Καταζητείται ο Ανδρέας Χαραλάμπους από την Αστυνομία - Στη δημοσιότητα η φωτογραφία του

«Ο ουρανός είναι το όριο»: Κύπρος και ΗΑΕ ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία
Ο ουρανός είναι το όριο όσον αφορά τις σχέσεις της Κύπρου με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη συνάντησή του με τη Λάνα Νουσεϊμπέχ, Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ, αρμόδια για πολιτικές υποθέσεις, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών, Κωνσταντίνου Κόμπου, της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένας Ραουνά, και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.