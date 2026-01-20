Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineInstagram: Μπορείς τελικά να δεις ποιος «σκανάρει» το προφίλ σου;
LIKE ONLINE

Instagram: Μπορείς τελικά να δεις ποιος «σκανάρει» το προφίλ σου;

 20.01.2026 - 11:54
Instagram: Μπορείς τελικά να δεις ποιος «σκανάρει» το προφίλ σου;

Ποιος βλέπει το προφίλ μου στο Instagram; Οδηγός 2026 για Facebook, TikTok και οι παγίδες με τις εφαρμογές των followers

Είναι το απόλυτο ερώτημα που βασανίζει κάθε χρήστη του Instagram, του Facebook και του TikTok: Υπάρχει τρόπος να μάθουμε ποιος επισκέπτεται κρυφά το προφίλ μας;

Η επιθυμία για την «επιβεβαίωση» μέσω των likes και η ντοπαμίνη που εκκρίνεται σε κάθε ειδοποίηση στα social media είναι δεδομένη, όμως η περιέργεια για τους «σιωπηλούς θεατές» παραμένει το νούμερο ένα trend αναζήτησης.

Τι ισχύει επίσημα για Instagram και Facebook

Αν περιμένετε μια λίστα με ονόματα που θα εμφανιστεί ξαφνικά στις ρυθμίσεις σας, η απάντηση θα σας απογοητεύσει. Μέχρι σήμερα, το Instagram και το Facebook δεν παρέχουν κανέναν επίσημο τρόπο για να δείτε ποιος απλώς «χαζεύει» τον τοίχο σας. Η μοναδική χαραμάδα φωτός παραμένουν τα Stories. Εκεί, για 24 ώρες, έχετε τον πλήρη έλεγχο της λίστας των χρηστών που είδαν το περιεχόμενό σας.
Αντίθετα, το LinkedIn παραμένει ο «βασιλιάς» της διαφάνειας με τη λειτουργία «Who viewed your profile». Βέβαια, ακόμα και εκεί, η δωρεάν έκδοση προσφέρει περιορισμένα στοιχεία, ενώ το Premium πακέτο (με κόστος 15,36 ευρώ μηνιαίως) ξεκλειδώνει περισσότερες λεπτομέρειες, εκτός αν ο επισκέπτης χρησιμοποιεί ανώνυμη περιήγηση.

TikTok και εφαρμογές followers: Προσοχή στις «σειρήνες»

Το TikTok έχει πειραματιστεί κατά καιρούς με το ιστορικό προβολών προφίλ, όμως η λειτουργία αυτή δεν είναι καθολική και εξαρτάται άμεσα από τις ρυθμίσεις απορρήτου του εκάστοτε χρήστη.

Όσον αφορά τις περιβόητες εφαρμογές τύπου Followers Up, Followers Tracker ή Reports+, αυτές υπόσχονται να σας αποκαλύψουν:

Ποιος σας έκανε unfollow.

Ποιοι είναι οι αδρανείς ακόλουθοι.

Ποιοι δεν σας ακολουθούν πίσω (non-followers).

Ωστόσο, εδώ κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Η χρήση τέτοιων τρίτων εφαρμογών απαιτεί την παραχώρηση των κωδικών πρόσβασής σας. Πρακτικά, παραδίδετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άγνωστες υπηρεσίες, κάτι που συχνά οδηγεί σε κλείδωμα του λογαριασμού από το ίδιο το Instagram, καθώς η δραστηριότητα θεωρείται ύποπτη.


Η μεγάλη απάτη: «Δες ποιος μπήκε στο προφίλ σου τώρα»

Αν πέσετε πάνω σε διαφήμιση ή app που υπόσχεται να σας δείξει μια αναλυτική λίστα με τους επισκέπτες του προφίλ σας στο Facebook ή το Instagram, κρατήστε μικρό καλάθι. Τεχνικά, οι πλατφόρμες της Meta δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Οι περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές είναι είτε scams που στοχεύουν στην υποκλοπή στοιχείων, είτε εμφανίζουν τυχαία ονόματα φίλων σας για να σας πείσουν να μείνετε στην εφαρμογή και να βλέπετε διαφημίσεις. Ο χρυσός κανόνας είναι απλός: Αν κάτι ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό στα social media, πιθανότατα είναι παγίδα.

Πηγή: alfavita.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μάνα, πάω Λάρνακα για ποτό» – Το viral βίντεο που σατιρίζει με καυστικό χιούμορ τη βία και κάνει το διαδίκτυο να «λυγίσει» από γέλια
«Απαράδεκτο. Ντροπή»: Χωρίς καφετέρια έμεινε το ΓΝ Λευκωσίας: Μπήκαν vending machines σε διάφορα σημεία – Τι συνέβη
Νίκος Αναστασιάδης: Τα λόγια που άκουσε από τα εγγόνια του on air τον συγκίνησαν - Βίντεο
Στο ίδιο έργο θεατές: Γιατί γίνονται περικοπές φωτοβολταικών τον χειμώνα 
Απίστευτη καταγγελία: Λακκούβα κλείνει δύο χρόνια ζωής - «Ακόμα περιμένουμε να κλείσει - Υπάρχουν αρμόδιοι;» - Δείτε φωτογραφία
Viral βίντεο: Πήγαν στο Τροόδος και επέστρεψαν με λάφυρο - Τι έβαλαν στο καπό τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

LIVE εικόνα: Παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στο Στρασβούργο ο ΠτΔ

 20.01.2026 - 11:45
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - «Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη»

 20.01.2026 - 12:18
ΠτΔ από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - «Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη»

ΠτΔ από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - «Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη»

Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη, τόνισε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσιάζοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - «Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη»

ΠτΔ από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - «Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη»

  •  20.01.2026 - 12:18
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Φόρεσαν χειροπέδες σε πέντε πρόσωπα - Ψάχνουν ακόμα τέσσερις

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Φόρεσαν χειροπέδες σε πέντε πρόσωπα - Ψάχνουν ακόμα τέσσερις

  •  20.01.2026 - 06:22
Υποψήφιος με το Άλμα ο Δημήτρης Παπαδάκης - «Με πρωταρχικό στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς»

Υποψήφιος με το Άλμα ο Δημήτρης Παπαδάκης - «Με πρωταρχικό στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς»

  •  20.01.2026 - 12:35
Στο ίδιο έργο θεατές: Γιατί γίνονται περικοπές φωτοβολταικών τον χειμώνα 

Στο ίδιο έργο θεατές: Γιατί γίνονται περικοπές φωτοβολταικών τον χειμώνα 

  •  20.01.2026 - 10:23
Πλήρωσαν εκατομμύρια και έμειναν στο… παλιό σύστημα: Έκθεση-κόλαφος της Ελεγκτικής για τον ΟΧΣ

Πλήρωσαν εκατομμύρια και έμειναν στο… παλιό σύστημα: Έκθεση-κόλαφος της Ελεγκτικής για τον ΟΧΣ

  •  20.01.2026 - 09:03
Οδηγοί ταξί: «Δεν κάνουμε βήμα πίσω, εξαντλήθηκε κάθε περιθώριο διαλόγου»

Οδηγοί ταξί: «Δεν κάνουμε βήμα πίσω, εξαντλήθηκε κάθε περιθώριο διαλόγου»

  •  20.01.2026 - 10:20
VIDEO - Το κόλπο του WhatsApp για να δεις τα διαγραμμένα μηνύματα ακόμη κι αν έχουν σβηστεί

VIDEO - Το κόλπο του WhatsApp για να δεις τα διαγραμμένα μηνύματα ακόμη κι αν έχουν σβηστεί

  •  20.01.2026 - 10:58
Viral βίντεο: Πήγαν στο Τροόδος και επέστρεψαν με λάφυρο - Τι έβαλαν στο καπό τους

Viral βίντεο: Πήγαν στο Τροόδος και επέστρεψαν με λάφυρο - Τι έβαλαν στο καπό τους

  •  20.01.2026 - 11:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα