Η επικίνδυνη άνοδος των «προαγωγών» του OnlyFans - «Είμαστε ο εγκέφαλος πίσω από την ομορφιά»

Πρόκειται για «μάνατζερ» και πρακτορεία που τοποθετούνται ανάμεσα στους δημιουργούς και το κοινό, υποσχόμενοι να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη σε αντάλλαγμα για ένα σημαντικό ποσοστό των εσόδων.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια πλατφόρμα που προωθούνταν με βάση την αυτονομία των δημιουργών έχει, στην πράξη, αναπτύξει επίπεδα μεσαζόντων που μοιάζουν όλο και περισσότερο με μια σύγχρονη, ψηφιοποιημένη βιομηχανία μεσιτείας ταλέντων.

Η εκμετάλλευση ως επιχείρηση

Στο επίκεντρο αυτού του κόσμου βρίσκονται προσωπικότητες όπως ο Markuss Hussle, ένας αυτοαποκαλούμενος διαχειριστής του OnlyFans που παρουσιάζει τον εαυτό του ως πρότυπο επιχειρηματικής επιτυχίας, σύμφωνα με ένα ερευνητικό άρθρο του The Guardian.

Μέσα από προσεγμένα διαδικτυακά βίντεο και «εκπαιδευτικό» υλικό, προωθεί έναν τρόπο ζωής που χαρακτηρίζεται από πλούτο και οικονομική ανεξαρτησία, τοποθετώντας συχνά τον εαυτό του σε σκηνικά σχεδιασμένα να υποδηλώνουν κοινωνική θέση — πολυτελή αυτοκίνητα, ακριβές διακοπές και επιμελημένες επιδείξεις επιτυχίας.

Το μήνυμά του προς τους επίδοξους μαθητές είναι σαφές: υπάρχουν χρήματα να κερδηθούν, και όσοι δεν ακολουθήσουν το σύστημά του κινδυνεύουν να μείνουν πίσω.

«Είναι ένας από τους πιο γρήγορους και εύκολους τρόπους να βγάλεις λεφτά στο διαδίκτυο», υπόσχεται στους θεατές, προσθέτοντας: «Ακολουθήστε με, αλλιώς θα μείνετε άφραγκοι».

Το επιχειρηματικό μοντέλο, λέει – ξαπλωμένος σε έναν λευκό καναπέ, δίπλα σε ένα γυάλινο τραπέζι που ενσωματώνει δέματα με χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων στο σχεδιασμό του – είναι «ντροπιαστικά απλό».

Ισχυρίζεται ότι λαμβάνει προμήθεια 50% από τα έσοδα των δημιουργών που διαχειρίζεται. Σε αντάλλαγμα, προσφέρει στρατηγικές μάρκετινγκ, βελτιστοποίηση λογαριασμών και καθοδήγηση για τον τρόπο αύξησης του κοινού σε πλατφόρμες συνδρομών.

«Είμαστε, κατά κάποιον τρόπο, ο εγκέφαλος πίσω από την ομορφιά», λέει, παρουσιάζοντας τη δουλειά ως στρατηγική.

Για τους υποστηρικτές του, αυτό αποτελεί απλώς ένα είδος management.

Οι επικριτές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι αυτό τον τοποθετεί σε ένα ηθικά αμφιλεγόμενο πεδίο, όπου τα οικονομικά κίνητρα συνδέονται άμεσα με την αύξηση του όγκου και της έντασης του σεξουαλικοποιημένου περιεχομένου.

Οι σύγχρονοι «νταβατζίδες»

Η άνοδος μάνατζερ όπως ο Hussle δεν μπορεί να διαχωριστεί από την ταχεία ανάπτυξη πλατφορμών όπως το OnlyFans.

Από την έναρξή της το 2016, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε μια επιχείρηση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, φιλοξενώντας εκατομμύρια δημιουργούς και αποκομίζοντας σημαντικά έσοδα μέσω συνδρομών και άμεσων πληρωμών.

Ενώ έχει προωθηθεί ευρέως ως εργαλείο για την ενδυνάμωση των δημιουργών και την οικονομική τους ανεξαρτησία, έχει επίσης καταστεί επίκεντρο συζητήσεων σχετικά με την εκμετάλλευση, την ψηφιακή εργασία και την εμπορευματοποίηση της σεξουαλικότητας.

Το ίδιο το OnlyFans λειτουργεί με ένα απλό μοντέλο: οι δημιουργοί διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους, ενώ η πλατφόρμα λαμβάνει ένα ποσοστό.

Ωστόσο, η εμφάνιση τρίτων παραγόντων περιπλέκει αυτή τη δομή.

Αυτοί οι μεσάζοντες συχνά αναλαμβάνουν το μάρκετινγκ, την επικοινωνία, την αύξηση του κοινού και τη στρατηγική περιεχομένου, καθιστώντας τους ουσιαστικά απαραίτητους συνεργάτες για τους δημιουργούς που επιδιώκουν να αυξήσουν τα έσοδά τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αναλαμβάνουν επίσης την άμεση επικοινωνία με τους συνδρομητές που πληρώνουν, απομακρύνοντας περαιτέρω τους δημιουργούς από τις καθημερινές λειτουργίες.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτό δίνει έναν επαγγελματισμό σε μια μορφή διαδικτυακής εργασίας που, διαφορετικά, θα ήταν κατακερματισμένη και ασταθής.

Και πράγματι πολλοί δημιουργοί, λένε, στερούνται των τεχνικών ή μάρκετινγκ γνώσεων που απαιτούνται για την ανάπτυξη μεγάλου κοινού, και οι εταιρείες παρέχουν πολύτιμη εμπειρογνωμοσύνη.

Ωστόσο, ερευνητικές αναφορές και μαρτυρίες πρώην εργαζομένων και δημιουργών έχουν εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη σκοτεινή πλευρά του κλάδου.

Σε ένα ακραίο παράδειγμα, βλέπουμε τον Andrew Tate. Ο Βρετανοαμερικανός έχει κατηγορηθεί για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και άλλα αδικήματα στη Ρουμανία και αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες στη Βρετανία, μεταξύ των οποίων βιασμός, πρόκληση σωματικής βλάβης και εμπορία ανθρώπων, καθώς και μια αστική αγωγή που έχουν ασκήσει εναντίον του τέσσερις γυναίκες.

Στο παρελθόν διηύθυνε το «Hustlers University», χρεώνοντας 49,99 δολάρια το μήνα για μαθήματα που προσέφεραν, μεταξύ άλλων, συμβουλές για τη διαχείριση του OnlyFans.

«Ο λόγος για τον οποίο οι γυναίκες χρειάζονται έναν άνδρα για να ασχοληθούν με το OnlyFans είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο μια γυναίκα χρειάζεται έναν άνδρα για να κάνει οτιδήποτε – επειδή είναι ανίκανες και είναι πολύ, πολύ τεμπέλισσες και ηλίθιες», παρατήρησε ο Tate κατά τη διάρκεια ενός από τα μαθήματά του.

Πώς λειτουργούν οι μεσάζοντες

Εντός του ίδιου του κλάδου, το φάσμα των πρακτικών είναι ευρύ.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι επίσημες εταιρείες με οργανωμένες ομάδες μάρκετινγκ και στρατηγικές βασισμένες σε δεδομένα.

Από την άλλη, υπάρχουν οι άτυποι φορείς, μερικές φορές άτομα που εργάζονται ανεξάρτητα ή στο πλαίσιο μικρών δικτύων, οι οποίοι προσλαμβάνουν δημιουργούς μέσω μηνυμάτων στα κοινωνικά δίκτυα.

Αυτά τα μηνύματα συχνά παρουσιάζουν ευκαιρίες με ελκυστικούς όρους — οικονομική ελευθερία, ευέλικτη εργασία και ανεξαρτησία — στοχεύοντας νέους που ενδέχεται να είναι άπειροι σε επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις.

Μόλις οι δημιουργοί ενταχθούν σε πρακτορεία, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προσδοκίες για αύξηση της παραγωγής ή υιοθέτηση πιο εμπορικά επιτυχημένων μορφών περιεχομένου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τον Guardian, πρώην εργαζόμενοι αναφέρουν ότι δέχονται πίεση να συμμορφωθούν με στρατηγικές με τις οποίες δεν αισθάνονται άνετα.

Το 2023, προς το τέλος της πανδημίας του Covid, η Victoria Sinis άρχισε να εργάζεται για μια αυστραλιανή εταιρεία διαχείρισης λογαριασμών στο OnlyFans, την εποχή που ο κλάδος γνώριζε ραγδαία ανάπτυξη.

Όλο και περισσότερες γυναίκες έμεναν στο σπίτι, αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες και αναζητούσαν νέες πηγές εισοδήματος· όλο και περισσότεροι άνδρες εργάζονταν εξ αποστάσεως και είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν πορνογραφικό υλικό από την ιδιωτικότητα του σπιτιού τους.

Μέρος της δουλειάς της Sinis ήταν να βρίσκει νέες γυναίκες για να εισέλθουν στον κλάδο.

«Η διαδικασία πρόσληψης είναι πραγματικά απλή», λέει.

«Ψάχνεις στο διαδίκτυο, στο TikTok και στο Instagram, αναζητώντας κορίτσια που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Δημοσιεύουν ήδη προκλητικό περιεχόμενο; Αν ναι, αυτό σου δείχνει ότι είτε έχουν ήδη λογαριασμό στο OnlyFans είτε είναι πιο πιθανό να κάνουν κάτι παρόμοιο με το OnlyFans.

Από εκεί, αξιολογείς: πόσο νέες φαίνονται; Γιατί όσο πιο νέες φαίνονται, τόσο περισσότερα χρήματα βγάζουν. Στη συνέχεια, τους στέλναμε μήνυμα: «Γεια, είδα το Instagram σου! Μου αρέσει πολύ το στυλ σου! Έχεις σκεφτεί ποτέ το OnlyFans;»

Η Sinis λέει ότι το πρακτορείο νοίκιαζε μεγάλα σπίτια όπου γυρίζονταν βίντεο και διοργανώνονταν πολυτελή πάρτι για να πείσουν τις γυναίκες να εγγραφούν.

Μετά από μερικούς μήνες στη δουλειά, η Sinis άρχισε να ανησυχεί ότι ενθάρρυνε ανθρώπους να εισέλθουν σε έναν κλάδο που διαφορετικά ίσως δεν θα είχαν σκεφτεί.

Λέει ότι την ενοχλούσε το γεγονός ότι τα μοντέλα που είχε προσλάβει το πρακτορείο έψαχναν τακτικά σε εφαρμογές γνωριμιών για να βρουν άντρες που θα συμφωνούσαν να κάνουν σεξ μαζί τους μπροστά στην κάμερα.

«Λέμε ψέματα σε αυτά τα κορίτσια όταν τους λέμε ότι αυτό είναι το αποκορύφωμα της επιτυχίας, ότι είναι η επιτομή της χειραφέτησης», λέει.

«Δεν είναι έτσι· είναι η βιομηχανία του πορνό. Είναι εκμετάλλευση, είναι παραπλάνηση, είναι αρπακτική συμπεριφορά. Το να σου λένε ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σου στον κόσμο είναι να γδυθείς και να πουλήσεις τον εαυτό σου στο διαδίκτυο – είδα τις συνέπειες που αυτό έχει στην ψυχική υγεία».

Το… παζάρι του OnlyFans

Από την άλλη, οι διαχειριστές του OnlyFans που δραστηριοποιούνται ως αυτοαπασχολούμενοι και δεν ανήκουν σε κάποιο μεγαλύτερο πρακτορείο συχνά συμμετέχουν σε άτυπα online δίκτυα, ανταλλάσσοντας συμβουλές μεταξύ τους στο Reddit ή σε τεράστια φόρουμ του Telegram.

Αναλυτές δεδομένων από την Ολλανδία έχουν εξετάσει μία από τις μεγαλύτερες ομάδες διαχειριστών του OnlyFans στο Telegram, μελετώντας λεπτομερώς τις συνομιλίες μεταξύ περισσότερων από 10.000 μελών τα τελευταία τρία χρόνια και καταγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες καλλιτέχνιδες του OnlyFans φαίνεται να αγοράζονται και να πωλούνται στην πλατφόρμα.

Ο Chris de Meijer, σύμβουλος διαδικτυακής ασφάλειας για την DataExpert και ένας από τους αναλυτές της ομάδας, λέει: «Μιλούν για τα μοντέλα σαν να είναι ένα προϊόν, κάτι που μπορείς να πουλήσεις και να αγοράσεις».

Εκτιμά ότι η ομάδα αποτελείται κατά 95% από άνδρες, με τα μέλη να είναι κυρίως ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών.

Μεγάλο μέρος της συζήτησης επικεντρώνεται στους μηχανισμούς για το πώς να γίνει κανείς διαχειριστής του OnlyFans: «Ρωτούν ο ένας τον άλλον: πώς βρίσκω τα μοντέλα μου, πού βρίσκω χρήστες που συνομιλούν; Οι άνθρωποι απαντούν: Έχω λογαριασμό, έχω μοντέλο».

Έγγραφα που εξέτασε η DataExpert αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τις γυναίκες που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών.

Ένα μήνυμα αναφέρει: «Γεια σας κύριοι, έχω ένα γλυκό μικρό μοντέλο από την Ελβετία που ίσως σας ενδιαφέρει… τρέχουσα τιμή 1999 $ OBO [ή καλύτερη προσφορά], περίοδος εγγύησης 15 ημερών». Ένα άλλο ξεκινά: «Τι γίνεται κύριοι, έχω μια υπέροχη νεαρή Ρωσίδα που θέλω να σας προσφέρω. Έχει συμφωνήσει να πάρει το 30%. Είναι 22 ετών, πολύ συνεργάσιμη και μας έχει ήδη προσφέρει αρκετό υλικό.»

Τα μέλη της ομάδας συμβουλεύουν το ένα το άλλο για το πώς να αντιμετωπίζουν τις ερμηνεύτριες που θέλουν να αυτονομηθούν, ενώ ορισμένοι συζητούν αν είναι καλύτερο να καλέσουν δικηγόρους ή να απειλήσουν με βία.

Ο De Meijer σημειώνει ότι οι μάνατζερ συνήθως κρατούν αντίγραφα των διαβατηρίων των γυναικών – επειδή το OnlyFans τα χρειάζεται για την επαλήθευση της ταυτότητας – και γνωρίζουν τα στοιχεία σύνδεσης για τα κοινωνικά τους δίκτυα.

«Η διαχείριση όλων αυτών των πληροφοριών δημιουργεί μια γκρίζα ζώνη, η οποία μπορεί κάλλιστα να γίνει αρκετά επικίνδυνη», λέει.

Αχαρτογράφητα νερά

H ζήτηση για περιεχόμενο για ενήλικες με συνδρομή συνεχίζει να αυξάνεται. Ο συνδυασμός άμεσης εμπορικής αξιοποίησης, ανωνυμίας και εξατομικευμένης αλληλεπίδρασης έχει δημιουργήσει μια ισχυρή δομή κινήτρων όχι μόνο για τους δημιουργούς, αλλά και για τους διαχειριστές που αποκομίζουν κέρδη από αυτούς.

Ένας εκπρόσωπος της OnlyFans δηλώνει ότι ο ιστότοπος «σχεδιάστηκε για να δίνει τη δυνατότητα στους δημιουργούς να ελέγχουν και να αξιοποιούν οικονομικά το περιεχόμενό τους» και τονίζει ότι η πλατφόρμα «λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των χρηστών μας».

Ο εκπρόσωπος συνεχίζει: «Αν και ορισμένοι δημιουργοί επιλέγουν να συνεργάζονται με τρίτους για τη διαχείριση της διαδικτυακής τους παρουσίας, η OnlyFans δεν υποστηρίζει ούτε διατηρεί σχέσεις με εταιρείες διαχείρισης, και δεν μπορεί να ελέγχει ή να επηρεάζει τυχόν συμβατικές συμφωνίες που οι δημιουργοί επιλέγουν να συνάψουν εκτός της πλατφόρμας, καθώς δεν αποτελούμε μέρος αυτών.

Αν κάποιος εκφράσει ανησυχία σχετικά με τον λογαριασμό ενός δημιουργού, θα περιορίσουμε αμέσως τον λογαριασμό, θα διεξάγουμε έρευνα και θα λάβουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι ο δημιουργός έχει τον έλεγχο του λογαριασμού του στο OnlyFans.»

Η Melinda Tankard Reist, ιδρύτρια του Collective Shout, μιας ομάδας που αγωνίζεται ενάντια στη σεξουαλικοποίηση των κοριτσιών, δηλώνει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν περισσότερα για τη ρύθμιση του τομέα.

Την ανησυχεί ο τρόπος με τον οποίο η βιομηχανία «κανονικοποιεί τις γυναίκες ως συναλλαγές, ως εμπορευματοποιημένα προϊόντα για εμπορική, σεξουαλική ανταλλαγή. Διδάσκει στους νέους ότι αυτός είναι ο ρόλος των γυναικών».

Οι κερδισμένοι από την «επιδημία της μοναξιάς»

Στα βίντεό του, ο Hussle δηλώνει ότι συμμερίζεται την πεποίθηση του Andrew Tate ότι οι άνδρες πρέπει να είναι οι οικογενειάρχες, ενώ οι γυναίκες υπάρχουν για να «χτίσουν μια όμορφη οικογένεια», να φροντίζουν τα παιδιά και να «καθαρίζουν το σπίτι».

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων με άνδρες podcasters, υπερασπίζεται το επάγγελμά του, επισημαίνοντας ότι η εργασία δεν είναι παράνομη και εκφράζοντας την απορία του για το γεγονός ότι προκαλεί αποδοκιμασία σε σύγκριση με «πραγματικά προβλήματα στον κόσμο», όπως κυβερνήσεις που «ξοδεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε όπλα μαζικής καταστροφής».

Η επιτυχία σε αυτόν τον κόσμο τροφοδοτείται από τη μοναξιά, «τον θάνατο των πραγματικών ραντεβού και το γεγονός ότι οι άνδρες θα πληρώσουν ευχαρίστως 200 δολάρια για ένα φωνητικό μήνυμα τεχνητής νοημοσύνης από μια κοπέλα που δεν ξέρει ούτε το όνομά τους», γράφει στο X, ενθαρρύνοντας τον κόσμο να εγγραφεί στα μαθήματά του.

«Δεν φταίω εγώ για την επιδημία της μοναξιάς, αλλά αποτελεί το εισόδημά μου», λέει ο Hussle.

«Οι άνδρες ξόδευαν αυτά τα χρήματα πολύ πριν εμφανιστώ εγώ. Θα τα ξοδεύουν και πολύ καιρό μετά. Εγώ απλώς έμαθα πώς να στέκομαι στη μέση και να τα εισπράττω.»

ΠΗΓΗ: In.gr