 (Δελτίο 16), έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 77 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της EE και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate για ενημέρωση των καταναλωτών.

Τα 77 προϊόντα κατανεμήθηκαν, για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς, στις πιο κάτω αρμόδιες κυβερνητικές Αρχές:

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή: 22 προϊόντα
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών: 14 προϊόντα
Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών: 13 προϊόντα
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: 12 προϊόντα
Τμήμα Οδικών Μεταφορών: 10 προϊόντα
Υπηρεσία Μεταλλείων : 2 προϊόντα
Υγειονομικές Υπηρεσίες: 2 προϊόντα
Τμήμα Περιβάλλοντος: 2 προϊόντα

Όλες οι πληροφορίες για τα 77 προϊόντα που κοινοποιήθηκαν αυτήν την εβδομάδα, καθώς και οι αρμόδιες Αρχές που αυτά αφορούν, φαίνονται στον πίνακα που παρατίθεται πιο κάτω.

Δείτε τη λίστα εδώ.

Οι καταναλωτές μπορούν επίσης να ανατρέξουν απευθείας στην ιστοσελίδα του Safety Gate, για να αναζητήσουν όλα τα προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα και να λάβουν σχετικές πληροφορίες, ώστε να αποφύγουν τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα του Safety Gate παρέχεται και στην ελληνική γλώσσα.

Συστάσεις-Προειδοποιήσεις

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια Αρχή. Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα συγκεκριμένα προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια Αρχή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Όχημα παρέσυρε γυναίκα που προσπάθησε να διασταυρώσει τον δρόμο - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

 27.04.2026 - 14:42
Επόμενο άρθρο

Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

 27.04.2026 - 15:13
Λετυμπιώτης: Κέρδη για Κύπρο και ΕΕ από την Άτυπη Σύνοδο – Στο επίκεντρο ασφάλεια, ενέργεια και περιφερειακές συνεργασίες

