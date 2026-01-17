Εμπρησμό «βλέπουν» οι Αρχές πίσω από την πυρκαγιά στη μάντρα αυτοκινήτων – Τι διερευνά η Αστυνομία

Σοβαρό τροχαίο: Κρίσιμα 64χρονος - Έχασε τον έλεγχο του μοτοποδηλάτου του και προσέκρουσε τοίχο
Σε κρίσιμη κατάσταση 64χρονος μετά από οδική σύγκρουση.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φωτιά σε μάντρα: Δείτε εικόνα από το σημείο - Κάηκαν πολυτελή οχήματα - Ψάχνουν τα αίτια
Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, «το ΤΑΕ Πάφου διερευνά υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης κτηρίου και εμπρησμού κτηρίου που διαπράχθηκε τα ξημερώματα περί η ώρα 2:45 ενημερώθηκε η Αστυνομία για εκδήλωση πυρκαγιάς σε κατάστημα πωλήσεως οχημάτων στη λεωφόρο Μεσόγης στην Πάφο, που ανήκει σε 59χρονο Ελληνοκύπριο. Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αφού είχε καταστρέψει αριθμό αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και άλλου εξοπλισμού που εκτίθετο στο κατάστημα. Επίσης, προκλήθηκαν ζημιές στο αναφερόμενο κτίριο».
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στις φλόγες μάντρα αυτοκινήτων - Παρανάλωμα του πυρός αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, οχήματα golf και jetski
Ο κ. Νικολάου πρόσθεσε πως, «από τις προκαταρτικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν από την Αστυνομία σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα. Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη για σκοπό εξετάσεων».
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις