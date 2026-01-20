Ecommbx
Στο κελί οι πέντε για τη συμπλοκή στη Λάρνακα - Ψάχνουν άλλους τρεις, το ενδεχόμενο που εξετάζεται
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο κελί οι πέντε για τη συμπλοκή στη Λάρνακα - Ψάχνουν άλλους τρεις, το ενδεχόμενο που εξετάζεται

 20.01.2026 - 14:12
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, έπειτα από μακρά διαδικασία, εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης εναντίον των 5 συλλεφθέντων, από την Παλαιστίνη και την Ιορδανία, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο κέντρο της Λάρνακας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Φόρεσαν χειροπέδες σε πέντε πρόσωπα - Ψάχνουν ακόμα τέσσερις

Για την ίδια υπόθεση εξακολουθούν να καταζητούνται άλλα τρία πρόσωπα, δύο από την Παλαιστίνη κι ένας από την Ιορδανία.
 
Εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιοι από αυτούς να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.
 
Για το αιματηρό επεισόδιο στη Λάρνακα, κατά το οποίο έπεσαν και πυροβολισμοί, τελεί υπό κράτηση με διάταγμα του δικαστηρίου 48χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη συμπλοκή και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.
 
Ο 48χρονος υπόδικος, με κυπριακή υπηκοότητα, φέρεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο "αργηγός" της παράνομης ομάδας που ζητούσε μεγάλα ποσά για παροχή προστασίας σε επιχειρήσεις και νυχτερινά κέντρα.
 

Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη, τόνισε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσιάζοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

