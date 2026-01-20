Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήLIVE εικόνα: Παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στο Στρασβούργο ο ΠτΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE εικόνα: Παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στο Στρασβούργο ο ΠτΔ

 20.01.2026 - 11:45
LIVE εικόνα: Παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στο Στρασβούργο ο ΠτΔ

Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει το πρωί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με χθεσινή γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και το πολιτικό της αποτύπωμα για το επόμενο εξάμηνο, υπό το κεντρικό μήνυμα «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοικτή στον Κόσμο», με έμφαση σε μια Ευρώπη που ενισχύει τη στρατηγική της αυτονομία, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, προβάλλοντας την ανάγκη για μια πιο ενεργή, συνεκτική και στρατηγική ευρωπαϊκή παρουσία στην περιοχή, προς όφελος της σταθερότητας, της ειρήνης και της περιφερειακής συνεργασίας.

Τον Πρόεδρο συνοδεύουν στο Στρασβούργο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Βίκτωρας Παπαδόπουλος, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΧριστίνα Ράφτη και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μάνα, πάω Λάρνακα για ποτό» – Το viral βίντεο που σατιρίζει με καυστικό χιούμορ τη βία και κάνει το διαδίκτυο να «λυγίσει» από γέλια
«Απαράδεκτο. Ντροπή»: Χωρίς καφετέρια έμεινε το ΓΝ Λευκωσίας: Μπήκαν vending machines σε διάφορα σημεία – Τι συνέβη
Νίκος Αναστασιάδης: Τα λόγια που άκουσε από τα εγγόνια του on air τον συγκίνησαν - Βίντεο
Στο ίδιο έργο θεατές: Γιατί γίνονται περικοπές φωτοβολταικών τον χειμώνα 
Απίστευτη καταγγελία: Λακκούβα κλείνει δύο χρόνια ζωής - «Ακόμα περιμένουμε να κλείσει - Υπάρχουν αρμόδιοι;» - Δείτε φωτογραφία
Viral βίντεο: Πήγαν στο Τροόδος και επέστρεψαν με λάφυρο - Τι έβαλαν στο καπό τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος μου με άλλαξε, τώρα καταλαβαίνω το «μπαίνω μπροστά να φάω σφαίρα για το παιδί μου»

 20.01.2026 - 11:36
Επόμενο άρθρο

Instagram: Μπορείς τελικά να δεις ποιος «σκανάρει» το προφίλ σου;

 20.01.2026 - 11:54
ΠτΔ από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - «Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη»

ΠτΔ από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - «Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη»

Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη, τόνισε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσιάζοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - «Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη»

ΠτΔ από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - «Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη»

  •  20.01.2026 - 12:18
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Φόρεσαν χειροπέδες σε πέντε πρόσωπα - Ψάχνουν ακόμα τέσσερις

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Φόρεσαν χειροπέδες σε πέντε πρόσωπα - Ψάχνουν ακόμα τέσσερις

  •  20.01.2026 - 06:22
Υποψήφιος με το Άλμα ο Δημήτρης Παπαδάκης - «Με πρωταρχικό στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς»

Υποψήφιος με το Άλμα ο Δημήτρης Παπαδάκης - «Με πρωταρχικό στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς»

  •  20.01.2026 - 12:35
Στο ίδιο έργο θεατές: Γιατί γίνονται περικοπές φωτοβολταικών τον χειμώνα 

Στο ίδιο έργο θεατές: Γιατί γίνονται περικοπές φωτοβολταικών τον χειμώνα 

  •  20.01.2026 - 10:23
Πλήρωσαν εκατομμύρια και έμειναν στο… παλιό σύστημα: Έκθεση-κόλαφος της Ελεγκτικής για τον ΟΧΣ

Πλήρωσαν εκατομμύρια και έμειναν στο… παλιό σύστημα: Έκθεση-κόλαφος της Ελεγκτικής για τον ΟΧΣ

  •  20.01.2026 - 09:03
Οδηγοί ταξί: «Δεν κάνουμε βήμα πίσω, εξαντλήθηκε κάθε περιθώριο διαλόγου»

Οδηγοί ταξί: «Δεν κάνουμε βήμα πίσω, εξαντλήθηκε κάθε περιθώριο διαλόγου»

  •  20.01.2026 - 10:20
VIDEO - Το κόλπο του WhatsApp για να δεις τα διαγραμμένα μηνύματα ακόμη κι αν έχουν σβηστεί

VIDEO - Το κόλπο του WhatsApp για να δεις τα διαγραμμένα μηνύματα ακόμη κι αν έχουν σβηστεί

  •  20.01.2026 - 10:58
Viral βίντεο: Πήγαν στο Τροόδος και επέστρεψαν με λάφυρο - Τι έβαλαν στο καπό τους

Viral βίντεο: Πήγαν στο Τροόδος και επέστρεψαν με λάφυρο - Τι έβαλαν στο καπό τους

  •  20.01.2026 - 11:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα