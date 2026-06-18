Ηνωμένο Βασίλειο: Αφαιρεί τις αναφορές σε ενεργή περιφερειακή κλιμάκωση από την ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο

Η νέα διατύπωση διαφοροποιείται αισθητά από τις προηγούμενες εκδόσεις, καθώς δεν γίνεται πλέον λόγος για υφιστάμενη ή ενεργή κλιμάκωση στην περιοχή. Αντίθετα, καταγράφεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν μνημόνιο κατανόησης, ενώ οι συστάσεις προς τους Βρετανούς πολίτες συνδέονται πλέον μόνο με το ενδεχόμενο επανέναρξης εχθροπραξιών στην ευρύτερη περιοχή.

Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά βελτίωση της βρετανικής ταξιδιωτικής οδηγίας για την Κύπρο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και ουσιαστικά σηματοδοτεί την πλήρη επαναφορά της χώρας σε καθεστώς ομαλότητας από πλευράς ταξιδιωτικών συστάσεων.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον τουριστικό τομέα, δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τη μεγαλύτερη τουριστική αγορά για την Κύπρο. Παράλληλα, ενισχύει το αίσθημα εμπιστοσύνης των ταξιδιωτών και των τουριστικών οργανισμών ενόψει της κορύφωσης της θερινής περιόδου.

Η νέα διατύπωση αντικατοπτρίζει τη βελτίωση του περιφερειακού κλίματος ασφαλείας και την αποκλιμάκωση των ανησυχιών που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα, επιβεβαιώνοντας ότι η Κύπρος παραμένει ένας ασφαλής και σταθερός προορισμός για τους επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο.