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Waze: 4 νέες λειτουργίες που μάλλον δεν έχεις ανοίξει ακόμη

 14.10.2026 - 08:31
Waze: 4 νέες λειτουργίες που μάλλον δεν έχεις ανοίξει ακόμη

Το Waze ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 2026 μια σειρά νέων λειτουργιών, και τέσσερις από αυτές αλλάζουν αισθητά την καθημερινή οδήγηση: λιγότερες φωνητικές οδηγίες, διαδρομές που μαθαίνουν τις προτιμήσεις σου, αναφορές με απλά λόγια και ειδική λειτουργία για μοτοσικλέτες.

Less chatty: το Waze μιλάει λιγότερο

Η λειτουργία Less chatty του Waze μειώνει τις φωνητικές οδηγίες, χωρίς να σε αφήνει στο σκοτάδι για μποτιλιαρίσματα και κινδύνους στον δρόμο. Λιγότερες ανακοινώσεις σημαίνει και λιγότερες διακοπές στη μουσική. Ενεργοποιείται από Ρυθμίσεις > Φωνή και ήχος > Less chatty, εφόσον η έκδοση της εφαρμογής σου την έχει ήδη. Είναι μία ακόμη επιλογή να προσθέσεις στις ρυθμίσεις του Waze πριν τη διαδρομή.

Εξατομικευμένη πλοήγηση: το Waze μαθαίνει τις διαδρομές σου

Με την εξατομικευμένη πλοήγηση (Personalized navigation), το Waze λαμβάνει υπόψη τις διαδρομές που κάνεις τακτικά και το πώς τις επηρεάζει η κίνηση, ώστε να προτείνει επιλογές που σου ταιριάζουν καλύτερα.

Ας πούμε ότι η διαδρομή για τη δουλειά σού παίρνει 15 λεπτά από τον έναν δρόμο και 10 από τον άλλο. Αν το Waze καταλάβει ότι προτιμάς τον δεύτερο, θα σου τον προτείνει συχνότερα όποτε το επιτρέπει η κίνηση.

Αναφορές στο Waze με απλά λόγια

Οι συνομιλιακές αναφορές του Waze σού επιτρέπουν να περιγράψεις αυτό που βλέπεις με καθημερινή γλώσσα, αντί να ψάχνεις σε μενού την ώρα που οδηγείς. Μια μεγάλη λακκούβα, ένα εργοτάξιο που έκλεισε τον δρόμο, ένας δρόμος που έκλεισε μόνιμα ή ένα κατάστημα που μετακόμισε περιγράφονται όπως θα τα έλεγες σε φίλο. Δεν χρειάζεται να θυμάσαι τη σωστή κατηγορία ούτε να πληκτρολογήσεις περιγραφή. Το Waze ερμηνεύει την αναφορά και τη στέλνει για επαλήθευση.

Λειτουργία μοτοσικλέτας στο Waze

Η λειτουργία Motorcycle του Waze προτείνει διαδρομές πιο κατάλληλες για δίκυκλα και βοηθά τον αναβάτη να εντοπίζει εγκαίρως κινδύνους στον δρόμο. Ενεργοποιείται από Ρυθμίσεις > Στοιχεία οχήματος > Τύπος οχήματος > Μοτοσικλέτα.

Διατίθεται μόνο σε επιλεγμένες χώρες. Αν δεν τη βλέπεις στις ρυθμίσεις, δεν έχει φτάσει ακόμη στην περιοχή σου.

Τι δοκιμάζει ακόμη το Waze

Το Waze δοκιμάζει με beta χρήστες αναζήτηση με το Gemini. Έτσι θα μπορείς να ζητάς κάτι σαν «καφετέρια εδώ κοντά» ή «φθηνότερο βενζινάδικο», αντί να πληκτρολογείς ακριβή ονόματα. Σε ένα ξεχωριστό πιλοτικό πρόγραμμα, φέρνει στο Waze ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο από οδηγούς του Google Maps, για να καλύπτει τα κενά όπου δεν υπάρχει ήδη αναφορά Waze. Το πρόγραμμα ξεκίνησε σε Ισπανία, Αργεντινή, Κολομβία, Πολωνία και Ινδονησία.

Πηγή: techblog.gr

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