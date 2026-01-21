Ιωάννα τους τρελαίνεις

Επιτέλους μάθαμε ποιος φταίει για την έξαρση της εγκληματικότητας, για το γεγονός ότι ο υπόκοσμος ξεσαλώνει μέρα μεσημέρι λίγα μέτρα από αστυνομικούς σταθμούς, για τη διαφθορά που έχει χτυπήσει κόκκινο, για τους εμπρησμούς, τις εκτελέσεις, ακόμα και για τις υβριδικές επιθέσεις: Η Annie Alexui!

Πρώτα λίγο context σε περίπτωση που ζούσατε τον τελευταίο χρόνο σε κάποια σπηλιά των Ιμαλαΐων. H 43χρονη Annie Alexui, κατά κόσμον Ιωάννα Φωτίου, είναι μια viral περσόνα των σόσιαλ η οποία για πάνω από ένα χρόνο ανεβάζει σχεδόν καθημερινά βιντεάκια όπου πρακτικά περιγράφει μια Κύπρο βγαλμένη από το σύμπαν του Guy Ritchie: τοπικοί γκάνγκστερ, σωματεμπορία, εμπόριο ναρκωτικών, βιασμοί, δολοφονίες, βρώμικοι ή ανίκανοι (ή και τα δύο) αστυνομικοί, διαφθορά στα ανώτερα κλιμάκια της Αστυνομίας και άλλων θεσμών. Με τη διαφορά ότι δεν μιλάει γενικά, αόριστα και αφοριστικά σαν τον μέσο θαμώνα καφενείου ή μέλος σελίδας του Facebook με διαχειριστή τον Χασαπόπουλο. Η Annie Alexui μιλάει με ονόματα, χρονολογίες, τοποθεσίες ακόμα και διευθύνσεις! Ταυτόχρονα δείχνει να γνωρίζει από πρώτο χέρι τον τρόπο λειτουργίας του εγχώριου υποκόσμου και τις διασυνδέσεις του με την αστυνομία, την πολιτική και τους θεσμούς ενώ τακτικά σχολιάζει και high profile υποθέσεις, από τη δολοφονία του Θανάση και το ερωτικό σκάνδαλο των Φυλακών με γυναίκα δεσμοφύλακα μέχρι το πρόσφατο εξώδικο της Πρώτης Κυρίας προς τη Νικολέτα Τσικκίνη.

Το τελευταίο ίσως να αποτέλεσε και το μοιραίο λάθος της.

Όπως είπα νωρίτερα, η Annie δραστηριοποιείται εδώ και ένα χρόνο, ίσως και περισσότερο, τόσο την παρακολουθώ εγώ. Έχει ποστάρει αμέτρητα βίντεο όπου κατονομάζει από βαποράκια μέχρι μεγαλέμπορους κι από απλούς footmen μέχρι αρχιγκάνγκστερ, σάπιους αστυνομικούς και ως bonus τους δολοφόνους του Θανάση. Χώρια τις προσωπικές της εμπειρίες από καταγγελίες της στην αστυνομία για κακοποίηση που πήγαιναν στην καλύτερη περίπτωση άκλαυτες και στη χειρότερη πίσω στα αυτιά των κακοποιητών της. Τα βιντεάκια της γίνονται αμέσως viral συγκεντρώνοντας χιλιάδες views, shares και σχόλια σε βαθμό που πρακτικά είναι αδύνατο να μην πέσεις πάνω σε ένα, ακόμα κι αν δεν την ακολουθείς. Κι όμως, παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλο το νησί μιλάει για την Annie Alexui με τα μαύρα μαλλιά, τα χαρακτηριστικά τατουάζ και το Cypriot gothic look (κάτι σαν διασταύρωση Winona Ryder των 90s και Νάνας Μούσχουρη αλλά ως Παφίτισσα και με στόμα νταλικέρη) που ξεβρακώνει από υπόκοσμο μέχρι θεσμούς και οτιδήποτε ενδιάμεσο... η Αστυνομία έκανε απλά ότι η Annie Alexui δεν υπάρχει, ότι είναι προϊόν ΑΙ ή αποκύημα της φαντασίας μας. Καμία επικοινωνία, καμία έρευνα, καμία περιέργεια αν κάτι απ’ όλα αυτά τα τέρατα που περιγράφει είναι αλήθεια. Ακόμα κι αν τους δίνει ονόματα και διευθύνσεις στο πιάτο. Πόσταρε μάλιστα δύο φορές έως τώρα το τηλέφωνό της ζητώντας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να επικοινωνήσει μαζί της ώστε να του δώσει στοιχεία για σωρεία γνωστών υποθέσεων. Και πάλι τίποτα. Καμία ανταπόκριση από πουθενά.

Μέχρι που η Ιωάννα έκανε απ’ ότι φαίνεται το μοιραίο λάθος να πιάσει το προεδρικό ζεύγος στο στόμα της. Και ως εκ θαύματος, η Αστυνομία Κύπρου εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση ότι η Ιωάννα Φωτίου aka Annie Alexui καταζητείται «σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα που αφορούν τον Νόμο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Δημοσίευση Ψευδών Ειδήσεων και Παρενόχληση, που διαπράχθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, 2025, σε Πάφο και Λεμεσό». Μάλιστα η Αστυνομία απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι που να οδηγήσει στον εντοπισμό της να την ενημερώσει σχετικά, κάτι που κόντεψε να ρίξει το ίντερνετ από τα γέλια καθώς όλοι, μα όλοι όμως, γνωρίζουμε ότι η Ιωάννα διαμένει στη Ρωσία, όπου ζήτησε και της παραχωρήθηκε άσυλο, εδώ και πολύ καιρό. Θα έλεγε κανείς ότι δεν είδαν καν τα βιντεάκια της. Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε μετά από 13 καταγγελίες από αξιωματικούς της αστυνομίας (ο ένας μάλιστα σούπερ σταρ του χώρου - για όλους τους λάθος λόγους), πρώην και νυν, έναν βουλευτή και διάφορους πολίτες οι οποίοι αναφέρονται συχνά-πυκνά στα βίντεο της Ιωάννας με διόλου κολακευτικά λόγια.

Η Annie Alexui σε βίντεο-απάντηση στο ένταλμα σύλληψης αναφέρει πως υπάρχουν ήδη 13 εντάλματα σε βάρος της “εδώ και 200 χρόνια” ενισχύοντας έτσι τη θεωρία ότι το timing της δημοσιοποίησης και κινητοποίησης της Αστυνομίας εναντίον της (λίγο μετά τις αναφορές της στο προεδρικό ζεύγος) δεν μοιάζει και τόσο τυχαίο.

Δεν λέω σε καμιά περίπτωση ότι όλα όσα ισχυρίζεται η Ιωάννα στα βίντεο είναι αλήθεια, μοιάζει να ξέρει για τι πράγμα μιλάει ενώ οι προσωπικές της εμπειρίες (με την κακοποίηση που ξεκίνησε από τα παιδικά της χρόνια και συνεχίστηκε στην ενήλικη ζωή της) είναι για πολύ γερά στομάχια, όμως μοναδική αρμόδια να ελέγξει τη γνησιότητα των καταγγελιών της είναι η Αστυνομία (και για να σας προλάβω κανένας λογικός δημοσιογράφος δεν θα άγγιζε πάνω σε τέτοιο υλικό - όχι αν δεν θέλει να περάσει τα υπόλοιπα χρόνια του λαμβάνοντας τροφή με το καλαμάκι). Η οποία όμως έμεινε παθητικός θεατής μέχρι που ενοχλήθηκαν οι λάθος άνθρωποι και σε μια κλασική κίνηση κυπριακού θεσμικού κωλοπαιδισμού κινητοποιήθηκαν εναντίον της καταγγέλλουσας ψάχνοντας την ίδια και την... προέλευσή της (σας θυμίζει κάτι;).

Μην εκπλαγείτε αν αποκαλυφθεί ότι η Ιωάννα Φωτίου aka Annie Alexui είναι τελικά ο... ρωσικός δάκτυλος πίσω από την υβριδική επίθεση εναντίον της κυβέρνησης ή κάποια τύπου Griselda ή La Reina del Sur αρχινονά που κινεί τα νήματα του εγχώριου υποκόσμου από το εξωτερικό και ευθύνεται single-handedly για την έξαρση της εγκληματικότητας στο νησί.

Μεταξύ μας, απορώ πως δεν το διέρρευσαν ήδη!