Η 15χρονη Αλίνα απουσιάζει από την οικία της στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία της

Η 15χρονη περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,60 μ. περίπου, με μακριά μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.