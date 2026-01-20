Instagram: Μπορείς τελικά να δεις ποιος «σκανάρει» το προφίλ σου;

Είναι το απόλυτο ερώτημα που βασανίζει κάθε χρήστη του Instagram, του Facebook και του TikTok: Υπάρχει τρόπος να μάθουμε ποιος επισκέπτεται κρυφά το προφίλ μας;

Η επιθυμία για την «επιβεβαίωση» μέσω των likes και η ντοπαμίνη που εκκρίνεται σε κάθε ειδοποίηση στα social media είναι δεδομένη, όμως η περιέργεια για τους «σιωπηλούς θεατές» παραμένει το νούμερο ένα trend αναζήτησης.

Τι ισχύει επίσημα για Instagram και Facebook

Αν περιμένετε μια λίστα με ονόματα που θα εμφανιστεί ξαφνικά στις ρυθμίσεις σας, η απάντηση θα σας απογοητεύσει. Μέχρι σήμερα, το Instagram και το Facebook δεν παρέχουν κανέναν επίσημο τρόπο για να δείτε ποιος απλώς «χαζεύει» τον τοίχο σας. Η μοναδική χαραμάδα φωτός παραμένουν τα Stories. Εκεί, για 24 ώρες, έχετε τον πλήρη έλεγχο της λίστας των χρηστών που είδαν το περιεχόμενό σας.

Αντίθετα, το LinkedIn παραμένει ο «βασιλιάς» της διαφάνειας με τη λειτουργία «Who viewed your profile». Βέβαια, ακόμα και εκεί, η δωρεάν έκδοση προσφέρει περιορισμένα στοιχεία, ενώ το Premium πακέτο (με κόστος 15,36 ευρώ μηνιαίως) ξεκλειδώνει περισσότερες λεπτομέρειες, εκτός αν ο επισκέπτης χρησιμοποιεί ανώνυμη περιήγηση.

TikTok και εφαρμογές followers: Προσοχή στις «σειρήνες»

Το TikTok έχει πειραματιστεί κατά καιρούς με το ιστορικό προβολών προφίλ, όμως η λειτουργία αυτή δεν είναι καθολική και εξαρτάται άμεσα από τις ρυθμίσεις απορρήτου του εκάστοτε χρήστη.

Όσον αφορά τις περιβόητες εφαρμογές τύπου Followers Up, Followers Tracker ή Reports+, αυτές υπόσχονται να σας αποκαλύψουν:

Ποιος σας έκανε unfollow.

Ποιοι είναι οι αδρανείς ακόλουθοι.

Ποιοι δεν σας ακολουθούν πίσω (non-followers).

Ωστόσο, εδώ κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Η χρήση τέτοιων τρίτων εφαρμογών απαιτεί την παραχώρηση των κωδικών πρόσβασής σας. Πρακτικά, παραδίδετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άγνωστες υπηρεσίες, κάτι που συχνά οδηγεί σε κλείδωμα του λογαριασμού από το ίδιο το Instagram, καθώς η δραστηριότητα θεωρείται ύποπτη.



Η μεγάλη απάτη: «Δες ποιος μπήκε στο προφίλ σου τώρα»

Αν πέσετε πάνω σε διαφήμιση ή app που υπόσχεται να σας δείξει μια αναλυτική λίστα με τους επισκέπτες του προφίλ σας στο Facebook ή το Instagram, κρατήστε μικρό καλάθι. Τεχνικά, οι πλατφόρμες της Meta δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Οι περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές είναι είτε scams που στοχεύουν στην υποκλοπή στοιχείων, είτε εμφανίζουν τυχαία ονόματα φίλων σας για να σας πείσουν να μείνετε στην εφαρμογή και να βλέπετε διαφημίσεις. Ο χρυσός κανόνας είναι απλός: Αν κάτι ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό στα social media, πιθανότατα είναι παγίδα.

Πηγή: alfavita.gr