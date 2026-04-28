Συμφωνία της Google με το Πεντάγωνο για απόρρητες χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης

Με τον τρόπο αυτό, γράφει ο Guardian, η εταιρεία τεχνολογίας προστίθεται στον αυξανόμενο κατάλογο εταιρειών της Σίλικον Βάλεϊ, όπως η OpenAI και της xAI του Έλον Μακς, που συνάπτουν συμφωνίες με τον αμερικανικό στρατό για την παροχή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για απόρρητη χρήση.

Ειδικότερα, η συμφωνία επιτρέπει στο Πεντάγωνο να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη της Google για «οποιονδήποτε νόμιμο κυβερνητικό σκοπό», αναφέρει το ρεπορτάζ του ιστότοπου Information.

Τα απόρρητα δίκτυα χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση μεγάλου εύρους ευαίσθητων εργασιών, όπως ο σχεδιασμός αποστολών και ο εντοπισμός στόχων. Το Πεντάγωνο υπέγραψε το 2025 συμφωνίες αξίας έως και 200 εκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία με μεγάλους παρόχους μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, όπως η Anthropic, η OpenAI και η Google.

Η κυβέρνηση πίεζε μάλιστα κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η Anthropic, να διαθέσουν τα εργαλεία τους σε απόρρητα δίκτυα χωρίς τους συνήθεις περιορισμούς που εφαρμόζουν στους χρήστες.

Η συμφωνία της Google απαιτεί από την εταιρεία να βοηθήσει στην προσαρμογή των ρυθμίσεων ασφαλείας και των φίλτρων τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης, προσθέτει το ρεπορτάζ.

Ακόμη, η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα που ορίζει ότι «τα μέρη συμφωνούν ότι το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης δεν προορίζεται και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μαζική εσωτερική παρακολούθηση ή αυτόνομα όπλα (αυτό περιλαμβάνει και την επιλογή στόχων) χωρίς την κατάλληλη ανθρώπινη εποπτεία και έλεγχο». Ωστόσο, η συμφωνία ορίζει ότι δεν παρέχεται στη Google το δικαίωμα να ελέγχει ή να ασκεί βέτο σε νόμιμες κυβερνητικές επιχειρησιακές αποφάσεις.

Σημειώνεται πάντως ότι συμφωνίες αυτού του τύπου, στη Google όσο και σε άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, έχουν προκαλέσει σημαντικές διαφωνίες με το Πεντάγωνο και έντονη αντίδραση από το προσωπικό.

Η συμφωνία της Google με το Πεντάγωνο έρχεται παρά τους φόβους των εργαζομένων ότι η δουλειά τους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με «απάνθρωπους ή εξαιρετικά επιβλαβείς τρόπους», όπως αναφέρεται σε επιστολή των εργαζομένων της Google.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα