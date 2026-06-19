Άνοια: Η πασίγνωστη βιταμίνη που σώζει το μυαλό των 80ρηδων

Η βιταμίνη D περισσότερο γνωστή ως βιταμίνη του ήλιου, είναι επίσης γνωστή για τα οφέλη της όσον αφορά την απορρόφηση του ασβεστίου και του φώσφορου και την ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος. Φαίνεται όμως ότι είναι παράλληλα και η βιταμίνη της οξύνειας και οξυδέρκειας.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τον συσχετισμό ανάμεσα στη λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D και άνοιας μεταξύ 12.388 ατόμων που συμεμτείχαν στο Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Αλτσχάιμερ των ΗΠΑ.

Ο μέσος όρος των συμμετεχόντων ήταν 71 έτη και στην έναρξη της έρευνας δεν είχαν άνοια. Το 37% (4.637) ανέφεραν ότι έπαιρναν συμπληρώματα βιταμίνης D.

Το συμπέρασμα των ερευνητών ήταν ότι η λήψη βιταμίνης D παρουσίαζε συσχέτιση με την απουσία άνοιας από τη ζωή των συμμετεχόντων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παρατηρήθηκαν 40% λιγότερες διαγνώσεις άνοιας στην ομάδα που έπαιρνε συμπληρώματα βιταμίνης D. Σε ολόκληρο το δείγμα που αναλύθηκε, συνολικά 2.696 συμμετέχοντες εμφάνισαν άνοια σε βάθος χρόνου μιας δεκαετίας όταν δηλαδή οι συμμετέχοντες ήταν κοντά στα 80 έτη κατά μέσο όρο. Μεταξύ αυτής της ομάδας, 2.017 (75%) δεν λάμβαναν βιταμίνη D, ενώ 679 (25%) είχαν ελάχιστη έκθεση σε αυτή τη βιταμίνη.

Ο επικεφαλής ερευνητής καθηγητής Zahinoor Ismail εξήγησε ότι η ευεργετική δράση της βιταμίνης D στη μείωση του κινδύνου άνοιας δεν ήταν άγνωστη στους ερευνητές, ωστόσο θέλησαν να επικεντρωθούν ειδικά στο ρόλο των συμπληρωμάτων της βιταμίνης σε σχέση με την άνοια.

Στα ενδιαφέροντα ευρήματα των επιστημόνων ότι η δράση της βιταμίνης D ηταν μεγαλύτερη στις γυναίκες, καθώς και σε όσους είχαν φυσιολογική αντιληπτική ικανότητα σε αντίθεση με όσους ανέφεραν συμπτώματα ήπιας γνωστικής διαταραχής. Επίσης η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης D ήταν πιο δραστική σε όσους δεν έφεραν το ένοχο για τη νόσο Αλτσχάιμερ γονίδιο APOEe4.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας και ότι η βιταμίνη D λειτουργεί ως «καθαριστής» των πλακών αμυλοειδούς στον εγκέφαλο. Η συσσώρευση αυτής της πρωτεΐνης είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της έναρξης της νόσου Αλτσχάιμερ.

Η βιταμίνη D μπορει να προφυλάσσει ή να καθυστερεί από την άνοια σύμφωνα με τα ευρήματα, αλλά προτού σπεύσετε να πάρετε συμπληρώματα λάβετε υπόψιν ότι είναι απαραίτητο να γίνουν κλινικές μελέτες για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων. Με άλλα λόγια πρέπει να γίνουν μελέτες σε ασθενείς για να επιβεβαιωθούν τα συμπεράσματα των μελετών παρατήρησης.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr