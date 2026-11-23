Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 24/11 από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό η ώρα 10:00 το πρωί.

Η οικογένεια καλεί όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές στο Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο μια Ευχή» για παιδιά με καρκίνο.