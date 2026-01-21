Ecommbx
Θα γλείφεις τα δάκτυλα σου: Η νέα άφιξη του delivery-only fried chicken που απογειώνει το comfort food στη Λευκωσία
Θα γλείφεις τα δάκτυλα σου: Η νέα άφιξη του delivery-only fried chicken που απογειώνει το comfort food στη Λευκωσία

 21.01.2026 - 20:15
Θα γλείφεις τα δάκτυλα σου: Η νέα άφιξη του delivery-only fried chicken που απογειώνει το comfort food στη Λευκωσία

Το Krunchy είναι η πιο πρόσφατη άφιξη στη Λευκωσία και έρχεται με μια ξεκάθαρη, αυστηρά δομημένη φιλοσοφία: ποιότητα χωρίς εκπτώσεις και μενού χωρίς περιττές επιλογές.

Πρόκειται για ένα delivery-only fried chicken concept που επικεντρώνεται αποκλειστικά σε αυτό που ξέρει να κάνει καλά – τραγανό, ζουμερό κοτόπουλο με έντονη γεύση και σταθερό αποτέλεσμα σε κάθε παραγγελία.

c0451042-f083-11f0-b4b9-4ab83c1ef4cf_boqodbniho130120261768310034.jpeg

Στο Krunchy όλα ξεκινούν από την κουζίνα. Το κοτόπουλο παρασκευάζεται καθημερινά, homemade, με προσεκτικά επιλεγμένη μαρινάδα και χειροποίητο πανάρισμα, χρησιμοποιώντας premium πρώτες ύλες. Η έμφαση δίνεται στη σωστή υφή, στο απόλυτο crunch και στη γεύση που αντέχει στον χρόνο και τη μεταφορά, κάτι που κάνει το concept ιδανικό για delivery.

c04de438-f083-11f0-b4b9-4ab83c1ef4cf_moqpd0icpk130120261768310458.jpeg

Το μενού είναι μικρό, στοχευμένο και σχεδιασμένο αποκλειστικά γύρω από best sellers. Περιλαμβάνει crispy fried chicken σε μερίδες, ζουμερά chicken burgers με πλούσιες σάλτσες, καθώς και συνοδευτικά που λειτουργούν συμπληρωματικά, όπως πατάτες και loaded επιλογές που ενισχύουν την εμπειρία του comfort food. Κάθε πιάτο υπάρχει για συγκεκριμένο λόγο: να φτάνει στο σπίτι όπως πρέπει, χωρίς απώλειες σε ποιότητα και τραγανότητα.

c04b5c04-f083-11f0-b4b9-4ab83c1ef4cf_yhcwulb9js130120261768310391.jpeg

Το Krunchy απευθύνεται σε όσους ξέρουν τι θέλουν – καλό fried chicken, σωστά εκτελεσμένο, χωρίς υπερβολές. Είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω Foody, Wolt και Bolt, καθημερινά από τις 18:00 μέχρι τις 02:00, καλύπτοντας ιδανικά τις βραδινές λιγούρες και τις late-night παραγγελίες.

Με καθαρό concept, συνέπεια και έμφαση στη λεπτομέρεια, το Krunchy έρχεται να διεκδικήσει δυναμικά τη θέση του στον χάρτη του ποιοτικού delivery στη Λευκωσία.

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

Θρήνος για τον θάνατο του 68χρονου Κωνσταντίνου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 21.01.2026 - 19:50
Ιωάννα τους τρελαίνεις

 21.01.2026 - 20:21
Ικανοποίηση ΠτΔ για την υπερκάλυψη ομολόγου της ΚΔ - «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία»

Ικανοποίηση ΠτΔ για την υπερκάλυψη ομολόγου της ΚΔ - «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία»

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές προς την κυπριακή οικονομία χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την υπερκάλυψη κατά 16 φορές της πρόσφατης έκδοσης ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι προσφορές ανήλθαν στα 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ, για άντληση 1 δισεκατομμυρίου.

