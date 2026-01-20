Ecommbx
Υποψήφιος με το Άλμα ο Δημήτρης Παπαδάκης - «Με πρωταρχικό στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς»

 20.01.2026 - 12:35
Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δημήτρης Παπαδάκης ενημερώνοντας για τη συμμετοχή του στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, ως Συνεργαζόμενος Υποψήφιος Βουλευτής με το Άλμα.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι η κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι κρίσιμη. Στην προκειμένη όμως, η κρισιμότητα των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, δεν μπορεί να αποδοθεί στη συνήθεια, αλλά σε μια ωμή πραγματικότητα. Αυτή ακριβώς η κρισιμότητα, με έχει ωθήσει στην απόφαση της συμμετοχής.

Η επιλογή της συμπόρευσης μου, με το Κίνημα Άλμα και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, δεν ήταν δύσκολη. Ένα νέο Κίνημα, με πρωταρχικούς στόχους τη καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των απηρχαιωμένων δομών του κράτους.

Με αυτό ως κύριο δεδομένο, αποφάσισα να συμπορευτώ με το Άλμα, θέτοντας τον εαυτό μου ως υποψήφιο βουλευτή, στη διάθεση των συμπατριωτών μας, που αγωνιούν και αγωνίζονται για την επίτευξη των ίδιων στόχων.

Όσοι πιστοί, ας συμπορευτούμε για να πολεμήσουμε όλα όσα μας πληγώνουν και κάνουν τη ζωή μας δύσκολη.

Σε ότι αφορά προσωπικά εμένα, όπως πορεύτηκα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ, έτσι θα συνεχίσω και τώρα. Δίνω το λόγο μου, ο οποίος είναι λόγος τιμής.

 

Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη, τόνισε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσιάζοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

