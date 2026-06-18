Αποζημίωση χιλιάδων ευρώ σε 16χρονο για φυλετική διάκριση: Τον συνέλαβαν για απόπειρα δολοφονίας της μητέρας του ενώ έλειπε από το σπίτι στο Λονδίνο

Βίντεο από κάμερα σε στολή αστυνομικού, κατέγραψε τη στιγμή που οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον Ντάριλ ΜακΛουν για απόπειρα δολοφονίας της μητέρας του. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 16χρονο ο οποίος ρωτούσε γιατί τον συλλαμβάνουν, αφού «δεν ήμουν κάνω εδώ». Ο νεαρός έπεσε κάτω και φώναζε «δεν ήμουν εδώ».

Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στο σπίτι της γιαγιάς του τη στιγμή της απόπειρας αυτοκτονίας της μητέρας του, ο νεαρός μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του, όπου ήταν υπό κράτηση για σχεδόν 24 ώρες.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως η μητέρα του 16χρονου, πήδηξε από την ταράτσα πενταόροφης πολυκατοικίας στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 2021 καθώς βρισκόταν σε «σκοτεινή φάση» μετά από λοίμωξη από COVID-19. Στο σπίτι βρέθηκε ένα σημείωμα αυτοκτονίας και αιματοβαμμένες λεπίδες ξυραφιού. Η γυναίκα επέζησε της πτώσης, αλλά υπέστη τραύματα στον εγκέφαλο, το ισχίο και το χέρι της, αφού χτύπησε σε ένα σιδερένιο κιγκλίδωμα στο ισόγειο.

Ο Ντάριλ έκανε αγωγή κατά της αστυνομίας για φυλετική διάκριση και παράνομη κράτηση, αφού αφέθηκε ελεύθερος ζητώντας αποζημίωση 150.000 ευρώ επειδή μετά τα όσα συνέβησαν υπέφερε από μετατραυματικό στρες και είχε εφιάλτες. Ανέφερε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν με ρατσιστικές προκαταλήψεις και έσπευσαν να «βγάλουν το συμπέρασμα» ότι ήταν ύποπτος, αντί για «παιδί σε κατάσταση κρίσης». Ισχυρίστηκε ότι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν αντί να διεξαγάγουν σωστή έρευνα.

Τώρα, μετά από μια δίκη επτά ημερών, η επιτροπή ενόρκων έκρινε ότι ο Ντάριλ υπέστη φυλετική διάκριση και αντιμετωπίστηκε «λιγότερο ευνοϊκά από ό,τι θα είχαν αντιμετωπίσει ένα αγόρι που δεν ήταν μαύρο», σύμφωνα με την Daily Mail. Η αστυνομία του Λονδίνου υποχρεούται πλέον να καταβάλει αποζημίωση, αφού διαπιστώθηκε ότι παραβιάστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΜακΛουν και ότι φυλακίστηκε αδικαιολόγητα.

Η αστυνομία αμφισβήτησε την αγωγή με τους δικηγόρους της να υποστηρίζουν ότι οι αστυνομικοί απλώς έκαναν τη δουλειά τους διερευνώντας ένα «σοβαρό και κρίσιμο περιστατικό». Ο δικηγόρος του νεαρού επεσήμανε ότι την αστυνομία κάλεσε ο πατέρας του Ντάριλ αφού βρήκε ένα παράθυρο του υπνοδωματίου ανοιχτό, αίμα στο περβάζι και στο πάτωμα και τη σύζυγό του αγνοούμενη.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι είχε πέσει από τον πέμπτο όροφο, αφού είχε σκαρφαλώσει από το παράθυρό της και είχε περπατήσει κατά μήκος της υδρορροής.

Ο δικαστής θα εκδώσει απόφαση σχετικά με το ύψος της αποζημίωσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα