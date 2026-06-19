Η Apple προαναγγέλλει αυξήσεις τιμών στα προϊόντα της - Ποιος ο λόγος

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τιμ Κουκ, παραδέχθηκε ότι η κατάσταση έχει καταστεί μη βιώσιμη, καθώς οι προμηθευτές μετακυλίουν συνεχώς υψηλότερα κόστη στους κατασκευαστές ηλεκτρονικών συσκευών.

«Δυστυχώς, οι αυξήσεις των τιμών είναι αναπόφευκτες» δήλωσε ο Τιμ Κουκ σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal. «Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουμε τις μεγάλες ανατιμήσεις που μεταφέρονται σε εμάς και προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους πελάτες μας, όμως η κατάσταση έχει πλέον γίνει μη βιώσιμη».

Η ραγδαία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων που υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης έχει εντείνει τον ανταγωνισμό για την εξασφάλιση κρίσιμων εξαρτημάτων, οδηγώντας σε περιορισμένη διαθεσιμότητα και σημαντικές ανατιμήσεις. Ήδη από τις αρχές του μήνα, ενώσεις που εκπροσωπούν αυτοκινητοβιομηχανίες, λιανεμπόρους και εταιρείες ηλεκτρονικών ειδών είχαν προειδοποιήσει ότι η αυξημένη ζήτηση για τσιπ μνήμης ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις τιμών σε καταναλωτικά αγαθά στις Ηνωμένες Πολιτείες και να δημιουργήσει προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο επικεφαλής της Apple, ο οποίος πρόκειται να παραδώσει τη διοίκηση της εταιρείας στον Τζον Τέρνους τον Σεπτέμβριο, δεν αποκάλυψε το ύψος των αυξήσεων ούτε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους. Παράλληλα, απέφυγε να διευκρινίσει ποια προϊόντα θα επηρεαστούν.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Apple φέρεται να προετοιμάζει την παρουσίαση του πρώτου αναδιπλούμενου iPhone τον Σεπτέμβριο, μαζί με τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max.

Ο Κουκ επισήμανε ότι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην αγορά DRAM, υπογραμμίζοντας ότι ολοένα μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής κατευθύνεται προς μνήμες υψηλού εύρους ζώνης (HBM), οι οποίες χρησιμοποιούνται σε διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης.

«Η προσφορά μειώνεται τη στιγμή που οι καταναλωτές εξακολουθούν να ζητούν συσκευές και οι προμηθευτές μνήμης επιβάλλουν τεράστιες αυξήσεις τιμών» ανέφερε. «Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια επιστροφή σε λογικά επίπεδα τιμών και διαθεσιμότητας για τα καταναλωτικά προϊόντα. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα».

Αναφερόμενος στην παγκόσμια αλυσίδα προμήθειας, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple σημείωσε ότι η Κίνα διαθέτει ισχυρές εγχώριες εταιρείες μνήμης και αποθηκευτικών μέσων, αν και οι αμερικανικές επιχειρήσεις θα χρειάζονταν ειδικές άδειες για συνεργασία μαζί τους λόγω των περιορισμών εθνικής ασφάλειας. Ερωτηθείς εάν οι περιορισμοί αυτοί θα πρέπει να χαλαρώσουν, απάντησε ότι «όλες οι επιλογές πρέπει να εξεταστούν», προσθέτοντας ότι η αγορά χρειάζεται να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμη πηγή προμήθειας.

Ο Κουκ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η Apple είναι διατεθειμένη να αξιοποιήσει τα σημαντικά ταμειακά της διαθέσιμα για να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στον τομέα των μνημών, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Είμαστε πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουμε τον ισολογισμό μας ώστε να αποτελέσουμε μέρος της λύσης. Είναι προφανές ότι απαιτείται περισσότερη παραγωγική ικανότητα», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η Apple δεν έχει σχέδια να χρησιμοποιήσει τα ταμειακά της διαθέσιμα και την τεχνογνωσία της στον τομέα των ημιαγωγών για να κατασκευάσει δικά της εργοστάσια μνήμης και αποθήκευσης.

ΠΗΓΗ: protothema.gr