Νέες καταγγελίες για το ράντσο «κολαστήριο» του Τζέφρι Επστάιν στο Νέο Μεξικό
Νέες καταγγελίες για το ράντσο «κολαστήριο» του Τζέφρι Επστάιν στο Νέο Μεξικό

Οι Αρχές στο Νέο Μεξικό προσπαθούν να διακριβώσουν πόσες νεαρές γυναίκες και κορίτσια στην περιοχή έπεσαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Τζέφρι Επστάιν στο απομονωμένο Zorro Ranch, την τεράστια αυτή ιδιοκτησία του.

Πολλές γυναίκες έχουν καταγγείλει ότι μεταφέρθηκαν στο ράντσο αυτό και έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από τον Επστάιν και τους συνεργάτες του.

Μέχρι σήμερα, μόνο μια, η πρώην μασέζ από την Σάντα Φε Ρέιτσελ Μπεναβίντες, είναι γνωστό ότι προερχόταν από το Νέο Μεξικό.

Η βουλευτής Μαριάννα Ανάγια, η οποία ηγήθηκε της πολιτειακής έρευνας για τον Επστάιν, δήλωσε στο Reuters ότι η ομάδα αυτή των γυναικών βρισκόταν σε επαφή με κατοίκους της πολιτείας που υποστηρίζουν ότι κακοποιήθηκαν στο ράντσο.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μας έχουν προσεγγίσει κάτοικοι της περιοχής, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ήταν θύματα (του Επστάιν)» ανέφερε σε γραπτό της μήνυμα προς το Reuters η Ανάγια.

Η Επιτροπή Αλήθειας συνεργάζεται με το υπουργείο Δικαιοσύνης του Νέου Μεξικού για να βοηθήσουν τις επιζήσασες οι οποίες μπορούν να αποδείξουν ότι υπήρξαν θύματα του Επστάιν, να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, δήλωσε η Ανάγια.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπήρξε επικοινωνία με ντόπιες γυναίκες, οι οποίες καταγγέλλουν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση στο ράντσο του Επστάιν στη διάρκεια της 25ετίας που εκείνος ήταν ιδιοκτήτης της έκτασης.

Ο Επστάιν και οι συνεργάτες του κατηγορούνται ότι αποπλάνησαν έφηβες της περιοχής στις κατοικίες του χρηματιστή στη Νέα Υόρκη και στο Παλμ Μπιτς, σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων στο δικαστήριο.

Η Μαρία Χοσέ Ροντρίγκες Κάντιθ, η επικεφαλής του κέντρου υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικών εγκλημάτων της περιοχής, δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξή της ότι το 2019, τη χρονιά που ο Επστάιν συνελήφθη και στη συνέχεια βρέθηκε νεκρός σε κελί φυλακής, περίπου 45 άτομα προσέγγισαν το κέντρο για να αναζητήσουν πληροφορίες, θεραπεία και άλλες υπηρεσίες σε σχέση με φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση στο ράντσο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

Κως: Καταγγελία στις φυλακές για βιασμό 33χρονου από δύο άτομα

Λετυμπιώτης: Κέρδη για Κύπρο και ΕΕ από την Άτυπη Σύνοδο – Στο επίκεντρο ασφάλεια, ενέργεια και περιφερειακές συνεργασίες

Θετικό αποτύπωμα άφησε η Άτυπη Σύνοδος για την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Λευκωσία να αξιοποιεί για πρώτη φορά τη δυνατότητα διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής ατζέντας, προωθώντας κρίσιμα ζητήματα όπως η άμυνα, η ενεργειακή πολιτική και οι στρατηγικές συνεργασίες με χώρες της περιοχής.

Πρόθεση Γκουτέρες για κάποιο βήμα το επόμενο διάστημα στο Κυπριακό - Δεν υπάρχει ενημέρωση για την Ολγκίν

Υποψήφιοι με μαγικό ραβδί

Αυτό είναι το Πόθεν Έσχες των νέων υπουργών και όσων αποχώρησαν - Τα ακίνητα, τα οχήματα και οι επενδύσεις

Απαντά σε Δρουσιώτη ο Παπαδάκης - «Δέκα χρόνια ανέβηκα δύο φορές στο Προεδρικό... Μαζέψτε τον... πόση ανοχή;»

Συγκάλεσε σύσκεψη για αξιολόγηση μέτρων ασφάλειας της Προεδρίας EE ο Φυτιρής

Όχημα παρέσυρε γυναίκα που προσπάθησε να διασταυρώσει τον δρόμο - Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο

Εξετάζουν νέα μέτρα οι κτηνοτρόφοι - Δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά τους ο ΠτΔ

