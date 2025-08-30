Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η 15χρονη Αλίνα απουσιάζει από την οικία της στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία της

 30.08.2025 - 09:45
Η 15χρονη Αλίνα απουσιάζει από την οικία της στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία της

Η ALINA VANDUVA, 15 ετών, από την Ρουμανία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία, από χθες 29/8/2025, το απόγευμα.

Η 15χρονη περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,60 μ. περίπου, με μακριά μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

