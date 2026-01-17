Εμπρησμό «βλέπουν» οι Αρχές πίσω από την πυρκαγιά στη μάντρα αυτοκινήτων – Τι διερευνά η Αστυνομία

Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, «το ΤΑΕ Πάφου διερευνά υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης κτηρίου και εμπρησμού κτηρίου που διαπράχθηκε τα ξημερώματα περί η ώρα 2:45 ενημερώθηκε η Αστυνομία για εκδήλωση πυρκαγιάς σε κατάστημα πωλήσεως οχημάτων στη λεωφόρο Μεσόγης στην Πάφο, που ανήκει σε 59χρονο Ελληνοκύπριο. Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αφού είχε καταστρέψει αριθμό αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και άλλου εξοπλισμού που εκτίθετο στο κατάστημα. Επίσης, προκλήθηκαν ζημιές στο αναφερόμενο κτίριο».

Ο κ. Νικολάου πρόσθεσε πως, «από τις προκαταρτικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν από την Αστυνομία σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα. Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη για σκοπό εξετάσεων».