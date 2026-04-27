Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

 27.04.2026 - 15:13
Απάντηση στους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη δίνει ο Δημήτρης Παπαδάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. 

Νωρίτερα ο Μακάριος Δρουσιώτης ισχυρίστηκε ότι στην υπόθεση εμπλέκεται και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου. 

Σε ανάρτηση του ο κ. Παπαδάκης ανέφερε πως, «συνεχίζει απρόσκοπτα. Επί θητείας Νίκου Αναστασιάδη 10 χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό. Μία όταν ήρθε ο Γιούνκερ και μια σε δεξίωση για τους απόδημους. Αυτός που ήταν στην αυλή και έκανε το poodle για τόσο καιρό είδε να έχω στενές σχέσεις και να διορίζω ΓΔ;

Η μόνη αλήθεια είναι ότι με τον Α. Γρηγορίου διατηρούμε φιλική σχέση από τα φοιτητικά μας χρόνια. Για να ερμηνεύεις και προφητείες πρέπει τα στοιχεία σου να ναι αληθινά. Όχι πλαστά και ψεύτικα όπου μπορείς να βάλεις ότι ημερομηνία θες. Μαζέψετε τον... Πόση ανοχή;».

Λετυμπιώτης: Κέρδη για Κύπρο και ΕΕ από την Άτυπη Σύνοδο – Στο επίκεντρο ασφάλεια, ενέργεια και περιφερειακές συνεργασίες

Λετυμπιώτης: Κέρδη για Κύπρο και ΕΕ από την Άτυπη Σύνοδο – Στο επίκεντρο ασφάλεια, ενέργεια και περιφερειακές συνεργασίες

Θετικό αποτύπωμα άφησε η Άτυπη Σύνοδος για την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Λευκωσία να αξιοποιεί για πρώτη φορά τη δυνατότητα διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής ατζέντας, προωθώντας κρίσιμα ζητήματα όπως η άμυνα, η ενεργειακή πολιτική και οι στρατηγικές συνεργασίες με χώρες της περιοχής.

  •  27.04.2026 - 14:27
  •  27.04.2026 - 14:11
  •  27.04.2026 - 13:58
  •  27.04.2026 - 14:18
  •  27.04.2026 - 15:13
  •  27.04.2026 - 14:31
  •  27.04.2026 - 14:42
  •  27.04.2026 - 13:21

