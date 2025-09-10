Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΤατουάζ: Πόσα αποκαλύπτουν για την προσωπικότητά μας – Λιγότερα από όσα φαντάζεστε
ΥΓΕΙΑ

Τατουάζ: Πόσα αποκαλύπτουν για την προσωπικότητά μας – Λιγότερα από όσα φαντάζεστε

 10.09.2025 - 07:46
Τατουάζ: Πόσα αποκαλύπτουν για την προσωπικότητά μας – Λιγότερα από όσα φαντάζεστε

Στις ημέρες μας όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να κάνουν τατουάζ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποττελει η έρευνα του Pew Research Center, που δείχνει πως σχεδόν το 32% των ενηλίκων στις ΗΠΑ έχουν τουλάχιστον ένα τατουάζ, ενώ το 22% περισσότερα από ένα.

Από σύμβολα επανάστασης, σε προσωπικές εκφράσεις, τα τατουάζ συχνά κρύβουν βαθιά συναισθήματα ή τιμούν σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μας. Ωστόσο, πολλοί μπορεί συχνά να σχηματίσουν γρήγορες εντυπώσεις για την προσωπικότητα κάποιου μόνο από το σχέδιο του τατουάζ του, με τις νέες μελέτες να δείχνουν ότι μπορεί και να κάνουν λάθος!

Η πρόσφατη μελέτη εξέτασε 274 ενήλικες με τατουάζ, ηλικίας 18 έως 70 ετών, που συμπλήρωσαν ένα τεστ προσωπικότητας και επέτρεψαν να φωτογραφηθούν τα τατουάζ τους (συνολικά 375 φωτογραφίες). Οι εικόνες παρουσιάστηκαν σε ψυχολόγους με εμπειρία στην αξιολόγηση προσωπικότητας, μερικοί από τους οποίους γνώριζαν και την ιστορία πίσω από το τατουάζ. Οι αξιολογητές κλήθηκαν να εκτιμήσουν την προσωπικότητα κάθε ατόμου με βάση τα χαρακτηριστικά του: συμφωνία, ευσυνειδησία, εξωστρέφεια, νευρωτισμός ή ανοιχτότητα σε νέες εμπειρίες.

Η έρευνα κατέληξε σε δύο βασικά συμπεράσματα:

Οι οπτικές ενδείξεις μπορούν να ξεγελάσουν

Οι περισσότεροι άνθρωποι βασίζονται σε οπτικά ερεθίσματα, όπως χρώματα ή σχέδια για να κάνουν γρήγορες εκτιμήσεις. Τα φωτεινά και χαρούμενα τατουάζ συνδέθηκαν συχνά με μεγαλύτερη «συμφωνία» και τα μεγάλα ή παραδοσιακά σχέδια με εξωστρέφεια. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές ήταν συνήθως λανθασμένες και δεν ταυτίζονταν με την αυτοαναφερόμενη προσωπικότητα των συμμετεχόντων.

Η ιστορία πίσω από το τατουάζ δεν αποκαλύπτει τόσο πολύ την προσωπικότητα

Ακόμη και όταν οι επιστήμονες γνώριζαν την προσωπική σημασία ενός τατουάζ, οι εκτιμήσεις τους δεν γίνονταν σημαντικά πιο ακριβείς. Ένα τατουάζ που τιμά τη μνήμη ενός γονέα, για παράδειγμα, μπορεί να δείχνει συναισθηματικό βάθος, αλλά δεν υποδηλώνει απαραίτητα εξωστρέφεια, συμφωνία ή ευσυνειδησία. Η ιστορία συχνά επιβεβαιώνει απλώς τις προκαταλήψεις που προέκυψαν από το ίδιο το σχέδιο, όπως αναφέρει σε άρθρο του στο Psychology Today ο ψυχολόγος Mark Travers Ph.D.

Οι πρώτες εντυπώσεις μπορεί να είναι παραπλανητικές. Τα τατουάζ μπορεί να μας δώσουν μία μικρή γεύση από τις εμπειρίες και τα συναισθήματα ενός ατόμου, αλλά δεν αποκαλύπτουν ολόκληρη την προσωπικότητά του. Για να κατανοήσουμε πραγματικά κάποιον, πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο για να τον γνωρίσουμε πέρα από την εμφάνιση. Μέχρι τότε, κάθε υπόθεση για την προσωπικότητα κάποιου είναι απλώς μία προσωρινή εκτίμηση, μέχρι να τον γνωρίσουμε πραγματικά.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου
Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Χειροπέδες σε 22χρονο: Η ΥΚΑΝ «χτύπησε» σε χωριό της Λάρνακας – Ναρκωτικά, γεμιστήρας και €10.000
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα – Συνέρχεται το Συμβούλιο Ασφαλείας
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέο τροχαίο στη Λευκωσία – Σύγκρουση οχημάτων προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο - Δείτε φωτογραφίες

 10.09.2025 - 07:35
Επόμενο άρθρο

Τον σταμάτησαν για έλεγχο και δεν είχε… τίποτα – Τέσσερις συλλήψεις σε τροχονομικό έλεγχο στη Λευκωσία

 10.09.2025 - 07:53
Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

Η αποχώρηση του Χρίστου Ορφανίδη από την εκλογική μάχη του 2026 επιβεβαιώνει ρήγματα εντός του ΔΗΚΟ. Το παρασκήνιο πίσω από τη συμφωνία με τον Ανδρέα Αποστόλου, οι σκληρές αιχμές προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο και οι εκκρεμότητες στο ψηφοδέλτιο της Λάρνακας για τον ΔΗΣΥ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

Κλείνει το κεφάλαιο Ορφανίδη στο ΔΗΚΟ - Οι αιχμές στον Νικόλα - Το «άνοιγμα» στον Αποστόλου και το στοίχημα του ΔΗΣΥ στη Λάρνακα

  •  10.09.2025 - 06:22
Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα – Συνέρχεται το Συμβούλιο Ασφαλείας

Τραμπ και Κατάρ διαψεύδουν ότι είχαν ειδοποιηθεί για το πλήγμα του Ισραήλ στην Ντόχα – Συνέρχεται το Συμβούλιο Ασφαλείας

  •  10.09.2025 - 06:31
Χειροπέδες σε 22χρονο: Η ΥΚΑΝ «χτύπησε» σε χωριό της Λάρνακας – Ναρκωτικά, γεμιστήρας και €10.000

Χειροπέδες σε 22χρονο: Η ΥΚΑΝ «χτύπησε» σε χωριό της Λάρνακας – Ναρκωτικά, γεμιστήρας και €10.000

  •  10.09.2025 - 06:11
«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

«Μπέρδεμα» με άδειες κυκλοφορίας: Πληρώνουν αυξημένα ποσά για το λάθος άλλων - Ψάχνουν λύση μέσα από τις «σκιές» - Πώς προέκυψε το πρόβλημα

  •  10.09.2025 - 06:43
Νέο τροχαίο στη Λευκωσία – Σύγκρουση οχημάτων προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο - Δείτε φωτογραφίες

Νέο τροχαίο στη Λευκωσία – Σύγκρουση οχημάτων προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο - Δείτε φωτογραφίες

  •  10.09.2025 - 07:35
Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια

Νέα μαζική επίθεση ρωσικών drones στην Ουκρανία - Συναγερμός και στην Πολωνία, σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ, έκλεισαν 4 αεροδρόμια

  •  10.09.2025 - 06:47
Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Προκατασκευασμένα σπίτια: Η ελπίδα των νεαρών ζευγαριών - Το κόστος, τα πλεονεκτήματα και οι διάφοροι τύποι κατασκευών – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

  •  10.09.2025 - 06:36
iPhone 17: «Αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ

iPhone 17: «Αδυνάτισε», βελτιώθηκε αλλά δεν ακρίβυνε (πολύ) παρά τους δασμούς Τραμπ

  •  10.09.2025 - 07:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα