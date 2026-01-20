Στο κελί οι πέντε για τη συμπλοκή στη Λάρνακα - Ψάχνουν άλλους τρεις, το ενδεχόμενο που εξετάζεται

Για την ίδια υπόθεση εξακολουθούν να καταζητούνται άλλα τρία πρόσωπα, δύο από την Παλαιστίνη κι ένας από την Ιορδανία.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιοι από αυτούς να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Για το αιματηρό επεισόδιο στη Λάρνακα, κατά το οποίο έπεσαν και πυροβολισμοί, τελεί υπό κράτηση με διάταγμα του δικαστηρίου 48χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη συμπλοκή και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Ο 48χρονος υπόδικος, με κυπριακή υπηκοότητα, φέρεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο "αργηγός" της παράνομης ομάδας που ζητούσε μεγάλα ποσά για παροχή προστασίας σε επιχειρήσεις και νυχτερινά κέντρα.