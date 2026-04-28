ΑρχικήΔιεθνή
 28.04.2026 - 19:24
Κάθειρξη 10 ετών σε γυναίκα στο Βέλγιο για σεξουαλική κακοποίηση βρεφών και πορνογραφία ανηλίκων

Μια πρώην βρεφονηπιοκόμος, ηλικίας 25 ετών, καταδικάστηκε σήμερα στο Βέλγιο σε ποινή κάθειρξης 10 ετών για τον βιασμό και τις σεξουαλικές επιθέσεις που διέπραξε το διάστημα μεταξύ 2020 και 2022 μαζί με τον τότε σύντροφό της σε βάρος παιδιών του παιδικού σταθμού στον οποίο εργαζόταν.

Ο πρώην σύντροφός της, ηλικίας 41 ετών, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 12 ετών από το πλημμελειοδικείο των Βρυξελλών.

Και οι δύο κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό, επίθεση στη σεξουαλική ακεραιότητα παιδιών, όπως και κατοχή και διάδοση υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν σε ένα διάστημα δύο ετών σε έναν παιδικό σταθμό που βρισκόταν σε μία από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιουπόλεις των Βρυξελλών.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία εργαζόταν εκεί, επέτρεπε στον σύντροφό της να εισέρχεται στον παιδικό σταθμό όπου οι επιθέσεις διαπράττονταν χωρίς κανείς άλλος ενήλικας να είναι παρών.

Το ζευγάρι δημοσίευε στη συνέχεια φωτογραφίες και βίντεο των θυμάτων μέσω των τηλεφώνων τους.

Τη στιγμή της διπλής σύλληψης, στις αρχές του 2025, η εισαγγελία των Βρυξελλών είχε κάνει λόγο για πέντε παιδιά θύματα, όλα τους «ηλικίας περίπου από 18 έως 36 μηνών».

Εντέλει, η έρευνα κατέδειξε πως τρία παιδιά είχαν πέσει θύματα των ενεργειών του ζευγαριού, ενώ δεν προσκομίστηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τα άλλα δύο, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ζιλιέν Σαρλ, ένας από τους δικηγόρους πολιτικής αγωγής.

Ένα από τα τρία παιδιά ήταν θύμα βιασμού, διευκρίνισε ο ίδιος.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης.

Οι δικαστές έκριναν ότι ο άνδρας επιδείκνυε μια «τάση χειραγώγησης». Στην υπεράσπισή της, η βρεφονηπιοκόμος ισχυρίστηκε επίσης ότι βρισκόταν υπό την επήρεια του τότε συντρόφου της, ένα άλλο επιχείρημα που απέρριψε το δικαστήριο.

«Ήταν αναμφίβολα ο υποκινητής, αλλά αυτή ήταν που εργαζόταν στον παιδικό σταθμό... χωρίς αυτόν, ίσως να μην υπήρχε ιδέα, αλλά χωρίς αυτήν, δεν θα είχε γίνει η εκτέλεση», σχολίασε ο δικηγόρος στο RTBF μετά την ετυμηγορία.

Οι δύο καταδικασμένοι έχουν προθεσμία ενός μηνός για να ασκήσουν έφεση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Κυπριακό, αφθώδης πυρετός, ενεργειακά και θέματα εσωτερική επικαιρότητας ήταν τα θέματα που αποτέλεσαν το αντικείμενο των σημερινών δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

